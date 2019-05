Les Gilets Jaunes, c’est nous !

Quand Binoche, Béart et Cie font leur cinoche

Il a fallu attendre le 25ème épisode des manifestations pour que les rebellâtres de la culture subventionnée pondent un texte sobrement intitulé ‘’Gilets Jaunes, nous ne sommes pas dupes’’ en soutien aux marcheurs du samedi.

En tête de gondole de cet appel des artistes, créateurs, et créatrices, on trouve la pétitionnaire compulsive Juliette Binoche, c’est peut être ce qui explique le retard à l’allumage, car elle se bat vaillamment sur tous les fronts, entre le ‘’lundi sans viande’’ le sauvetage de la planète, l’attaque de l’Etat Français en justice pour inaction climatique, la hausse des frais d’inscription pour les étudiants non-européens, elle frôle l’épuisement.

Il était néanmoins inconcevable après le lundi vert de ne pas clore la semaine laborieuse avec un samedi jaune avant le nécessaire repos dominical, c’est désormais chose faite.

Notre star mondiale peut désormais sillonner l’esprit tranquille le globe en avion, pour signer des contrats, tourner des films, assister à des défilés de mode et polluer en toute bonne conscience cette planète qui n’aura pas, elle l’espère, l’ingratitude de le lui reprocher.

Dans ce prestigieux casting on ne sera pas surpris de trouver en bonne position une figure emblématique de la gauche paillettes, Emmanuelle Béart, ex madone des migrants sans-papiers, qui a vécu, sans doute par empathie avec ceux-ci, une dizaine d’années les affres de l’exil en s’installant en … Belgique.

Parmi les signataires de cette tribune rédigée, en écriture inclusive, dite aussi ‘’dégenrée’’ que d’aucuns qualifieront de dégénérée, figurent deux seconds rôles, un jeune plumitif Eddy Louis dont le principal titre de gloire éphémère, outre la publication de son opuscule ‘’ En finir avec Eddy Bellegueule’’ est d’avoir avec son compère le philosophe-sociologue-écrivain (excusez du peu) Geoffroy De Lagasnerie appelé au boycott des Rendez-vous de l'histoire de Blois en 2014 au motif que ceux-ci étaient ouverts par une conférence inaugurale du philosophe Marcel Gauchet sur le thème des « rebelles ».

Le véto à l’encontre du directeur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales était motivé par la diffusion de « poncifs ultra-réactionnaires » inacceptables par nos deux censeurs car il n’est de bonne rébellion que de gauche.

Nos deux petits marquis, experts en rebellitude senestre comme leurs cosignataires d’ordinaire si prompts à décerner le point Godwin, à débusquer le facho et à réduire leurs contradicteurs ‘’ad Hitlerum '' nous expliquent sans rire avec la condescendance des pseudo-intellectuels qu’il n’y jamais eu dans ces manifs de racistes, de casseurs, et celui qui oserait prétendre le contraire est un pauvre d’esprit castanerisé intoxiqué par les médias.

D’ailleurs, avec l’outrecuidance qui est leur marque de fabrique, ils osent tout, puisqu’ils n’hésitent pas, frisant l’imposture ou pour le moins l’usurpation d’identité à déclarer dans cette tribune "Les gilets jaunes c'est nous".

On suppose alors qu’il s’agit de la branche Canal hystérique, celle qui fraternise avec les black blocs en rupture de ban temporaire avec leur milieu bourgeois qui finiront assagis et bedonnants comme leurs aînés maoïstes, trotskistes, autonomes de 68 dans la pub, les médias, ou l’éducation nationale.

Peut-être que les GJ-Canal historique ne seront pas dupes, eux non plus, de ce ralliement tardif et de ce soudain intérêt de la part de ces belles âmes très convaincantes dans le registre de l’indignation surjouée pour se donner une bonne conscience à peu de frais et flatter en même temps leurs égos pourtant déjà surdimensionnés.