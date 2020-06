« Les islamistes s’installent au Danemark aussi »

La Scandinavie bientôt islamiste ? Dans 2 - 3 générations, les pays scandinaves seront islamistes, comme bien d'autres pays gagnés par le wahhabisme ! Car un nouveau colonialisme, religieux celui-ci, est en train de gagner l'Occident comme il s'est répandu en Orient chez les musulmans ; par des pétomonarques expansionnistes qui diffusent le wahhabisme à coups de pétrodollars pour tout acheter ; conscience des responsables politiques, comprise !

AU NOM DU PÈRE : Une série-TV danoise avec de bons acteurs avec Lars Mikkelsen dans le rôle du pasteur, où ce pasteur, sa famille et ses proches se remettent en cause à la suite de la mort du fils du pasteur dans un accident de voiture, destiné à prendre la relève de son père pour officier dans le Temple où son grand-père était pasteur lui aussi.

Une crise de foi va toucher les membres de la famille, à commencer par le pasteur lui-même dont les prêches n'attirent plus grand monde à son église, que les paroissiens veulent vendre faute d'argent, le Temple n'étant plus rentable.

Sa femme tombe dans l'ésotérisme puisqu'elle croit à la voyance qui l’aide à entrer en contact avec son fils mort.

Son fils aîné abandonne la religion chrétienne lui préférant la spiritualité bouddhique, pour « guérir » de n’avoir pas pu protéger son frère mort lors d’une virée en voiture avec lui.

Sa belle-fille, veuve du fils mort dans l'accident, a perdu la foi totalement et entretient un rapport compliqué avec la mort, elle qui est médecin dans un centre de fin de vie pour malades incurables …

Toutes ces remises en question existentielles, se jouent sur fond de problème migratoire ; puisque leur village qui a reçu des réfugiés venant des pays en guerre du Moyen Orient, voit la communauté musulmane se développer et s'organiser en se refermant sur elle-même et souhaite acheter le Temple pour en faire une Mosquée !

Immigration consécutive aux guerres du Golfe et d'Irak qui ont vu fuir des milliers de chrétiens persécutés ; très vite rejoints par des musulmans persécutés à leur tour, dans la guéguerre entre chiites et sunnites ...

En observant cette communauté « arabe » du Danemark, on se rend compte qu'elle est infiltrée par des islamistes, ces wahhabites reconnaissables à leur activisme politique agressif, à leurs tenues vestimentaires typiques d'Arabie, berceau du wahhabisme : burqa pour les femmes et kamis, sceau frontal et barbes pour les hommes ; dont un couple où le mari illustre bien la radicalité islamiste alors que la femme prône l'ouverture et la tolérance. Couple qui divorcera parceque le mari rejette la culture danoise alors que sa femme cherche à s’intégrer, elle et sa fille, à son pays d’accueil ; y voyant une chance pour elles de s’épanouir loin des carcans qu’imposent aux femmes le wahhabisme.

Après le rachat du temple par la communauté " ara-musulmane " du village, l’imam visiblement adepte du wahhabisme, réclame aux autorités danoises de lui accorder l’autorisation d'ériger un minaret pour l’appel à la prière et veut que le pasteur appuie sa demande. Demande qui sera suivie probablement d'autres demandes dont celle d'installer 4 hauts parleurs pour couronner le minaret ! Ce qui fait dire au pasteur, que l'imam ne s'arrêtera pas là ; et voudra aussi l’autorisation d’appliquer la chariaa * pour ses ouilles, voir pour tous les Danois !

Tout cela évoque les discussions byzantines quand les prélats discutaient du sexe des anges, alors que les musulmans sont aux portes de Constantinople !

Ce qu’évoque ce pasteur et sa famille avec leurs doutes et la remises en question de leur foi ; pendant que les islamistes fraîchement immigrés, prennent leurs aises et veulent adapter le Danemark à leur culture, plutôt que de s'adapter à la culture de leur pays d’accueil !

A l'image de cette famille de pasteurs enfermés dans leurs problèmes, le Danemark n'a pas vu non plus, venir l'islamisme ni sa montée en puissance.

