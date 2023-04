Les Jeunes Espoirs de l’OMS

Sur sa page Y4H, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se concentre sur un projet qui lui tient à cœur : l'enrôlement de ses jeunes WHOailles sous la bannière du réseau Youth For Health. Ces Jeunes-là sont Pour la Santé.Il y en aurait qui sont contre ? Il paraît, mais en général, moins jeunes.

Les objectifs du Y4H ont été énoncés à Tirana (Albanie), en octobre 2022 et dans cet idiome officiel que nous avons appris à décrypter, quelle que soit la langue utilisée.

Traduction faite, le réseau Y4H milite pour :

Qu'une sélection de « young leaders » extirpée du lot pour ses talents ductiles – tout nous est aquilon, tout leur semble zéphir – soit rémunérée sans trop se fouler. Elle devra servir d'enseigne formatée au « partenariat intergénérationnel » avec des affairistes. Voilà pour la gamelle. Fourrer partout cette fine équipe d'entraîneurs « engagement significatif dans tous les secteurs » en l'occupant à « ôter les barrières ». Pousser à fond – leur donner du pouvoir matériel et vocal – des gens bizarres et braillards, très minoritaires, pour qu'ils occupent en permanence le devant de la scène – (intersectionnalité, inclusion des petits enfants, et susceptibilités++ à fleur de peau... Créer des « safe spaces » ou forums et lieux sécurisés contre le questionnement, pour que tous ces fragiles puissent se retrouver entre incompris, sans chuchotis dissidents. Il y faut bien sûr des traqueurs d'insécurité. C'est à dire des trolls. Soutenir activement (manifs greta, mains collées au bitume, jets de ketchup sur œuvres d'art, injections à tout bout de champ, masques et bergamasques...) les forums du WHO pour la jeunesse Étourdir le public « soulever les consciences » avec les problèmes supposés de jeunes – sex and rocking rôles – bien crûment, de façon à dégoûter de l'amour tout le monde, jeunes, vieux (pas tous), Cupidon, Apollon, Vénus. Promouvoir et créer des environnements sains pour la santé publique. Par exemple, des tests à cobaye généralisés ou des images graveleuses à l'école qui vous décourageront de fonder une famille. S'occuper à tout propos et de toutes les façons du climat – qui s'en fout – et des guerres, qui, à la surprise générale, ne sont pas bonnes pour la santé, en bloc et en bande, mais de loin. « Tirer les leçons du covid19 » pour se résigner à la suite : courber le dos jour et nuit – devenir plus résilient, mieux tolérant aux crises, plus ouvert de partout. Et enfin le bouquet : « Collaborer au système, aux stratégies et aux programmes » conçus par le maître aux écus pour une surveillance généralisée des maladies à guérir ou inoculer. Comme si à seize ans, on était aussi savant que le docteur Perronne ou aussi retors que Laurent Alexandre.

On le voit, le programme jeunesse n'est pas fasciste, au sens où l'entendait Mussolini : aucun élan, aucun idéal, aucun héroïsme, aucune musique martiale hormis celle de canons lointains dans des pays martyrisés.

Mais des niaiseries plaintives (beaucoup de filles, plutôt blanches) ou casse-les-oreilles (quelques hommes, plutôt noirs).

Tu seras un coolie, mon fils/ma fille ! Avance à la carotte, c'est Tedros et sa merveilleuse éducatrice sexy (directrice générale députée, éminence grise de l'autre) qui tiennent le bâton et ce sont des jeunes comme toi qui prendront les problèmes de santé.

À qui les merveilleux objectifs du Y4H s'adressent-ils ?

Le WHO a pris une photo de SA « jeunesse européenne » pour illustrer les « engagements » qu'il compte bien lui faire prendre.

Analysons l'image.

Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on y voit assez peu de personnes qu'un extra-Européen qualifierait d'Européens.

Pas de blond authentique. Ah si, dans le fond, tout effacée, semi-masquée par l'épaule d'un jeune Bosniaque, on distingue une demoiselle aux cheveux clairs forcément ternes, intellectuelle à lunettes dont le destin est de servir de secrétaire à la brunette en face, d'origine Sud ou Est comme tous les autres. Serviable et corvéable, la jeune Nordique attend que l'autre lui colle le masque, accroché à son bras, sur la figure. A-t-elle mis son tablier de soubrette ? On ne le saura pas, elle est là pour se faire sonner puis disparaître.

À l'extrême-gauche, une Bangladaise ou Pakistanaise apporte la petite touche sombre qui manquerait sinon. Elle est contente, la voilà européenne, mais où sont passés les Subsahariens ? Ils ont pourtant la cote, habituellement. Attention, OMS, tu vas te prendre une flash mob !

