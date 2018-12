Les gilets jaunes pris au piège des théories du complot ou fake news

Les pauvres gilets jaunes sont hélàs encore trop purs et trop naifs pour ne pas s'être laissé piéger par la tentation des fake news et de la théorie du complot et là PAN, BOUM, KCACK, les professionnels de la manipulation des médias et de la politique étaient là au rendez-vous pour les dézinguer !

On a pu voir que les gilets jaunes qui ne veulent ni partis politiques, ni syndicats, ni médias, et sont même frileux à se doter de représentants (en plus ils n'ont pas les structures et moyens pour ça) semblaient des citoyens éclairés, c'est-à-dire des citoyens qui ne s'en laissent pas compter par les manipulateurs de tous bords.

Vu comme toutes ces entités officielles (Partis, Syndicats) et les organes de (dés)informations que sont les médias mains stream nous ont trompé depuis tant d'années, on ne peut que les comprendre.

Or des soi-disant pseudo représentants de leur mouvement, le fameux Fly rider en tête, Maxime Nicolle dans le civil, sont tombés dans le panneau tête la première.

On se doutait bien que ce garçon arborant en toutes circonstances une casquette à l'envers, y compris à la télé, ne semblait pas spécialement avoir inventé la poudre, mais quand même !!

Un "rebelle" qui se laisse aller à un exercice aussi dangereux que la théorie du complot sans avoir de billes sérieuses de toute évidence car en laissant entendre, voire en affirmant pour certains que le gouvernement était à la manoeuvre dans l'attentat de Strasbourg, un observateur pas trop blaireau de l'information et surtout sa manipulation (dont les madias mainstream actuels sont devenus maîtres) se serait douté que c'était un splendide plateau d'argent offert aux médias et aux politiques pour noyer le bébé avec l'eau du bain : c'est-à-dire amalgamer tous les gilets jaunes avec CES HORRIBLES COMPLOTISTES, forcément antisémites et peut-être bien mangeurs d'enfants !! (je force le trait).

Et ce qui devait arriver arriva : ces hyènes médiatiques et politiques alléchées par tant de bêtise ou de naïveté et qui guettant la moindre erreur étaient aux aguets n'ont évidemment pas raté la curée publique. Et c'est dans un ensemble touchant et une synchronisation qui force le respect qu'ils se sont quasiment tous jeté sur le mouvement des gilets jaunes en jouant les vierges eplorées et en invoquant les immanquables zeureslesplusombres au vu de quelques malheureuses centaines de messages à l'origine incertaine. Comment expliquer ce bel ensemble de médias d'habitude si taiseux sur tout ce qui risquerait de nuire à l'ordre public Orwellien qui règne dans de plus en plus dans feu la démocratie française ? Evidemment parce qu'ils n'attendaient que ça sur ordres ou pour complaire au gouvernement qui les gave si généreusement de subsides publics parce que leur malhonnêteté intellectuelle les a coupé des lecteurs depuis pas mal d'années.

Eh Oui Messieurs, Dames les gilets jaunes vous n'avez pas en face des gentils bisounours prêts à relayer vos desideratas qui, l'air de rien réduiraient à néant des décennies de rapines capitalistes savamment ponctionnées sur le peuple au pris d'une complexe ingéniérie sociale et politique. Vous avez en face de véritables machines à tuer idéologiquement, des propagandistes professionnels payés à prix d'or. Comment par exemple ne pas être ébahis par le culot en titane de l'éditorialiste Bruno Jeudy qui, la bave aux lèvres, a prétendu que Christophe Couderc, un des représentants des gilets jaunes, n'en était pas un, estomaqué qu'il était qu'un gilet jaune puisse faire montre d'une certaine culture politique là où un gilet jaune acceptable, se doit forcément d'apparaître (dans la tête de ces commissaires politiques faux journalistes) comme un sans dents mal dégrossi, si possible mal embouché, peu cultivé avec une tête avinée de préférence.

Vous croyez encore au Père Noël mes pauvres enfants !! REDESCENDEZ SUR TERRE : Vous êtes sur la planète de l'argent roi organisé en mafia mondial impitoyable et dont les plus grands éditorialistes et les plus prestigieux président de la république ne sont que des pions interchangeables et jetables comme des Kleenex. Il ya déjà tant d'années je me souviens d'un film avec Delon où on voyait un ministre se faire traiter d'étron par un représentant d'un cartel financiaro industriel. Rien ne s'est arrangé depuis et pour cause.

Il fallait absolument trouver le bon angle pour enfin casser ce mouvement si populaire trop populaire auprès des autres sans-dents. Et là cette buse de Fly rider et d'autres ont fourni à l'ennemi sur un plateau d'argent LE BATON POUR SE FAIRE BATTRE. MON DIEU QUE LA RESISTANCE EST FAIBLE ET BETE !!!!

Vous avez maintenant intérêt à suspendre une semaine le mouvement pour faitre montre de souplesse quitte à le reprendre après, et surtout arrêtez de demander à votre ennemi ce qu'il ne vous donnera jamais : ne demandez plus d'argent, ça ne résoudrait de toute façon que temporairement le problème si jamais ils consentaient à vous le donner : LE VRAI DEFI C'EST DE CHANGER LES INSTITUTIONS POUR REFAIRE RENTRER LE PEUPLE AU COEUR DES DECISIONS !

Exigez quelque chose qu'aux yeux du peuple nos maîtres ne pourront pas vous refuser QU'EN JETANT LEURS DERNIERS MASQUES DE FAUX DEMOCRATES AUX YEUX DU MONDE :

Le tabou absolu, l'horreur de l'oligarchie, la terreur absolue de nos maîtres :

LE REFERENDUM D'INITIATIVE POPULAIRE !!! MAIS LE VRAI pas celui qui n'autoriserait le peuple qu'à se prononcer sur la forme des bancs publics.

Etienne CHOUARD, éminent anti-système qui s'est rendu célèbre lors de la trahison du référendum de 2005 (évidemment interdit de médias et pour cause), le dit depuis pas mal d'années maintenant il ne faut pas laisser les représentants décider des conditions de la représentation du peuple, CAR ILS PEUVENT EVIDEMMENT EN ABUSER TEL LES DETOURNER A LEUR PROFIT, mais c'est au peuple qu'il appartient de gré ou de force (parce qu'après on sera en dictature franche qu'on le veuille ou non) de s'y coller pour écrire la constitution de demain par INTERNET.

SOYEZ A LA HAUTEUR DE CE QUE TANT DE GENS ATTENDENT MAIS NE FONT PAS PAR MANQUE DE COURAGE, PAR PEUR DE PERDRE LE PEU QU'ILS ONT, OU SIMPLEMENT PAR LA BETISE BIEN GRASSE DES GENS QUI TROUVENT CONFORTABLES LES CHAINES QUE NOS MAITRES LEUR NOUS METTENT.