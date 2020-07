« Les Iraniens aspirent au changement de régime et la démocratie dans leur pays »

La diaspora iranienne veut faire l’évènement le 17 juillet prochain et porter la voix du peuple iranien pour la fin de la dictature en Iran. Le « sommet mondial pour un Iran Libre » se tiendra en ligne et réunira plusieurs milliers de participants sur Zoom, avec des interventions de personnalités internationales et de résistants iraniens qui auront à cœur de soutenir le combat du peuple iranien pour le changement de régime et la démocratie en Iran.

Alors que la pandémie de Covid 19 fait des ravages en Iran et que l’insouciance des autorités pour la santé publique a provoqué une deuxième vague plus meurtrière, les opposant iraniens insistent pour le renversement de la dictature islamiste considérée comme un fléau pire que le coronavirus.

Le ministère de la Santé du régime a reconnu mardi que 200 personnes étaient mortes au cours des dernières 24 heures porté le nombre total de morts en Iran à 11 931. Il s’agit du plus grand nombre de décès annoncé par le régime. Depuis le tout début de l’épidémie, des estimations indépendantes ont été communiquées à la communauté internationale par l’opposition iranienne, l’Organisation des Moudjahidine du Peuple d’Iran (OMPI). Selon ces estimations, l’impact réel de la crise du Covid-19 en Iran est environ six fois pire que ce qui a été annoncé officiellement. Sur la base des rapports cumulés dans chacune des 31 provinces du pays, l’OMPI a déterminé que le nombre réel de morts était de plus de 66 300 au début de cette semaine.

Une société au bord de l’explosion

Les Iraniens voient également dans la mainmise des mollahs intégristes sur la destinée de leur pays comme la cause des maux économiques aigues que traverse l’Iran. La cherté de la vie devient chaque jour de plus en plus insupportable et la pauvreté et la faim touche des pans entiers de la population. La société est au bord de l’explosion et les révoltes de novembre 2019 peuvent redémarrer à la moindre étincelle. Bien que la répression violente des manifestations provoquées par la hausse du prix de l’essence en novembre dernier, avec plus de 1500 morts, a permis de mater momentanément le mécontentement social, la prochaine vague de la révolte populaire peut être fatale pour le régime.

Le sommet pour un Iran Libre va appeler la communauté internationale à reconnaitre le droit du peuple iranien à renverser la dictature et à instaurer une république démocratique fondée sur la séparation de la religion et de l’Etat et sans arme nucléaire

Les gouvernements et la communauté internationale doivent soutenir le droit du peuple iranien à un changement de régime et à instaurer une république démocratique. Le peuple iranien qui a rejeté la dictature monarchiste en 1979 et a résisté courageusement contre la tyrannie religieuse, voit dans le Plan en 10 points de la Résistance iranienne pour l’Iran libre fondé sur le pluraliste et le suffrage universel, la seule solution pour mettre fin aux souffrances du peuple iraniens depuis quarante ans.

La liberté d’expression, la liberté des partis politiques et d’assemblée, la séparation de la religion et de l’Etat, la liberté de culte et de religion, l’égalité complète des hommes et des femmes dans les droits politiques, sociaux, culturels et économiques, l’abolition de toute discrimination, une justice et un appareil judiciaire indépendants selon les critères internationaux fondés sur le principe de la présomption d’innocence et le droit à la défense, la protection de l’environnement, un Iran non nucléaire et sans armes de destruction massive et la coexistence pacifique et la coopération régionale et internationale, sont les valeurs et politiques défendues par la résistance iranienne dirigée par une femme, Maryam Radjavi.

#VirtualConference #IranRegimeChange , Le changement est Indispensable à la démocratie et à la justice en Iran, en commémoration de la journée des martyrs et des prisonniers politiques #FreeIran2020 @iran_policy #Iran https://t.co/g4JNWQTKrL — Afchine Alavi (@afchine_alavi) June 20, 2020

Maryam Radjavi appelle à l’action de la communauté internationale

Dans sa dernière intervention le 20 juin dernier à Achraf 3, siège de la résistance iranienne en Albanie, Maryam radjavi a déclaré : « Le peuple iranien est déterminé à renverser la dictature religieuse et il a vivement manifesté cette volonté dans ses soulèvements de novembre et janvier dernier. La marche de notre peuple vers cet objectif s’exprime quotidiennement par des protestations, des grèves et des opérations des unités de résistance. La résistance acharnée des prisonniers politiques devant les bourreaux des prisons s’inscrit également dans cette même perspective. La communauté internationale doit entendre ce message :

« Nous avons toujours dit et répété qu’il ne faut pas permettre à ce régime de se procurer ne serait-ce qu’une balle de fusil. Il ne faut pas le laisser empocher l’argent d’un seul baril de pétrole. Il faut l’empêcher de dépenser ne serait-ce qu’un dollar des avoirs du peuple iranien.

« Comme elle l’a souligné depuis longtemps, la Résistance iranienne réclame l’application de six résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre ce régime. Nous insistons sur la nécessité de reconduire l’embargo international sur les transactions d’armes avec ce régime. La communauté internationale doit reconnaître le droit du peuple iranien de lutter contre la dictature religieuse. Les dirigeants de ce régime doivent être traduits devant la justice internationale pour le massacre de 120 000 Iraniens, notamment celui de 30 000 prisonniers politiques en 1988, ainsi que pour la tuerie de 1500 personnes lors du soulèvement de novembre 2019. »