Au premier plan, deux JF ordinaires, vaguement étrusques. L'une pourrait être réunionnaise ou philippine, avec de l'Asie dans les gènes. L'important c'est que, comme ceux qui l'entourent, elle n'ait pas un type physique très défini et qu'elle ne soit issue ni de Celte ni de Germain. La brune à côté – mais elles sont toutes brunes – pourrait être italienne ou roumaine (pas tzigane), c'est une fille d'Europe qui servira de modèle standard. Ni ceci, ni cela, châtain décent, mixée de longue date.

Deux jeunes hommes issus de pays musulmans, l'un à l'Est, l'autre au Sud, encadrent le groupe. Ils ont la pêche. Le WHO les aime bien tant qu'ils portent le badge, et ils peuvent à raison se sentir promus par le WHO. Ou non, tout dépend des doses de vaxx ou du lieu d'origine sous le soleil, ou de l'humeur du WHO ou du degré de résilience du young leader. Tantôt l'alloc ou le salaire, tantôt la claque.

Le couple qui crève l'écran, au centre, est censé représenter LA jeunesse européenne : ni blond ni brun, il pourrait arriver de Slovaquie ou de Toulouse.

Restent à droite une JF possiblement moyen-orientale teinte en roux et une JF d'origine asiatique, teinte en blond. Il faut bien mettre quelques couleurs dans la diversité des ces sombres chevelures. On tolère le blond ficelle et, de mèche en mèche, le bleu, le rose fluo, le jaune d'œuf...

Si vous voulez de vrais blonds solaires, madame Szuszanna, il y en a encore, en Pologne, en Finlande, en Russie, etc. Ils ne sont pas européens, peut-être ? Eux et les vrais rouquins d’Écosse, d'Irlande, du Danemark... Dépêchez-vous : ils sont plus rares que tous les autres, et beaucoup moins multiplicatifs.

Il y a dans le vaste monde un mister McDonald blanc qui s'excuse pour eux, auprès d'insupportables wokes, d'exister. C'est pas ma faute si je ne suis pas noir, rappe-t-il, alors que je voudrais tant l'être ! Oh quelle tragédie d'être blanc, non j'ai rien fait !

Du calme, cousin Tom, fils de défricheurs, white is bright ! Brille donc, à l'appel de tes ancêtres qui ne se sont pas fatigués comme ils l'ont fait pour que tu chouines avec de rusés chouineurs. Banane, ils finiront par te manger tout cru.

Arrêtons-nous sur la tenue de nos young leaders. On observe sur twitter un enfant allemand anonyme tel que le voudrait Y4H. Sort-il de guerre ? Vu ses haillons.

Examinons en parallèle la tenue des enfants du gratin onusien, dans les écoles rupin que leurs parents choisissent pour eux. Uniformes bien repassés, strict apprentissage des fondamentaux, discipline et créativité, faut pas pousser trop loin la non-discrimination. Vos enfants auront un droit démocratique aux tatouages, anneaux dans le nez, loques pas sortables, gros chahuts d'importation et visites de la LGBTQ++.

Z'êtes pas contents ? C'est de l'Art et de l'Éducation.

Revenons à la photo du groupe : le jeune meneur au centre arbore un t-shirt avec NY écrit dessus. Pourtant « I♥NY », ça date. Pourquoi pas « I♥Landerneau ? » C’est en Europe !

Les autres meneurs portent souvent un badge ou un sac imprimé Y4H. Y4H, c'est le mot-clé. En le tapant, on tombe sur un yacht qui coûte 11 millions et demi d'€ à la revente.

Et voilà, tout s'explique.

Comprenons que la photo du WHO représente la descendance entremêlée mais entraînante de ministres et d'Ali-Babas du monde entier. Tout riches qu'ils sont, on leur donnerait presque un job dans une ONG à les voir aussi mal affublés. Fervents et férus de mondialisation, ils sont pour le yacht de papa. Ils appuient donc sa politique, mais en uniforme populaire, pour mieux vaincre et convaincre.

Qu’ils aillent étudier le commerce à Abu Dhabi et le stylisme à Calcutta. Quand on est l'avenir de l'Homme, on s'en va soutenir son yacht privé dans les pays d'avenir. Quelle idée d'aller s'entasser dans la petite Europe qui craque aux entournures de tant d'afflux brutal ?

Enfin, l'important c'est qu'ils soient en bonne santé, les jeunes OMS. Ils le sont, ceux-ci du moins. Mais alors, pourquoi ce masque au bras ? La petite en blouse à pois, au premier plan, en a même deux sous le coude ; pour qui ? Vous peut-être ; elle garde au frais votre grand-père que vous pourriez menacer de visites contaminatoires .

Y4H, quand elle ne biberonne pas nos bouts de chou avec ses dressages au sexe éhontés, nous informe que les jeunots du vieux continent sont plus gros qu'avant en moyenne, qu'ils sont déprimés (les filles surtout) depuis les confinements, et qu'ils mangent des trucs pas fameux : OGM, macdos, pas assez de fruits, etc..

Je rêve, pincez-moi. Ça se passe en Europe ?

Il paraît que oui.

