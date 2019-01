Les Gilets jaunes citoyens ouvrent la cagnotte pour Olivier Béziade pompier blessé

Tant que vous prétendrez que vous êtes dans votre droit à faire des manifestations interdites la violence continuera.

C’est irresponsable de dire que vos libertés sont bafouées alors que c’est vous qui bafouez les lois et droits publics ; c’est irresponsable de ne pas reconnaitre que vous êtes à l’origine des violences.

Les GJs auraient été plus respectueux de la légalité et de leurs concitoyens on n’en serait pas là .

Le cas d’Olivier est la conséquence directe des violences, graves, qui ont eu lieu précédemment Bordeaux, de la faute des GJs.



Et vous ne parlez toujours pas des 9 tués qui sont de la totale responsabilité des Gilets Jaunes. Pourquoi cette Omerta ? Pourquoi cette lacheté ?