Les islamistes : tous veulent être Calife à la place du Calife

Les islamistes, ces neo-salafistes des temps modernes

Les deux termes désignant l'action politique pour prendre le pouvoir et diriger les peuples.

Les salafistes tout comme les islamistes, instrumentalisent la religion pour conquérir ce pouvoir.

Drapeau de l’État islamique . On peut y lire en arabe la première partie de la chahada , et le sceau de Mohamed qui contient une autre partie de la profession de foi de l' islam .

Dans l'histoire du monde musulman, la succession au pouvoir suivait souvent le même schéma. Pour chasser un sultan, un calife, un roi, un émir ... il suffit :

salafs" (les prédécesseurs), en revendiquant un retour aux pratiques coraniques du temps de Mohamed et de ses premiers successeurs/califes, errachidoun" (les sages) que sont les compagnons du prophète Mohamed qui se sont succèdés au pouvoir pour diriger les premiers musulmans et qui ont permis les premières conquêtes musulmanes ; - de lui reprocher sa déviance par rapport aux "" (les prédécesseurs), en revendiquant un retour aux pratiques coraniques du temps de Mohamed et de ses premiers successeurs/califes, les quatre premiers califes dits "" (les sages) que sont les compagnons du prophète Mohamed qui se sont succèdés au pouvoir pour diriger les premiers musulmans et qui ont permis les premières conquêtes musulmanes ;

- et de l'accuser d'être un "mauvais" musulman où tous les griefs passent : la débauche, la luxure, la déviance sexuelle, le vin ... en se prétendant les gardiens de l'islam, d'Allah et de son prophète !

Jusqu'à ce qu'à leur tour d'autres contestataires les en chassent, toujours pour rétablir l'islam d'origine celui des "quatre sages" !

Les salafistes ont ainsi toujours pris le pouvoir. Ils ont tenté d’effacer de la mémoire des peuples celui auquel ils succédaient, souvent en détruisant et brûlant tout ce qu'il avait réalisé !

Ce qui va donner des idées à d'autres qui vont adopter cette doctrine et l'affiner pour prendre à leur tour le pouvoir !

Hassan El Banna en sera de ceux-là. Il a compris tout l’intérêt de cette doctrine pour chasser un pouvoir en place, en "travaillant en profondeur la société" qu'il faut convertir au wahhabisme, pour faire tomber le pouvoir en question, comme un fruit mûr !

Il a en plus du wahhabisme, pris des idées et des pratiques aux nazis dont les milices, lui qui admirait Hitler.

Il va créer les "Frères musulmans", ces néo-salafistes des temps modernes.

D'autres vont le suivre comme Khomeiny qui a repris à son compte beaucoup des idées de Hassan El Banna et de celui qui sera plus tard l'intellectuel des Frères musulmans et qui a tout codifié de l'action politique, à l'action sociale, jusqu'à l'action terroriste ; pour toute prise du pouvoir : Saiyd Qutb

Et bien d'autres vont aussi adopter le wahhabisme comme doctrine politique : tous les néo-salafistes que les médias de nos jours appellent plus communément "les islamistes" !

Leur nom change, mais le wahhabisme fonde leurs mouvements politiques ou partis Islamistes !

Chariâa sera restaurée en lieu et place de toutes autres sources de droit : Ainsi une nébuleuse islamiste s'est déployée un peu partout dans le monde dit "arabo-musulman" avec des ramifications en Occident, avec des groupe s'alliant les uns aux autres ou se faisant la guerre, toujours avec le même objectif, créer un Etat islamiste où lasera restaurée en lieu et place de toutes autres sources de droit :

1 - Afghanistan :

- "Les Talibans", créé en 1994 l'Émirat islamique d'Afghanistan

2 - Algérie :

- "Le Front islamique du salut" (FIS) créé en 1989,

- "Le Groupe islamique armé" (GIA) crée en 1989

- "Le Groupe salafiste pour la prédication et le combat", devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fondé en 2017, issu d'une dissidence du Groupe islamique armé (GIA).

3 - Arabie Saoudite :

- "Al-Qaïda" (La base), est une organisation terroriste islamiste international fondée en 1987 par le cheikh Abdullah Yusuf Azzam (un Palestinien membre des Frères musulmans) et d'Oussama ben Laden.

- "Al-Qaïda" ayant lui même émergé de l'organisation "Maktab al-Khadamat" (bureau des œuvres caritatives), constituée pendant la première guerre d'Afghanistan par Azzam pour alimenter la résistance afghane contre les forces armées d'URSS.

