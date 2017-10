Les Irakiens et le Coût du Terrorisme

Les Nations Unies ont récemment révélé que quelques 4,5 millions d'Irakiens ont fui leurs maisons depuis que Daech a pris le contrôle de vastes régions du nord et du centre de l'Irak au cours des trois dernières années. Des centaines de milliers de personnes, dont des dizaines de milliers de jeunes enfants, ont été gravement menacées, stressées et traumatisées, et auront besoin de soutien et de soins spécialisés pour les années à venir, a déclaré Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Irak.

C'est l'un des coûts supportés par le peuple irakien en raison de l'activité terroriste sur ses terres ; le déplacement de millions de personnes et la perturbation de la répartition démographique de l'Irak soulèvent des questions sur l'ampleur de la complicité de l'Iran et de ses politiciens irakiens alliés dans ce plan de Daech

L'expansion de l'organisation dans les provinces sunnites irakiennes, en particulier, a-t-elle été conçue par l'Iran afin de libérer ces zones de leur population sunnite et même d'y déplacer des millions de Chiites ?

Les rapports indiquent que plus d'un demi-million de personnes ont fui Mossoul quand il a été contrôlé par Daech et 800 000 autres ont fui pendant l'opération militaire pour reprendre le contrôle de la ville qui a duré des mois. Des milliers de personnes ont fui Hawija avant d'être récupérée de l'emprise de l'organisation terroriste par les milices chiites et les forces irakiennes.

Les preuves en Irak et en Syrie confirment maintenant que l'organisation ne venait pas de nulle part et qu'elle ne contrôlait pas cette vaste région par son propre pouvoir. Certains acteurs l’ont aidée à atteindre certains intérêts pour les puissances régionales expansionnistes qui voulaient une part du gâteau irakien et mettre fin à l'influence d'un pays arabe qui autrefois avait son mot à dire dans l'équilibre des puissances régionales.

Le sujet du déplacement et de la démographie est un vieux fichier en Irak. Il a été utilisé par le régime de Saddam Hussein contre les Kurdes et les Chiites irakiens. Des campagnes de nettoyage ethnique et sectaire ont été menées et ces pratiques catastrophiques devaient prendre fin après la chute du régime. Mais les preuves confirment l'émergence d'autres formes de déplacement induites par la confusion ou la peur de Daech et les massacres perpétrés par les milices de la mobilisation chiite, non seulement le déplacement des musulmans sunnites mais aussi des chrétiens et des autres minorités. Les déclarations des responsables locaux reflètent les changements dans la proportion d'Arabes sunnites dans des villes telles que Bassorah et Mossoul en raison du déplacement sectaire, de même que le déplacement de familles chiites de provinces irakiennes telles que Nassiriya.

Le désastre est que les chiffres de déplacement signalés ne sont pas exacts. En dehors des zones accessibles telles que les camps, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Les familles qui ont migré et vécu avec leurs proches sont rarement prises en compte.

L'Iran ne pensait pas que les Kurdes irakiens fassent le pas du référendum qui ouvre la voie à l'indépendance en mettant l'accent sur la réingénierie des zones chiites et sunnites. Mais il a été surpris par le scénario du séparatisme kurde, et la Turquie, qui a également fait des erreurs catastrophiques quand elle a soutenu le divorce économique et politique du Kurdistan d'Irak, a été également surprise.

Les pratiques désastreuses commises par l'Iran et les gouvernements irakiens successifs ont conduit à une polarisation communale et ethnique. Une véritable feuille de route qui contribue à contenir les tensions ethniques est nécessaire. La solution en Irak doit passer par l'inclusion de la coexistence dans la constitution et les lois, ou la partition pourrait être le destin de l'Irak.

Les responsables politiques irakiens doivent s'efforcer de remédier aux erreurs du passé et de réunir le pays pour éviter qu'il ne devienne un « terrain de jeu » pour les gardiens de la révolution iraniens.