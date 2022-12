Les huissiers se préparent... nous aussi !

Les huissiers commencent dès maintenant leur travail préparatoire aux expulsions locatives.

Ils sont très peu nombreux à avoir des états d'âme.

Nous les attendons de pied ferme comme ce rhinocéros dessiné par Sapiens, que je remercie.

Ils n'aiment pas, mais pas du tout les accueils musclés organisés collectivement par des locataires qui savent ce qu'est la solidarité.

Il n'est pas question de prôner la violence mais d'exprimer son opposition à la destruction programmée d'une famille.

C'est un acte de résistance sociale !

Savez vous que d'après les projections de l'USH , 2023 va connaître une explosion du nombre d'expulsions locatives ?

https://www.lejdd.fr/Economie/immobilier-pourquoi-les-impayes-de-loyer-vont-augmenter-en-2023-4156023

« Face à l’inflation et malgré le bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie, les impayés de loyers sont en hausse en France. Lundi, l’Union sociale pour l’habitat (USH), le principal représentant des bailleurs HLM, a publié les résultats de son enquête menée auprès des bailleurs sociaux. Selon l’étude, la moitié des organismes HLM ont enregistré une hausse de plus de 10 % du nombre de ménages en retard de paiement de loyer de plus de trois mois par rapport au 31 décembre 2021. »

Les familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, à se nourrir et à se soigner, ne sont pas des mauvais payeurs, elles arrivent à ne plus pouvoir payer, d'autant plus que les charges locatives, non prises en compte lors du calcul de l'APL arrivent très nettement à dépasser le loyer résiduel ( ce qui reste à payer, les APL déduites)

En outre il existe beaucoup d'accidents de vie comme celui-ci :

Claude a été auxiliaire de vie auprès de sa mère, ce qui lui procurait un complément de revenus qui se rajoutait à son RSA.

Sa mère venant de décéder, il ne lui reste plus que le « revenu de solidarité active ».... Il perd pied, prend du retard et aujourd'hui va passer au tribunal pour moins de 800 € de dettes.

Nous allons le défendre et convaincre le juge de lui donner un délai d'exécution.

Mais sérieusement, comment va t-il pouvoir vivre ?

Il a calculé qu'il avait 70 € mensuellement pour vivre.

Faut-il rappeler qu'une expulsion locative que les huissiers préparent maintenant durant la trêve hivernale est un drame social et humain ?

Faut-il rappeler en plus que c'est une arnaque financière où les bailleurs peu sociaux, les huissiers et les déménageurs s'en mettent « plein les fouilles » ?

Après l'expulsion locative, la famille devra payer tous ces frais, y compris l'entrepot des meubles....Cette dette peut s'élever à plusieurs milliers d'euros.

La prévention peut permettre d'éviter des expulsions mais il faudrait qu'elle touche toutes les familles endettées et menacées d'expulsion afin que l'on puisse agir bien en amont.

Malheureusement nous recevons parfois des locataires qui ont accumulé plus de 5000 € de dettes locatives sans avoir rencontré une assistante sociale.

Nous attendons les huissiers mais essayons de régler tout au mieux et d'empêcher les expulsions.

Nous demandons un moratoire de ces expulsions, que les montants des APL soient revus et que le Fonds Social Logement ait des critères d'obtention allégés.

Jean-François Chalot