Les Institutions Européennes et tous les bien-pensants à l’oeuvre pour démolir l’Europe

Dans un monde logique et normal, on s’attendrait à ce que les Institutions Européennes fassent tout leur possible pour préserver l’Europe et éviter son éclatement. Que nenni, c’est ne rien comprendre à la subtilité et à l’intelligence de nos dirigeants nationaux, de nos députés et de nos commissaires européens, confortés, sans doute, dans leurs certitudes par les gifles retentissantes que leur administrent, élection après élection, les citoyens européens en raison des politiques hors sol qu’ils conduisent, à 1000 lieues de leurs préoccupations et de leurs priorités.

Ces grands penseurs persistent et signent dans leurs élucubrations mondialistes et ’’droitsdel’hommistes‘ ’à géométrie variable -pour la Pologne, la Hongrie l’Autriche oui mais pas pour ces modèles de démocratie que sont la Turquie, la Chine, l’Arabie Saoudite, le Quatar,... - et foncent, joyeusement, tête baissée, vers Le cataclysme politique et le suicide électoral qui se profilent à l’horizon dans l’ensemble du continent.

C’est que Messieurs-Mesdames, les règles démocratiques ne doivent être respectées que si la volonté des peuples est conforme à celle de ‘’l’élite dirigeante’’, seule à même de montrer au peuple la voie à suivre et de décider à sa place. Respecter et exécuter la volonté et les souhaits du peuple s’ils s’écartent de ce que l’élite pense et décide, quelle horreur, vous n’y pensez pas, ce serait du populisme, que dis-je du fascisme !!!

Il est, en effet, bien connu que le peuple est un grand enfant incapable de comprendre ce qui est bon pour lui, et de distinguer le bien du mal.

Des millions de polonais, de hongrois et d’autrichiens ont voté majoritairement pour les dirigeants en place ? qu’importe.

Il est de toute façon impensable que leurs dirigeants osent suivre la volonté majoritaire de leurs électeurs et aillent à l’encontre de la mantra mondialiste, pro-migrants, ultra-libérale et pro-communautariste prônée en bloc par Merkel, Macron, les dirigeants nordiques et bénéluxiens, la Commission et le Parlement Européen !!!

Ce serait intolérable car tous nos bien-pensants démocrates savent bien mieux que ces usurpateurs fascistes polonais, hongrois et autrichiens, ce qui est bon pour les peuples polonais, hongrois et autrichiens.

Ces peuples égarés doivent être ramenés, de gré ou de force, dans le droit chemin, vers le ‘’politically correct’’, vers le monde dessiné et conçu par Soros et ses copains milliardaires pour le bienfait de l’humanité entière et des peuples européens en particulier, et ils doivent être sévèrement sanctionnés s’ils s’y refusent. Qu’ils méditent donc l’exemple du peuple grec et de Syrisa lors de la crise économique.

C’est ainsi que la solidarité et l’idéal européens se délitent et disparaissent, jour après jour, assassinés par la stupidité de ceux qui sont censés les promouvoir et les mettre en oeuvre.