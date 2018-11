Les #GiletsJaunes et l’Histoire de France

une chose est certaine désormais :

les médias ont tellement menti en minimisant cette manifestation, et le pouvoir aussi, que tout le monde s’en est rendu compte ...

on peut tricher sur l’ampleur d’une manif, de deux, de 10, mais quand la police elle-même reconnait plus de 2.000 points de blocage et quand on va sur les sites de facebook (page gilets, page blocage) et qu’on voit des vidéos comme celle du supermarché d’Angoulême, de Dijon, quand une petite ville de province comme St Calais (Sarthe) a ses 4 entrées bloquées, on sait qu’il y avait du monde dans les rues ; quand on voit aussi le nombre de gilets accrochés aux fenêtres des immeubles et des maisons, quand on voit à Bordeaux l’armée qui sympathise avec les « bloqueurs », des CRS qui déposent leurs casques, des policiers qui apportent du café aux ouvriers en poste devant leur usine Renault, des gendarmes en service portant leur gilet jaune, etc ... on ne peut que savoir que les manifestants étaient « un paquet » !!!

donc et de plus en plus les médias vont être appelés « merdias » et les journalistes « journalopes » et se font remplacer par ces « réseaux sociaux »