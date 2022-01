Les Houthis pourraient-ils attaquer Israël  ?

En marge de l’attaque criminelle et pécheresse de la milice yéménite des Houthis contre des installations civiles à Abu Dhabi, certaines analyses ont émergé dans les médias (dont certaines sont des avertissements directs dans les médias qui soutiennent cette milice terroriste) selon lesquelles les Houthis pourraient attaquer Israël.

Les raisons et les justifications avancées dans ce contexte sont diverses. Cependant, ils s’accordent à dire que cette probabilité, bien que faible, est réelle. Ce scénario catastrophe doit être discuté, même s’il est peu probable.

Tout d’abord, il convient de souligner que les crimes terroristes sont condamnés et rejetés et méritent une position ferme de la communauté internationale dans tous ses spectres, qu’ils soient dirigés contre l’Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis ou qu’Israël soit présenté comme l’une de leurs cibles potentielles. Il ne s’agit pas de savoir quelles parties sont visées.

Il s’agit de valeurs et de principes humains qui rejettent l’idéologie terroriste, l’extrémisme et les attaques contre les civils, quels que soient leurs objectifs et leurs justifications. Il ne fait aucun doute que la discussion de l’hypothèse selon laquelle Israël est la cible de la milice Al Houthi ne relève pas de l’imagination analytique, si l’on s’engage dans une certaine réflexion.

La première est l’alliance idéologique de « l’axe de la résistance, » qui regroupe des milices éparpillées au Moyen-Orient. Il s’agit notamment du Hezbollah libanais et du groupe houthi yéménite Ansar Allah, qui a déjà déclaré faire partie de l’« axe de la résistance » auquel Hassan Nasrallah, le chef des milices terroristes libanaises, a fait référence dans l’un de ses discours.

Maintenant, il est possible que ces milices se soutiennent mutuellement dans certains cas, et l’évaluation et la décision à ce sujet dépendent des idées et des décisions du financier, qui est lui-même le principal sponsor de tous ces groupes.

Une définition plus claire des objectifs et du calendrier des processus mis en œuvre par ces milices est liée à un agenda connu de tous, et les objectifs possibles peuvent être identifiés et les attentes construites. Il y a une possibilité qu’Israël soit réellement visé.

Un conflit militaire direct irano-israélien se produirait si Israël décidait de s’attaquer lui-même à la menace nucléaire (une frappe israélienne contre les installations nucléaires iraniennes), que ce soit en cas d’échec des négociations nucléaires ou d’un accord limité qu’Israël considère comme ne lui assurant pas une protection sécuritaire suffisante contre la menace nucléaire iranienne. Auquel cas, les agents joueraient probablement un rôle essentiel pour alléger la pression militaire sur Téhéran, en dispersant les efforts de l’autre partie au conflit et en essayant de la contraindre à arrêter toute escalade militaire.

La deuxième considération sous laquelle l’hypothèse d’une attaque contre Israël par la milice Houthi peut être discutée est que le groupe aura tendance à étendre le conflit yéménite s’il est confirmé qu’ils sont militairement vaincus dans les combats à l’intérieur. Il pourrait alors recourir à des options mal calculées.

Il pourrait à nouveau jouer avec des attaques téméraires, visant à attirer l’attention, contre Israël ou les Émirats arabes unis afin de forcer les puissances internationales à intervenir pour mettre fin à la guerre au Yémen, en pensant que l’intervention pourrait maintenir les milices houthies avec des gains stratégiques minimes, tandis qu’elles s’assoient à la table des négociations pour partager le pouvoir, les intérêts et l’influence au Yémen.

Mais un tel jeu pourrait être le pari ultime et destructeur pour les Houthis.

Les dirigeants et les sponsors de ces milices sont conscients qu’une attaque contre Israël, aussi aventureuse soit-elle, l’emportera inévitablement sur toute autre entreprise non calculée, que ce soit en raison des capacités opérationnelles d’Israël à répondre militairement de manière directe ou du soutien international attendu pour Israël qui ne s’arrêtera pas aux frontières de la déclaration, mais se traduira immédiatement par des frappes de destruction collectives et dissuasives auxquelles la majorité des grandes puissances occidentales pourront participer et qui torpilleront toute possibilité d’un futur rôle politique pour les Houthis au Yémen.

La troisième considération est que la position de l’Iran doit être prise en compte dans la possibilité que les Houthis visent Israël. L’Iran pourrait, soi-disant, perdre le contrôle de certaines décisions des Houthis, comme dans le cas d’Abou Dhabi qui était visé par un crime terroriste coupable.

Les Houthis, supposément, pourraient prendre certaines décisions unilatérales, indépendamment des diktats traditionnellement connus de l’Iran. Mais contre Israël, il y a des comptes spécifiques et une situation exceptionnelle que les Houthis connaissent.

Le lien idéologique et intellectuel du groupe avec le régime iranien l’empêche de penser à menacer l’avenir de ce régime, ou à devenir un outil de destruction plutôt qu’un levier stratégique de soutien. Théoriquement, le groupe peut prendre des décisions considérées comme étant dans l’intérêt de l’Iran sans avoir le feu vert de celui-ci.

Mais en aucun cas il n’entraînerait l’Iran dans le cercle des représailles par une décision irréfléchie contre Israël. En particulier, une telle décision nécessite un accord très franc et direct du plus haut niveau de décision à Téhéran. Il ne peut s’agir d’une décision unilatérale d’Abdul Malik Al Houthi, même si sa volonté coïncide avec celle d’autres chefs de milice comme Nasrallah ou d’autres.

La raison en est simplement qu’ils travaillent tous dans le cadre d’un projet régional. Il est donc difficile d’imaginer qu’ils aient la volonté de s’écarter de la politique stratégique globale des planificateurs et des théoriciens de ce projet.

Au-delà de la possibilité d’un conflit direct israélo-iranien ou de l’évolution du conflit yéménite d’une manière qui menacerait de vaincre cette milice une fois pour toutes, la question se pose de savoir dans quelles autres circonstances les Houthis pourraient envisager une attaque militaire contre Israël.

Ces armes de milice peuvent être utilisées dans d’autres situations, comme l’échec des négociations sur l’accord nucléaire et l’émergence d’un conflit limité d’attrition basé sur des options restrictives telles que les cyberattaques, les guerres par procuration et les attaques par le renseignement.

Dans ce cas, ces armes peuvent jouer un rôle important dans l’exécution de tâches opérationnelles spécifiques avec des instructions et des directives précises pour combattre et faire pression sur Israël.

Il existe également d’autres cas, comme le mandat donné aux Houthis pour attaquer les navires et les installations navales israéliens dans le détroit de Bab Al Mandab et les eaux de la mer Rouge par le biais de la piraterie maritime.

Ce scénario est relativement peu probable, à moins que la milice houthie ne reçoive le soutien opérationnel d’une autre partie plus forte disposant des capacités militaires nécessaires. À mon avis, les capacités opérationnelles des Houthis ne doivent pas être sous-estimées à la lumière de la menace potentielle qu’ils représentent pour Israël.

La propagande et les attaques psychologiques de la milice demeurent, et son arsenal reste petit par rapport aux missiles, à l’expérience de combat et au soutien technique direct que le Hezbollah libanais, par exemple, a accumulé pendant des décennies et des années. Mais dans tous les cas, la comparaison entre deux risques reste sans objet.

Le maintien de la sécurité et de la stabilité des sociétés reste la priorité absolue, même lorsque les risques potentiels sont les plus simples et que les attentes sont faibles.