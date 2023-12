Les jeunes Américains ne veulent pas joindre l’armée US pour mourir

Alors que les Etats-Unis sont engagés dans un conflit en l’Ukraine et en Israël financièrement et militairement et sur d’autres zones du monde, les jeunes Américains déclarent ne pas vouloir porter l’uniforme pour mourir au-delà des frontières US. L’armée des Etats-Unis a de grosses difficultés à recruter de nouveaux candidats. En fait, elle n’a plus les capacités de mener des guerres. Les citoyens américains ne veulent plus faire le gendarme du monde et mourir pour cette raison.

L’ancien assistant spécial du président Ronald Reagan, Doug Bandow, a présenté une radiographie de l’armée US. « Les principaux républicains et démocrates soutiennent une guerre par procuration en Europe, soutiennent un conflit meurtrier au Moyen-Orient et menacent d’une guerre catastrophique en Asie », constate Doug Bandow. « Les fervents critiques de l’isolationnisme, comme le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, semblent déterminés à défendre tout le monde sauf les Américains », déplore-t-il, soulignant l’absurdité et la limite des Etats-Unis : « Il y a toujours plus d’argent pour acheter des armes, même si les États-Unis courent vers l’insolvabilité ». Et, là, Doug Bandow, traduit l’avis des citoyens US. « La dette fédérale envers le public représente environ 100 pour cent du PIB, soit un record proche du record établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sans changement radical, le taux d’endettement sera deux fois plus élevé d’ici le milieu du siècle. Pourtant, le budget militaire gonflé continue de grimper en flèche », stipule-t-il.

La conclusion est que l’armée US ne trouve pas de soldats et ne peut pas mener des guerres. « Le parti bipartisan du Congrès risque de manquer d’une ressource encore plus importante : le personnel », avertit Doug Bandow. « Une majorité d'adultes américains ne seraient pas disposés à servir dans l'armée si les États-Unis entraient dans une guerre majeure, selon un récent sondage, alors que la confiance du public dans les forces armées semble décliner », a rapporté Newsweek.



A la question de savoir si les Américains se porteraient volontaires pour combattre et mourir si l'Amérique était envahie, The American Conservative annonce : « Seuls 51% des 18-29 ans ont déclaré qu’ils le feraient, déclenchant des plaintes contre la jeunesse irresponsable de l’Amérique ». « Le véritable problème du Pentagone est que les Américains refusent de plus en plus de servir, même sans une guerre majeure. Les armées US ont du mal à remplir leurs rangs », s’inquiète le média anglophone. « Les forces armées peuvent faire face à de modestes pénuries de personnel pendant un certain temps, mais elles ne seront bientôt plus en mesure de fonctionner comme prévu », pointe du doigt, The American Conservative.



La situation est si désespérée que l’armée US, « dans une tentative désespérée d’augmenter le bassin humain, a décidé de suspendre l’exigence d’un diplôme d’études secondaires, avant de battre en retraite sous le feu des critiques ». « Les difficultés de recrutement sont nombreuses. Par exemple, le marché du travail est devenu plus compétitif. De plus, seul un quart des jeunes satisfont aux normes académiques et de condition physique », relate le média anglophone.



L’armée US a connu plus de morts par suicide que dans les combats. Le peuple américain n’est plus dupe des ambitions politiques désastreuses de leurs responsables politiques qui les mènent dans des guerres loin des États-Unis : « L’élite de la politique étrangère a sacrifié tant de vies pour si peu de justification ». « Plus de 7000 militaires et près de 8000 sous-traitants sont morts au combat après le 11 septembre. Au cours de la même période, un nombre incroyable de 30.000 personnes se sont suicidées. Officiellement, quelque 52.000 personnes furent blessées au combat, dont beaucoup grièvement », rapporte The American Conservative.



Après avoir listé les éléments d’un constat castrophique de l’état de l’armée US, Doug Bandow considère, en fait, que « les patriotes devraient préserver leur vie pour quelque chose de meilleur ». « Jusqu’à présent, l’armée n’a aucune réponse au manque de recrues. Les services se débrouillent simplement, envisageant de petites solutions à des lacunes importantes. L’ajout de recruteurs et l’augmentation des salaires sont des étapes évidentes. Atteindre les jeunes Américains et adapter la routine militaire à la culture moderne de la jeunesse en sont d’autres. La diminution des disqualifications et l’amélioration de la condition physique augmenteraient le bassin de recrues » ; « La détermination de l’Oncle Sam à se laisser entraîner à jamais dans des guerres étrangères est une très bonne raison de ne pas rejoindre les forces armées. La meilleure façon de résoudre le problème du recrutement est de mettre fin aux interventions frivoles au profit d’intérêts périphériques. La tâche essentielle des forces armées est de défendre les Américains – et non les Européens moralisateurs, les membres de la famille royale saoudienne kleptocratiques, les Sud-Coréens aisés, les Taïwanais indifférents et une infinité d’autres », conclut-il.



Philippe Rosenthal

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5520