Les jeunes lisent de moins en moins...

Une fois de plus Rosemar fait dans le simplisme, voire le simplissime, répète les idioties de journalistes aux idées aussi courtes que superficielles et réactionnaires. La lecture est le reflet de l’écriture, un outil de transmission des idées, au sens le plus large. Un moyen d’échanger à distance entre personnes éloignées. Aujourd’hui, les outils sont changés, le livre n’est plus seul vecteur, les idées ne voyagent plus de la même façon. Qui peut dire que c’est moins bien alors qu’elles traversent le monde en quelques instants ? Ne nous arrêtons pas à la forme alors que c’est le fond qui importe. Des images peuvent en dire aussi long que des pages d’écriture, non ?



Le problème des jeunes n’est pas que celui de la lecture, mais de la transmission gratuite et généreuse des savoirs, celui encore et toujours de l’instruction, de la place que la société laisse au « temps libre » des gens (lire consomme beaucoup de temps), si ce temps existe encore dans notre monde ultra consumériste, où même le moindre loisir le plus anodin est marchandisé et dirigé, conduit, normé.