« Les jeux sont faits, rien ne va plus ! »

Le bruit sur la chose politique continue de se répandre et les discours stigmatisant les électeurs de l’extrême droite ou les abstentionnistes pleuvent comme des matraques sur des Gilets Jaunes ou des écolos en manif… Mais où est la honte ? Où est la médiocrité intellectuelle ? Pourquoi tous ces journalistes et autres commentateurs de l’actualité politique attendent que Marine frôle les marches du Palais de L’Élysée pour enfin se réveiller ? Où étaient tous ces gardiens de la démocratie lorsque l’IGPN dédouanait toutes les « racailles institutionnelles » qui ont tué ou handicapé à vie de simples manifestants dans les rues de notre belle démocratie et qui voulaient juste qu’on les entende ? Tout d’un coup, les voix de tous les opprimés de l’hexagone se font entendre : les petits paysans qui se font dévorer par les banques, les plus gros agriculteurs et Bruxelles, les employés traités en esclaves, les chômeurs que l’on traite comme des esclaves ou des parasites, tous les petits, les aigris et les jaloux... Le parti des « sans-dents » ! Ceux « qui ne sont rien » !

Depuis des décennies, tous les politiques français de tous bords se battent pour le pouvoir comme des hyènes sur une charogne se foutant totalement de la misère s’installant progressivement dans ce pays ! Et lorsque je parle de misère, je ne parle pas que d’argent, de toutes ces familles ou ces étudiants faisant la queue devant les Restos du Coeur ! Je parle de tous les choix fondamentaux qui ont transformé ce pays fondamentalement social en une caricature de ce qu’il n’est plus ! Nous étions un paradis pour les soins et la santé, aujourd’hui, trouver un simple médecin de famille où une place à l’hôpital tient du parcours du combattant, à moins de pouvoir se payer l’Hôpital Américain de Neuilly sur Seine… Nous étions l’un des phares du monde de la culture ! Aujourd’hui, nous cultivons une médiocrité intellectuelle sans nom où d’un côté du spectre des caciques cultivant l’imposture artistique s’entassent dans des FRAC abritant des pseudos œuvres d’art toutes plus hideuses les unes que les autres, de l’autre une télé devenue majoritairement une télé poubelle ou des Hanouna soutenu et soutenant l’oligarchie macroniste s’évertue à décérébrer les masses !

On essaie de faire croire aux Français que voter Macron permettra de défendre la démocratie ! Mais quelle blague ! Quelle mauvaise foi absolue ! Macron est encore plus dangereux pour la démocratie qu’une Le Pen se rêvant en Franco (le dictateur, pas l’acteur…) Comme le disait beaucoup mieux que moi Pasolini, le capitalisme est encore plus dangereux que le fascisme originel d’un Mussolini qu’il a pourtant bien connu ! Pourquoi ? Par ce qu’il fonctionne de la même façon ! Il embrigade les citoyens dans un « projeeeeeeeeet » commun et efface progressivement tous les particularismes régionaux ou culturels ! Il participe de la haine de l’autre, de celui ou de celle qui serait différent sur l’autel d’une croissance dont tout le monde se fout sauf les plus riches… Avec Macron, mais avec Sarkozy avant lui et même avec Hollande, les différents gouvernements ont travaillé consciencieusement à stigmatiser de simples femmes, pour certaines, de simples mères de famille parce qu’elles portaient un tissu sur la tête ! On a remis en cause leur droit de vivre leur religion dans ce pays comme on interdit à toute femme dans d’autres pays de se promener sans voile ! On a décidé par mépris pour une culture différente que ce simple tissu que nos grand-mères portaient pourtant tous les jours pour des raisons pas si éloignées est devenu une insulte à la République ! On a donc envoyé un message à tous les extrémistes islamistes justifiant leurs pires théories fumeuses sur la place de l’islam dans la société française contemporaine sans que cela ne dérange personne.

