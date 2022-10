Les images de l’explosion de Nord Stream ! Seul un État peut avoir utilisé cette puissance de feu !

Les autorités de l’UE ont estimé qu’il fallait une charge explosive de « plusieurs centaines de kilos » pour détruire les pipelines de Nord Stream, ce qui a déclenché quatre fuites en quatre endroits – deux dans les eaux danoises et deux dans les eaux suédoises.

Graphique du Guardian. Source Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet – Lieux approximatifs seulement.

« Des explosions sous-marines ont été signalées lundi près de l’île danoise de Bornholm.

Deux des fuites se situent dans les eaux danoises, tandis que deux autres se trouvent dans la zone économique de la Suède. »

Le journal suédois Expressen a obtenu les premières images publiques des pipelines fortement endommagés.

Ils disent qu’il manque 50 mètres de canalisations en acier renforcé de béton, sur une section du pipeline.

Ouverture sur le tuyau NS1 qui a été mis en pièces lors d’une explosion.

Pipeline endommagé

« Une tombe profonde dans le fond marin où se trouvait le gazoduc », a déclaré Expressen.

« Des images Blueeye du gazoduc Nord Stream endommagé. »

