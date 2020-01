Les grévistes SNCF pratiquent le sabotage et l’humiliation à l’égard des usagers

Cela dure depuis plus d'un mois. On peut comprendre que la réforme des retraites suscite inquiétudes et frustrations, mais pas au point de s'en prendre aux plus faibles. A défaut de gêner le pouvoir en place, rappelons que nos princes ne circulent pas par les transports en commun, les grévistes RATP et SNCF suivent l'exemple des gilets jaunes en passant leurs nerfs sur les braves citoyens, premières victimes de leurs agissements.

Ainsi, pensant peut-être qu'Edouard Philippe prendrait le TER Paris-Chartres pour aller assister aux vêpres à la cathédrale, des abrutis se revendiquant de la CGT cheminots ont placé des pétards de sécurité le long des voies, obligeant les trains à s'arrêter. Bilan : des retards de plus de 3h, sur des lignes déjà malmenées et saturées où de nombreux transiliens circulent pour tenter d'aller travailler et gagner leur pain quotidien. Ces actes proches du terrorisme, puisqu'il s'agit d'intimider leurs collègues qui bossent et de pousser à bout les usagers, n'ont bien evidemment pas été annoncés, ni concertés, ni signés nominativement. On appréciera le manque de courage et de compassion pour les autres de ces "militants" qui luttent pour leur retraite à 52 ans, quand le reste du populo part désormais à 62... Dans d'autres cas, les trains circulent sans chauffage ou ne sont plus nettoyés. D'autres ont leurs toilettes verrouillées (!)...

On peut comprendre qu'il est frustrant d'imaginer se priver d'une seconde carrière pour un cheminot, de prendre un contrat à Berlin en plus d'une retraite précoce en France ou un boulot à la place des jeunes pour cumuler rente et deuxième salaire, mais nos amis conducteurs (SNCF et RATP) doivent aussi admettre qu'ils ne sont pas seuls au monde, et qu'ils sont en principe au service des usagers et des contribuables qui les nourrissent par leurs impôts.

Vous aurez remarquer un fait médiatique assez inédit : l'absence de véritable opposition, en apparence, aux grêves. Où est passée l'association de défense des usagers de l'administration ? Où sont les ligues de défense des droits de l'homme, qui devraient condamner le sort fait aux usagers des transports en commun ? Pourquoi aucune contre-manifestation n'est organisée ? Il ne s'agit pas de soutenir les réformes gouvernementales, qui passent aussi par la stratégie du pourrissement et de la tension, mais de réfléchir au manque de considération pour autrui et surtout de jugeotte de la part de certains grévistes.

Il est toutefois possible d'adresser vos amitiés et vos remarques (comme je l'ai fait) à l'UD CGT-cheminots des Yvelines, dont les adhérents s'amusent à vous bizuter à défaut de pouvoir s'en prendre au gouvernement, au lien suivant : http://www.udcgt78.fr/contact/

Ces tartuffes vous rétorqueront peut-être qu'ils font grève par procuration pour les salariés du privé. Nous prennent-ils pour des imbéciles ? A-t-on déjà vu un cheminot débrayer en soutien à un plan de licenciement dans l'industrie ? Ou contre la réforme des rythmes scolaires à l'école primaire ?

Ces gens ne luttent pas pour l'intéret général mais pour leur petite carrière, leur retraite anticipée aux frais de la collectivité, et ils se moquent des usagers. Nous n'avons aucune raison de soutenir ces gens, provocateurs et odieux en plus d'être inciviques. De plus, imaginons que lors de la manifestation de ce 9 janvier, quelques passants énervés leur balancent quelques pêtards et autres boules puantes à la figure : ce serait un tollé méditatique, on crierait au "fascisme", etc.

En attendant l'issue de cette énième crise sociale qui nous fait regretter de ne pas avoir émigré à l'étranger comme l'ont fait tant de jeunes diplômés (on s'étonnera après ce bazar des pénuries de jeunes médecins et d'enseignants...), vous allez gagner le droit de faire la queue aux stations-service pour nourrir votre véhicule en carburant : la CGT pétrochimie appelle à débrayer elle aussi. Nos dirigeants qui circulent en hélicoptère et en jets privés vont encore bien rigoler, le peuple beaucoup moins !

Source principale de l'article : https://intensite.net/2009/actu2019/eure-et-loir-des-actes-de-malveillance-sur-la-ligne-paris-chartres-309846