- "Al Haramein" (Les 2 lieux saints de l'islam) est une ONG islamiste et humanitaire fondée en 2001 dont le siège est à Riyad. Des sections sont présentes dans 55 pays. L'organisation est considérée par l'ONU comme proche d'Al-Qaïda et des Talibans et placée sur la liste officielle des organisations considérées comme terroristes par la Russie et les États-Unis. Al Haramein participe à la construction et la rénovation de mosquées et d'écoles coraniques, soutient financièrement des imams,... tout en menant une action humanitaire.

L'Arabie Saoudite finance des mouvements fanatiques et des écoles wahhabites dans le monde entier.

Selon Pierre Conesa, un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, 30 000 personnes ont été formées dans ces universités islamiques saoudiennes. On les retrouve dans toute la bande sahélienne, au Mali, au Niger, en République centrafricaine.

Chaque année, les Saoudiens dépensent 7 à 8 milliards de dollars pour leur "diplomatie" religieuse.

L'Arabie Saoudite est lié aux attentats du 11 septembre. Sur les dix-neuf terroristes du 11 Septembre, quinze étaient Saoudiens.

4 - Belgique :

"ISLAM", est un parti politique islamiste belge fondé en 2012. Cette formation politique islamiste, qui compte deux conseillers communaux à Bruxelles depuis les élections communales de 2012, vise à l'établissement d'un État islamique en Belgique et à l'instauration de la charia.

5 - Chine :

- "Parti islamique du Turkestan" (PIT), créé en 1997

- "Mouvement d'indépendance du Turkestan oriental" est une expression qui se réfère de façon générale aux organisations combattant ou militant pour un Xinjiang, ou Turkestan oriental indépendant.

6 - Congo et Ouganda :

ADF ou ADF-Nalu (Forces démocratiques alliées – Armée de libération de l’Ouganda) fondé en 1995, soupçonnée de bénéficier du soutien des islamistes Shebab somaliens.

7 - Égypte :

- "Les Frères musulmans", organisation transnationale islamique sunnite créé en 1928.

- "Jihad islamique égyptien" est un groupe armé islamique égyptien actif depuis la fin des années 1970 avec des origines dans les Frères musulmans.

- "Province du Sinaï" est un sous groupe de l'État islamique.

Il s'appelait jusqu'en juillet 2015 "Ansar Baït al-Maqdis" (Les Partisans de Jérusalem), également connu sous le nom d’ "Ansar Jérusalem". Actif depuis 2011 dans la péninsule du Sinaï.

8 - France :

"Union des organisations islamiques de France" (UOIF) créé en 1983. Structures liées aux Frères musulmans, elle est inscrite en novembre 2014 sur la liste des groupes terroristes publiée par les Émirats arabes unis. À plusieurs reprises, des dirigeants de l'UOIF ont repris publiquement la devise des Frères musulmans : " Le Coran est notre Constitution !"

9 - Indonésie :

- "Dar ul Islam", (maison de l'islam) est un mouvement politique qui, de 1949 en 1963, voulait imposer par la force un État islamique en Indonésie. La rébellion prend fin en 1961 et après la mort de Kahar Muzzakar en 1965.

- "Al-Jama’a Islamiya" fondé en 1978, considérée proche d'al-Qaïda.



10 - Irak :

- "Ansar al-Islam" (Partisans de l'islam victorieux) organisation proche d'Al-Qaïda. Groupe armé jihadiste actif en Irak depuis 2001 et dont une branche, Ansar al-Islam (Syrie), est engagée dans la guerre civile syrienne depuis 2012.

- " L'État islamique ", (EI), a proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires qu'il contrôle.

Sa création remonte à 2006, lorsqu'Al-Qaïda en Irak forme avec six autres groupes jihadistes "le Conseil consultatif des moujahidines en Irak".

11 - Iran :

- "Le Parti de la République Islamique", parti politique d'Iran, fondé en 1979 après la fin de la monarchie et l'instauration d'une république islamique d'Iran, avec un guide suprême spirituel en la personne de Khomeiny.

L’Iran soutient, finance et arme le Hezbollah et le Hamas.

12 - Jordanie :

- "Hizb Attahrir al-Islami" (Parti de la libération islamique), fondé en 1953, né d'une scission d'avec les Frères musulmans.

Actif surtout en Asie centrale, au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Kazakhstan et en Tunisie.

13 - Liban :

- "Hezbollah" (Parti de Dieu), groupe islamique chiite fondé en juin 1982 classé par l'Union européenne et la Ligue arabe dans la liste des organisations terroristes.

14 - Libye :

- "Groupe islamique combattant en Libye" (GIGL),

- "Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya", aujourd'hui disparu, était une organisation islamiste armée qui luttait contre le régime de la Jamahiriya arabe libyenne, dirigé par Kadhafi, et s'était distinguée en menant des attaques meurtrières à Benghazi et à Darnah avant d'être mise hors d'état de nuire par les autorités libyennes.