Voilà comment ce pays scandinave exemplaire par son modèle social et son peuple civilisé et moderne, risque de régresser et de plonger dans l’obscurantisme véhiculé par le wahhabisme auquel ont été convertis de gré ou de force ses migrants " arabes " ! Qui, au lieu de s’émanciper du wahhabisme et de ses carcans qu’ils subissaient dans leur pays d’origine, s’y accrochent et veulent même en faire bénéficier les danois !

Ce sont les danoises qui seront les premières victimes du wahhabisme qui remettra en cause tous leurs acquis qui ont fait de la femme l'égale de l'homme dans les pays scandinaves !

Et malheureusement pour le Danemark, la réalité rejoint et dépasse même cette fiction télévisée ; puisque des imams du Danemark, rejettent le code civil danois et veulent imposer leur chariaa !

Et plutôt que de militer au sein des partis politiques existants, les "arabo-danois" veulent créer le leur pour être sûr de pouvoir imposer la chariaa aux danois.

Alors que s'ils étaient si malheureux au Danemark et si attachés au modèle sociétal wahhabite, ces immigrés devraient retourner dans leurs pays d'origine ou du moins migrer vers des pays régis par la chariaa !

Quand on sait que le wahhabisme interdit le recourt à la contraception et à l'avortement, on peut s'attendre à une explosion démographique des "arabo-danois" face à une population danoise vieillissante, à la natalité très faible.

Et sous peu, le wahhabisme aura conquis toute la Scandinavie, puisque les flux migratoires fuyant les guerres du Moyen Orient, se poursuivent ; et la Suède, tout comme la Norvège, prennent leurs parts d'immigrants par solidarité européenne, ignorant que des islamistes les infiltrent pour servir projet expansionniste des pétromonarques.

On comprend mieux le refus de Poutine d’accueillir des immigrés "arabes" en Russie, dont il dit, qu'ils n'ont rien à apporter aux Russes, sinon la régression et l'obscurantisme !

Ce sont les pétromonarchies qui pratiquent une colonisation d'un genre nouveau par l'expansion du wahhabisme, qui se frottent les mains.

Ce qu'ils ont réussi dans les pays dits "arabo-musulmans", ils sont en passe de le réussir en Occident ** aussi !

Blog de l'auteur : https://latroisiemerepubliquetunisienne.blogspot.com/2020/05/les-islamistes-sinstallent-au-danemark.html

* La charia (شريعة) représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, cultuelles et relationnelles édictées par le coran et s'appuyant sur les recommandations du messager Mouhammad. C'est un corpus de lois islamiques des premiers Califes de l'islam que sont les compagnons de Mohammed a pu évoluer pour être adapté aux différentes époques et dynasties califales, grâce aux exégèses ("ijtihad"/effort intellectuel) des théologiens. Pour le wahhabisme, ne compte que le corpus des lois édictées par les premiers califes qui sont : Abou Bakr (632-634) beau-père de Mouhammad ; Omar (634-644) ; Othmân (644-656) et Ali (656-661) cousin et gendre de Mouhammad ; dits " Califes el rachidoun " (les bien guidés).,La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les interactions sociales. Les musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l’émanation de la volonté de Dieu ( Shar' ). Le niveau, l’intensité et l’étendue du pouvoir normatif de la chariaa varient considérablement sur les plans historiques et géographiques. Dans le monde, certaines de ces normes sont considérées incompatibles avec les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté sexuelle et la liberté des femmes.

** Les islamistes et les Frères musulmans qui sont les mieux organisés parmi eux, partent à la conquête de l'Occident : l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède, le Danemark ... commencent à découvrir le wahhabisme et ses effets sur leurs sociétés, que leurs responsables politiques et leurs gouvernants ont laissé se déployer en Europe ; alors que l'islam que connaissaient ces pays, était celui de leurs anciennes colonies ou de leurs anciens alliés ; c'est à dire le malékisme, le soufisme et bien d'autres obédiences à l'exclusion du wahhabisme qui leur était totalement étranger !