Bientôt, si Le Pen « passe », les attaques contre une partie de la population seront plus nombreuses par ce que légitimées par le pouvoir… Il fera de moins en moins bon être musulman, noir, homosexuel, peut-être même juif ou juste « différent »…

Les coupables ? Tout le monde ! La lâcheté la plus ordinaire qui nous fait nous taire lorsque nous entendons le voisin illettré d’à côté pourtant bien Français se réjouir que son ancienne ferme familiale soit vendue à « n’importe qui plutôt qu’à un arabe » ! Les partis de gauche qui comme en Pologne ont participé à la mise au pouvoir de politiques d’extrême droite à force de carriérisme et de perte totale d’engagement démocratique, social et culturel ! Si Mitterand avait été une sorte de Janus de la politique, Hollande aura été un Néron dont les ruines du PS fument encore… Un pays où l’un des partis devant représenter toutes les formes du progrès se retrouve à moins de 2 % d’une élection présidentielle est quoi face à plus de 60 % de votes pour l’extrême droite ? Oui, Macron fait partie de l’extrême droite et s’en offusquer c’est au mieux se mentir, sinon, faire preuve d’une mauvaise foi à toute épreuve ! Les pires traitres au peuple français et à ses aspirations ne sont même pas ces arrivistes de droite comme d’extrême gauche, mais tous ces soi-disant socialistes qui ont montré leur véritable visage en s’alliant à Macron pour l’unique raison de pouvoir continuer à vivre comme des parasites du pouvoir aux crochets des Français ! Oui, Macron a « trahi » Hollande, mais la majorité des membres du PS ont trahi l’ensemble des Français et ils ne leur pardonneront pas de si tôt ! Ils n’auraient pas voté Mélenchon, et, le plus souvent, à contrecœur…

Dans ce bazar de l’épouvante, ce mauvais vaudeville qu’auront été ces élections présidentielles de 2022, aucun politique n’aura parlé de culture ! Par ce qu’ils n’ont, aucune vision, aucun avenir, aucune philosophie à proposer. Ils sont à la vie politique, sociale et culturelle de ce pays ce que la fast-food est à la cuisine du terroir. Or, de terroir, il n’aura pas été question dans les débats… Lorsque l’on reconnaît la diversité culturelle d’un pays avec toutes ses différences, il est plus facile d’accepter les autres différences culturelles et surtout, d’en reconnaître toutes les richesses qu’il est bon de partager ! Montre-moi ce que tu as de différent, et je te montrerai ce que moi j’ai aussi de particulier ! Or, rien de tout ça ! Chaque candidat, et, par extension, toute la presse politique aura parlé de tout sauf des différences et de leurs richesses ! Tous veulent faire entrer l’ensemble des Français dans des normes, des métacatégories, les classer, les ranger, les normaliser, bref, les enfermer dans une tombe intellectuelle pour pouvoir mieux les contrôler, les ficher, les administrer, les enfermer… Et ça, le Français, même s’il ne l’a pas encore compris, il le sent, il le voit venir et il a peur. Il a raison d’avoir peur, car, au même titre que l’on a taylorisé les métiers du tertiaire dans les années 70/80 comme on l’avait fait avec ceux de l’industrie dans les années 30, il commence à comprendre le Français qu’il n’est plus unique ! Il n’a plus le droit de penser par lui même ! D’ailleurs, en est-il encore capable ? Il cherche désespérément à retrouver une sorte d’innocence perdue où la vie d’un homme, le regard d’un enfant ou l’intégrité d’une famille était plus importants que des chiffres, des tableaux Excel et surtout, des multinationales au pouvoir. Car la seule différence entre Macron et Le Pen est là : avec Macron, nous serons tous les esclaves du Capital et donc des 1 % les plus riches de cette planète. Avec Le Pen, nous serons tous les esclaves d’une caste mafieuse beaucoup plus crasse aux intérêts et à la vision beaucoup plus courte. Les idéaux démocratiques, les notions de Liberté, Égalité, Fraternité dans les deux cas n’existeront plus de toute façon !

Alors oui, les jeux sont déjà faits, la bataille est déjà perdue, croire qu’il reste un espoir est une illusion et la soi-disant « presse de gauche », Libération en tête, tente de faire croire le contraire. Ils essaient de vendre du Macron comme un vendeur de voitures malhonnête cherche à vous fourguer une épave en vendant du rêve... Mais ce pays s’enfonce encore un peu plus dans son crépuscule et rien de bon ne sortira de tout ça… Peut-être, au fond du trou, et au prix de nombreuses souffrances, injustices et quelques morts, la France redeviendra ce qu’elle fut un jour… Mais ce ne sera pas demain...