- "Conseil national de transition" (CNT) autorité politique de transition créée à l'occasion de la révolte libyenne de 2011.

Le groupe libyen "Ansar Achariâa" (Soutien pour la chariâa), classé comme organisation terroriste par l’ONU et les Etats-Unis, a annoncé en mai 2017 sa dissolution, dans un communiqué publié sur internet (la plupart de ces membres ont rejoint l’organisation Etat islamique).

15 - Maroc :

- "Chabiba islamiya" (Jeunesse islamique) était la principale organisation islamiste clandestine marocaine des années 1970-1980, fondée vers 1969-1970 par Abdelkrim Moutiî. Elle a combattu avec violence les mouvements de gauche... Ses anciens militants se retrouvent aujourd'hui aussi bien dans les cercles dirigeants du parti islamiste légaliste, "le Parti de la justice et du développement", notamment son secrétaire général Abdelillah Benkirane et le chef de son groupe parlementaire El Mostafa Ramid, que dans des organisations terroristes clandestines comme "le Groupe islamique combattant marocain", lié à Al-Qaïda.

- "Groupe islamique combattant marocain" (GICM) est une organisation armée islamiste sunnite affiliée à Al-Qaïda, fondé en 2003 (Il recrute activement en France, y compris des Français non-Maghrébins d’origine)

16 - Mali (et Sahel) :

- "Ansar Ed Dine" (Les défenseurs de la religion) groupe armé.

Apparu au début de l'année 2012, c'est l'un des principaux groupes armés participant à la guerre du Mali.

Le 1er mars 2017, "Ansar Dine" (soutien à la religion) fusionne avec plusieurs autres groupes jihadistes pour former le "Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin" (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) (GSIM), est une alliance formée en mars 2017 par plusieurs mouvements islamiques, dont "Ansar Eddine", "Al-Mourabitoun" et l’"Emirat du Sahara".

17- Nigeria :

- " Boko Haram " (Livres interdits), fondé en 2002. Fait allégeance à l'État islamique le 7 mars 2015.

18 - Ouzbékistan :

- "Mouvement islamique d'Ouzbékistan", est une organisation militaire clandestine.

19 - Pakistan :

- "Jamaat-e-Islami", fondé en 1941.

- "Lashkar-e-Toiba", mouvement islamiste pakistanais armé fondé en 1981, proche d'Al-Qaïda.

- "Harkat-ul-Jihad-al-Islam", fondé en 1984.

- "Jaish-e-Mohammed" (Armée de Mohamed), rebaptisé en 2002 en "Khuddam-ul Islam" (serviteurs de l'islam), est un groupe armé islamiste pakistanais fondé en février 2000 par Masoud Azhar et agissant au Cachemire.

- "Harakat ul-Mujahidin" (Mouvement des jihadistes), est un groupe armé islamiste pakistanais apparu au début des années 1990.

20 - Palestine :

- Hamas, Mouvement du Jihad islamique, créé en 1987 par Sheikh Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi et Mohammed Taha, tous trois issus des Frères musulmans.

- "Usbat al-Ansar" (Ligue des partisans), est un groupe armé islamiste, lié à Al-Qaïda, installé dans le camp palestinien d'Aïn al-Héloué près de Saïda dans le sud du Liban.

21 - Philippines :

- "Front Moro islamique de libération" (FMIL) fondé en 1978.

Les Moros sont un groupe ethnique leur nom vient du mot espagnol Maure.

- "Abu Sayyaf" créé en 1990. Fait allégeance à l'État islamique en 2014 - Certains des membres d'Abou Sayyaf ont étudié en Arabie saoudite

- "Maute", se désignant également sous le nom d'État islamique de Lanao ou "Dawlat el Islamiya" (La république islamique) créé en 2013.

23 - Russie :

- "Sharia Jamaat", est une organisation islamiste et séparatiste armée, implantée au sein de la République du Daghestan et responsable de nombreuses attaques contre les forces fédérales de sécurité russes au Caucase du Nord. Fondée en 2002.

La majorité de ses membres sont des locaux ayant fait leurs armes lors de la Seconde guerre de Tchétchénie (1999-2000)

24 - Somalie :

- "Al-Chabaab" (Les jeunes), créé en 2006, lié à Al-Qaïda.

- "Al-Ittihad al-Islami" (L'Union islamique) est un groupe armé islamiste financé par l'Arabie saoudite, apparu au début des années 1980. Actif pendant la guerre civile.

