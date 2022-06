Les grandes manoeuvres politiques ont démarré

Le marieur Copé l’avait souhaité

Les détails du mariage de raison Macron Sarkozy se négocient dans la coulisse.

Les fiancés présomptifs doivent déjà en être à conjecturer le montant de la dot.

Les sondages l’avaient pressenti : les citoyens rejetaient la macronie à 70 %, c est pourquoi les électeurs de Mélenchon ont voté MLP et les électeurs de MLP ont voté NUPES dans les duels où un macroniste affrontait un nupes ou un RN.

Le porte parole de LR hier au soir sur les plateaux, semblait mal à l'aise pour répondre à la question d’une alliance avec Macron, qui pour gouverner, aura besoin de compléter sa formation décimée, en vue de la constitution d'un grand rassemblement gouvernemental de centre droit, afin de continuer la politique néo libérale soumise doublement aux diktats européens et américains.

Ce ralliement du parti de Sarkozy, conduira par ailleurs à la liquidation définitive du LR pour quelques maroquins et des postes dans l'appareil d’état, guignés par des politiciens frustrés d’avoir été écartés des affaires.

Pour faire avaler la pilule aux militants, il faut préparer le terrain en agitant les épouvantails gauchiste(nupes)/fasciste (rn) pour justifier le ralliement et se retrouver une autre raison de vivre pour exister que la molle critique de Macron.

Pour se défendre de l’accusation repoussoir de gauchisme, la porte parole de Mélenchon reprend mon analyse du gauchisme [L’enjeu des élections : la sauvegarde de la société libérale en grande difficulté. Agoravox] comme communisme « de gauche » ce qu'ils ne sont pas en effet, en se revendiquant de la sociale démocratie ce qu’ils sont en fait ! Bref on est « républicain » à la nupes, loin du rn et cette distance, soulignée, a son importance pour les futurs coalitions « d’idées » à l assemblée nationale, où le social-démocrate-libertaire-réformiste Mélenchon pourrait bien passer quelques accords « provisoires » ou « exceptionnels » avec son « demi-frère libéral-libertaire-fascisant » Macron. Judas ressuscité ? Futurs cocus nupes bien roulés dans la farine ?

Courte revue de presse des frères ennemis avides de réconciliation

La réaction d’Éric Dupond-Moretti :

« Nous avons la première place, mais une première place décevante, et nous n’aurons pas la majorité absolue. Nous serons dans une forme d’ouverture et de souplesse. On a déjà trouvé quelques accords entre nous. »

La réaction de Rachida Dati :

« LR sera un bloc décisif. »

La réaction de Bruno Le Maire :

« Cette culture du compromis, il faudra que nous l’ayons autour de valeurs, d’idées fortes. »

La réaction de Jean-François Copé qui a anticipé la future coalition :

« Depuis des semaines, je répète qu’un pacte de gouvernement est vital entre Macron et LR afin de lutter contre la montée des extrêmes. Sécurité, dépenses publiques, laïcité, réforme de l’État, il appartient aujourd’hui à la droite républicaine de sauver le pays. Chacun est maintenant placé devant ses responsabilités à la sortie de ce désastre électoral pour le président de la République. »

Mais

Si les gagnants NUPES et RN peuvent se frotter les mains d'engranger des postes gage de prospérité financière pour les deux partis, il ne faut pas que les électeurs responsables de la défaite de Macron, oublient que le bloc ensemble et LR constituent une majorité en capacité de gouverner car ils bénéficieront d une large majorité si, comme c’est probable, Mélenchon refuse de joindre ses voix à celle de MLP à l'assemblée nationale, en brandissant comme d'habitude, ( sur l'air de la chanson de C.François) l’épouvantail « fasciste ». Prétexte pour apporter un soutien hypocrite à Macron et en faisant marrons une partie des électeurs de MLP qui ont choisi de faire gagner ses poulains !