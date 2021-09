Les humains en voie de pullulement, et si Malthus avait eu raison ?

L'économiste et prêtre anglican Thomas Malthus est connu depuis la naissance de la société industriel comme l'annonciateur des mauvaises nouvelles pour l'humanité. Une humanité menacée de pullulement et qui dépassant les ressources de la terre (désormais les humains consommeraient la totalité des ressources renouvelable de la planète en moins de 6 mois par an) et qui pourrait dans moins d'un siècle entraîner la disparition de l'humanité ou à minima de la civilisation (mais pas de la vie sur terre sans doute).

Pendant 150 ans deux catégories de "savants" s'opposèrent aux thèses de Malthus

Les grandes religions révélées qui toutes engagent les humains à se reproduire (interdisant ou désapprouvant le contrôle des naissances), Le marxisme, cette quatrième religion révélée qui prospéra tout au long de l'ère industrielle en nous expliquant que la terre pouvait porter un nombre illimité d'hommes, que le progrès technique permettrait de nourrir toujours plus de bouches et que ceux qui prônaient la limitation de la population étaient de sombres malthusianismes, démentis par chaque nouvelle avancée économique ou sociale

Désormais l'humanité pourrait être devenue un navire fou

1 milliard de terriens (en 1800) du temps de Malthus à l'aube de la période industrielle,

2 milliards de terriens en 1900,

Près de 8 milliards d'habitants en 2020 (des centaines de millions de terriens ne seraient pas recensés, n'ont ni état civil ni d'existence officielle),

Sans doute 10 milliards de terriens en 2050

La transition démographique (censée sauver l'humanité) arrivera trop tard

Si dès avant la révolution industrielle les pays occidentaux connurent une transition démographie (plus on est "riche" et éduqué moins on enfante), cette transition démographique ne touche qu'imparfaitement les pays du Sud. Si la Chine a su limiter sa population avec l'enfant unique depuis les années 70 (entraînant un vieillissement accéléré de sa population) l'Inde (dont on ne connaît pas le nombre d'habitants à 100 millions près) compterait environ 1 300 millions (1,3 milliard) d'habitants soit 1 milliard de plus qu'en 1948 lors de son accession à l'indépendance.

La situation indienne nous éclaire sur ce qui peut attendre l'humanité

En Inde près de 480 millions d'habitants vivent dans des conditions extrêmes de pollution

Selon cet article du Monde (daté du 6/09/21) presque la moitié de la population endure une énorme pollution qui diminue son espérance de vie de 9 années en moyenne.

Extrait de l'article du Monde

"Tout le nord du sous-continent est asphyxié, incluant des mégacités comme Delhi et Calcutta, où l’espérance de vie des habitants est réduite de neuf années. Le centre de recherche américain constate que le phénomène s’amplifie avec l’extension géographique des zones touchées : ce ne sont plus seulement les plaines indo-gangétiques, mais également le Maharashtra, le Madhya Pradesh, où les habitants perdent déjà de 2,5 à 2,9 années supplémentaires d’espérance de vie, par rapport au début des années 2000."

Les ressources eau douce se tarrissent

La pénurie d'eau douce guette des centaines de millions d'humains que ce soit en Afrique, en Asie et même en Europe (autour de la méditerranée).

Si un Français consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour (tous usages confondus), un américain 450 litres, un africain 10 à 20 litres (mais 75 litres en ville).

Le PIC pétrolier aura été atteint en 2020

Le développement industriel de l'humanité (avec entre autres l'abandon des campagnes au profit de méga-cités toujours plus dangereuses, polluée et inhumaines) a eu au XXe siècle principalement pour base le pétrole. L'agriculture "moderne" ne peut exister sans engrais ni mécanisation (les tracteurs marchent au pétrole) ni utilisation massive de l'eau (l'eau pour arroser des cultures qui sinon seraient impossibles). Cette agriculture (la "révolution verte d'après-guerre) est totalement dépendante du pétrole et d'apport massif en eau (le barrage d'Assouan ou les grands barrages en Asie).

Pour nourrir 10 milliards d'habitants il faudrait toujours plus de terres cultivables (et donc de déforestations), de pétroles (qui sera de plus en plus rare, coûteux et dangereux à extraire) et de main d'œuvre (cette main d'œuvre rurale qui s'exode vers les villes partout dans le monde).

Une illustration : l'huile de palme

Tous les écologistes peu éclairés dénoncent l'huile de palme, ces champs de palmiers servant à produire de l'huile et qui permettent à l'humanité d'obtenir des matières grasses (végétales) à bon compte.

Ce bel ensemble contre l'huile de palme ne résisterait sans doute pas à l'arrêt de sa production. En effet pour produire suffisamment de matière grasse pour 10 milliards d'habitants certains agronomes ont calculé qu'il faudrait détruire la plupart des forêts restant en Asie et en Afrique car le palmier produit sur des surfaces réduites la plus grande quantité de matières grasses végétales. Sans le Palmier à huile des millions d'hectare d'arachides, de Colza ou autres devraient être plantés, arrosés, traités...

Une seconde illustration : la dette mondiale

Les dettes publiques ont fait un bond de plus d'un sixième (17,4%) en 2020, une augmentation de 9300 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 62'500 milliards de dollars (28 000 milliards de dollars par les seuls USA soit 1/3 environ de l'endettement mondial). La dette publique représente 13'050 dollars par citoyen. Cet argent emprunté contribue à rendre illusoire le rétablissement d'une humanité raisonnable (ne consommant pas plus que la terre régénère). Nos dettes sont désormais des dettes envers notre environnement à qui nous empruntons des centaines de milliards d'euros (plus de 260 milliards pour la seule petite France) pour simplement maintenir à flot un système condamné (les arbres non seulement ne montent pas jusqu'au ciel mais pourraient nous manquer de par la destruction des forêts et les incendies sur une planète surchauffée.

L'humanité va avoir le plus grand mal à survivre au XXie siècle

Même si d'indéfectibles optimistes pensent que les hommes ont encore beaucoup de ressources et d'inventivité, que le progrès technique nous offrira de l'énergie gratuite et facile, de l'eau (par dessalement de l'eau de mer), de la nourriture, de l'espace, du confort pour tous, on peut tout de même douter que ceux-là mêmes qui prétendaient aux grandes utopies du XXe siècle (le marxisme associé au productivisme) aient des solutions neuves et réellement accessible pour sauver notre humanité.