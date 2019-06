Les gilets jaunes procèdent du mouvement social

L'apparition du mouvement des gilets jaunes a surpris la presse, l'opinion publique et nombre de miliants habitués à manifester dans un cadre très organisé.

Des postures très différentes ont été prises par des responsables syndicaux notamment et du mouvement social :

pour certains, il fallait se fondre totalement dans le mouvement quitte à en perdre son identité alors que pour d'autres, la composition réelle ou supposée du mouvement devait conduire à ne pas se joindre à cette mobilisation inédite....

Je fais partie de ceux qui ont considéré que ce mouvement très spontané et très combatif méritait que l'on ne reste pas passif.

Je suis allé les rencontrer, j'ai discuté avec eux, partageant plusieurs de leurs positions et expliquant mon positionnement....

Les débats n'ont pas été vifs mais réels sans aucun faux fuyant notamment sur la question des sans papier.

Comme militant, je reçois et accompagne toute famille en difficulté et il est faux de croire que les étrangers soient privilégiés.

Sans papier, ils n'ont pas droit à l'APL et n'ont pas accès au logement...

J'ai connu et suivi une famille qui est passée d'hôtel en hôtel pendant cinq ans.... Cela a coûté cher à l'Etat, aux collectivités territoriales et à ces personnes.... Est-ce normal ? Non

Je ne les ai pas tous convaincus mais le mur infranchissable était fissuré.

Beaucoup ont fait comme moi dans leur coin.

A l'Assemblée gérale de l'UNAF ( Union Nationale des Associations Familiales) du 22 juin à Reims, les représentants des associations ont discuté librement et quand la présidente de la CSF (Confédération Syndicale des Familles) a voulu rappeler que nos associations représentaient les familles et constituaient les corps intermédiaires essentiels, je lui ai répondu qu'il fallait ne pas être restrictif.

Nos mouvements ne doivent pas se figer, mais évoluer et se lier aux nouvelles formes de mobilisations, sans renoncer à leur identité mais en cherchant à créer du lien ert des passerelles.

Nous pouvons apporter aux gilets jaunes mais eux-aussi, porteurs d'une histoire récente, mais d'une histoire, émergeant dans le mouvement social ont des idées, des propositions....

Ensemble on peu aller loin.

C'est ce qui se passe avec les gilets jaunes logement ou santé

Vous pourrez trouver mon intervention à l'AG de l'UNAF, ici

http://aflmelundal77.over-blog.com/2019/06/intervention-du-cnafal-a-l-ag-de-l-unaf.html

Jean-François Chalot