25 - Syrie :

- "Front al-Nosra" (Front pour la victoire des Gens du Cham, province ottomane englobant la Syrie, le Liban et la Palestine avant sa partition par les empires coloniaux franco-anglais, rebaptisé en 2016 "Front Fatah al-Cham" ou "Jabhat Fatah al-Sham" (Front de la conquête du Cham), est un groupe rebelle et terroriste, apparu en 2012 dans le contexte de la guerre civile syrienne et affilié à Al-Qaïda de 2013 à 2016.

- "Front islamique de libération syrien" (le FLIS ou FLS, rassemble plus de 17 groupes armés, la plupart devenus l'État islamique (EI ou Daech).

- "Ansar al-Islam" (Défenseurs de l'islam) est un groupe de rebelles armés apparu au cours de la guerre civile syrienne.

- "Front islamique" est une alliance de groupes rebelles lors de la guerre civile syrienne. Elle est formée le 22 novembre 2013 par des brigades venues du "Front islamique de libération syrien" (islamistes "modérés") et du Front islamique syrien (salafistes) à la suite de la dissolution de ces deux mouvements. Selon des sources diplomatiques, sa création aurait été financée par la Turquie et le Qatar. Il est également parrainé par l'Arabie saoudite.

- "Front Ansar Dine" (Le Front des partisans de la religion) est une alliance de groupes rebelles, active de 2014 à 2017 au cours de la guerre civile syrienne.

26 - Soudan :

- "Mouvement pour la justice et l'égalité" (MJE), est un groupe militaire islamiste engagé dans le conflit au Darfour, au Soudan. Son dirigeant est Khalil Ibrahim Mohammed. Comme d'autres mouvements militaires tel "l'Armée de libération du Soudan", le MJE se bat contre les miliciens janjawid proches du gouvernement.

Soutenu par les Ibn Saoud, ils ont fini par obtenir la scission du Soudan en deux Etats le 9 juillet 2011 : un pour les catholiques, l'autre pour les musulmans.

27 - Thaïlande :

- "Barisan Revolusi Nasional" (BRN), fondé en 1963. Trois factions principales ont été discernées au sein du groupe.

- "Pattani United Liberation Organization" (PULO), fondé en 1968. La violente insurrection séparatiste du groupe a commencé en 2004. Au total, l'insurrection du sud a tué plus de 6 000 personnes en 12 ans (de nombreux moines bouddhistes et enseignants Thaï ont été décapités ou brûlés vifs.

- "Runda Kumpulan Kecil" (RKK) fondé en 2002.

28 - Tunisie :

- "Ennahdha", fondé en 1981, branche tunisienne de l'organisation mondial des Frères musulmans. C'est un parti islamiste conservateur qui se dit modérée et proche du "Parti de la justice et du développement", le parti turc de Recep Tayyip Erdogan.

- "Ansar al-Chariâa" (Partisans de la chariâa) est un groupe islamiste salafiste actif en Tunisie et comptant plusieurs milliers de partisans depuis 2014.

29 - Turquie :

- "Les Loups gris" ("Bozkurtlar" en turc) est le nom donné aux militants des "Foyers idéalistes" (Ülkü Ocaklari en turc), mouvement dont la doctrine principale est le nationalisme islamiste turc (ce groupe est derrière la tentative d'assassinat du Pape Jean Paul II en 1981).

- "Refah Partisi" (RP) (Parti du bien-être), parti islamiste fondé en 1983. Le parti arrive en force au parlement turc aux élections générales de décembre 1995. Il finira par être dissous par la Cour constitutionnelle de Turquie en 1998, pour violation de la clause constitutionnelle de séparation de la religion et de l’État. Recep Tayyip Erdogan, alors membre du RP et maire d'Istanbul, est condamné à un an de prison pour incitation à la haine et à l'hostilité religieuses.

Le RP dissous est reconstitué en 1998 sous l'appellation de "Parti de la vertu" ("Fazilet Partisi" ou FP). Le nouveau parti, bien qu’étant dans la droite ligne du précédent, subit un recul lors des élections législatives de 1999 (passant de 21 à 15 % des voix). Il est dissous par la Cour constitutionnelle le 22 juin 2001 pour les mêmes motifs que le "Refah".

De cette dissolution naît le 14 août 2001, le "Parti de la justice et du développement" (AKP) fondé par Erdogan, ce "nouveau" Parti capte la totalité de l'électorat des anciens partis islamistes et mettra au pouvoir Erdogan en 2002, jusqu'a nos jours.

30 - Turkestan :

"Parti islamiste du Turkestan" (PIT), est une organisation militaire et terroriste, d'idéologie salafiste jihadiste, active en Chine, au Pakistan et en Syrie lors de la guerre civile syrienne.

31 - Yémen :

- "Jaych Aden Al Islami-Abyane" (Armée islamique d'Aden-Abyane) est une organisation islamiste armée yémenite fondé en 1997.

... tous, ils veulent être Calife à la place du Calife !