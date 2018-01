Les hauts fonctionnaires sont payés 300 000€ par an

Depuis environ 9 jours, les gardiens de prison se font charger par des CRS parce qu'ils réclament une petite amélioration de leurs conditions de travail. Pendant ce temps les hauts fonctionnaires de Bercy (ministère de l'économie), continuent de toucher tranquillement jusqu'à 25 000€ par mois (soit 300 000€ par an), salaire à vie. 600 fonctionnaires sont donc payés plus que le président lui-même. De véritables "intouchables" qui vivent comme des parasites sur le corps de la société.



Mais ce n'est pas tout, ces hauts fonctionnaires travaillent alternativement pour l'état (où ils créent les impôts) puis pour des entreprises privées, à qui ils font profiter de leur connaissance des failles dans la loi afin qu'elles ne paient pas d'impôt : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/les-intouchables-d-etat-ces-hauts-fonctionnaires-qui-gagnent-plus-que-macron_2567799.html



Conflit d'intérêt ? Pas du tout. C'est parfaitement légal.



Non seulement ils coûtent cher à l'état avec leurs salaires mais en plus ils font peser la charge de l'impôt sur les plus pauvres.



Macron avait promis de "moraliser la vie publique". Le sénat avait rajouté un article dans la loi qui prévoyait d'empêcher les conflits d'intérêts public-privés. Et bien devinez quoi, La république en marche a voté contre, et cet article a donc été supprimé.



"TITRE II BIS A – (SUPPRIMÉ) DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES 123



Article 2 ter B (supprimé) (art. 25 undecies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [nouveau]) : Interdiction pour un ancien fonctionnaire d’exercer des activités de conseil en lien avec sa précédente fonction pendant une durée de trois ans 123



Article 2 ter C (supprimé) (art. 25 duodecies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [nouveau]) : Interdiction pour un fonctionnaire d’exercer une mission de service public en lien avec une précédente activité pendant une durée de trois ans 126



Article 2 ter D (supprimé) (art. 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Encadrement de l’activité de représentant d’intérêts 128



Article 2 ter E (supprimé) : Rapport du Gouvernement sur le remboursement des indemnités perçues par certains fonctionnaires au cours de leur scolarité 132



Après l’article 2 ter E 133"



http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0106.asp

Supprimé, supprimé, supprimé, etc.



Nicole Belloubet (à droite sur la photo), garde des Sceaux, ministre de la Justice, se justifie :



"les dispositions introduites par le Sénat et qui sont relatives aux fonctionnaires n’ont pas vocation à se trouver dans ce texte, qui initialement ne traitait nullement de la fonction publique. Ces articles insérés par le Sénat ont un caractère de « cavalier législatif », comme plusieurs autres dispositions d’ailleurs, et pourraient être censurés."

C'est tout simplement se foutre de la gueule du monde. "Faites nous confiance on verra plus tard !" Pourquoi plus tard ?



La dette publique n'arrête pas d'augmenter, il faut faire des économies, voilà une idée pour faire à peu près 180 millions d'euros d'économies par an. Et encore ce n'est qu'un petit aperçu du vol que commettent en toute tranquillité ces énarques qui en plus ne peuvent pas se vanter d'avoir des résultats pour justifier des paies aussi incroyables.



La morale dans tout ça : les hauts fonctionnaires, les grand cabinet d'avocat, les politiciens, tout ce beau monde fixe les règles pour que le peuple paye et que eux continuent à mener leur train de vie. Et pourquoi ils ne seraient pas élus les hauts fonctionnaires, pourquoi on ne pourrait pas les virer aussi tant qu'on y est ? La "démocratie"... !

