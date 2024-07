Les JO parisiens : dans un déni de la réalité

À l’image des 7 années de macronisme : dénier la réalité et la tordre pour l’adapter à l’idéologie d’une petite coterie parisienne. D’où le désastre de cette cérémonie d’ouverture des jeux et ce qui suivra concernant l’organisation de cette compétition planétaire, car, ce qui est contrôlé et promu en France, s’avère ne pas être admis dans le reste de la planète.[i] Les tireurs de ficelles de l’état profond qui contrôlent le peuple français, en majorité devenu lui peuple mouton sous perfusion d’une propagande incessante depuis le Covid, aidé par des lois liberticides, des politiques incompétents totalement corrompus de corps et d’esprit n’ont pas pensé une seconde dans leur entre-soi que les autres pays refuseraient cette vision du monde donné par le comité d’organisation de Paris 2024, non ! ils sont restés pendant deux ans entre eux pour aboutir à « ça », avec Macron poussant à la roue pour son agenda LGBT/etc, qui a comme base ses réceptions à l’Élysée de la fête de la musique avec laquelle déjà on sentait poindre la décadence et n’oublions pas ses autres calembredaines présidentielles nous ayant fait honte, ayant pour bases, l’éclatement de la famille, la haine de la France, les relations sexuelles « ouvertes », le wokisme à tous niveaux, la transsexualité devenant une norme, le fric, le haut du pavé tenu par des groupes lobbyistes d’influence et l’éducation des petits à la sexualité à l’école ; si en plus on additionne sa volonté de faire disparaitre les nations en bon mondialiste, et bien, c’est ce que nous avons pu voir en ce vendredi 26 juillet 2024, l’apothéose de la vision de SON monde… Et je me permets d’ajouter, de détraquer.

Un théoricien derrière tout ça : Patrick Boucheron , né en 1965, historien.[ii] Pour situer l’individu : « il apporte son concours comme étant le chantre d'une Histoire de France débarrassée de toute nostalgie de grandeur et d'héroïsme : il n'est pas seulement historien, il est d'abord, dans ses interventions médiatiques, le pourfendeur en chef du « roman national ».[iii] Voilà qui a été choisi pour montrer au monde la France… Et comme tout grand égotiste qui s’aime-s' aime, voila ce qu’il dit après SA cérémonie « "On ne va pas polémiquer, cette cérémonie ressemblait à la France dans sa complexité : C'est ressemblant d'une manière d'être, de faire récit de notre diversité et d'affirmer crânement, énergiquement, que c'est comme ça qu'on va vivre ensemble. Avec ça, avec ce passé-là, avec ces monuments-là, avec cette beauté qu'on ne veut pas intimidante, cette beauté qui va nous encourager. On a restauré, pour nous, intimement, une fierté pour ce pays, pas pour son identité, mais pour son projet politique : aller de l'avant, une histoire en mouvement. Et je suis tellement heureux qu'on ait pu donner à voir ça aux jeunes ! Ça déchirait. »[iv] Que commenter ? Que ce type d’individu, pourtant enseignant, très franco, français rive, gôche droit dans ses bottes, Louboutin vit dans un aquarium et ne nage qu’avec des poissons de sa couleur. Tout ce qui vient de l’extérieur est nié, et il n’y a que SA vision du monde qui compte. Ajoutons un parti pris politique très Macron compatible avec comme refrain, « aller de l'avant, une histoire en mouvement », de l’agitation et du vent… « C’est comme ça qu'on va vivre ensemble », ben non ! Surtout pas, et il est certain que toutes les critiques sur ce pauvre spectacle ne peuvent qu’être de pensée d’extrême droite, de conservateurs rancis et d’esprits fermés selon ces mondialistes imperméables à tout. Fermez le ban et fermez l’accès à la rediffusion de cette cérémonie sur internet pour cause de droits d’auteurs, car elle est devenue invisible… Cela est très gouvernement français usité par ces « têtes pensantes » depuis 2017 ; la censure.

Dans ce comité d’insalubrité public : Accompagné de Boucheron, il y avait trois autres acolytes pour élaborer cette catastrophe de portée mondiale : la scénariste Fanny Herrero, de l’écrivaine Leïla Slimani, et de l’auteur et dramaturge de théâtre Damien Gabriac,[v] qui lui aussi « très critique » sur la portée de son travail : "Oui, il y a des queers. Mais il y a surtout tout ce qu'est la France : tout le monde ensemble, des petits, des grands, des gros, des maigres, des noirs, des blancs, des arabes… Dans des costumes tous différents, et tous ensemble sur la même playlist, avec des danses de leurs cultures. Il y a des danses guadeloupéennes, auvergnates, européennes aussi à un moment… »[vi] Cui-là en arrive à imaginer une cérémonie qui n’a jamais eu lieu… Comment appelle-t-on celui qui « reconstruit » la réalité ? Un mythomane ? Dans cette liste, ne pas oublier l’orchestrateur de cette humiliation, le sir Jolly Thomas, qui explique en ramant à contrecourant qu’il a conçu un spectacle sans « moquerie » et a démenti s'être « inspiré » de la Cène dans l'un de ses tableaux. « Vous ne trouverez jamais chez moi de dénigrer quoi que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, qui réconcilie. Aussi qui réaffirme les valeurs de notre République. »[vii] Quand on vous dit que cette clique est totalement hors sol et « delusional » ! Comment ne pas mentionner le « président » du comité, mossieur Tony Estanguet, au sourire si hypocrite, toutes dents dehors pour son maître Macron et expert pour bien ramasser la monnaie et les prébendes avec sa bande de potes, puis l'âne Hidalgo qui aurait dû rester barboter dans les eaux saumâtres de la Seine avec la mère Amélie Oudéa-Castéra au sourire si béat, mais faisant des gros bisous au président dans le cou… Toute cette smalah sent mauvais et n’a rien à voir avec nous !

En ce tour d’horizon, nous pouvons voir que les rênes ont été confiées à un groupe très restreint de gens habités par l’intérêt, le manque d’esprit créatif, cependant subordonné à une idéologie d’écrasement des cultures, par le manque de respect que ce soit de l’humanité, des religions, des croyances, des coutumes et un manque de classe et de tact : entre autres la reine Marie-Antoinette à la tête coupée sachant qu’en invités de marque des têtes couronnées d’Europe étaient dans les gradins… Un invité, le prince Charles-Philippe d’Orléans, descendant des rois de France, est loin d’avoir apprécié cette cérémonie d’ouverture. Il a vivement critiqué certains choix artistiques qu’il juge inappropriés et “honteux”.[viii] Il est étonnant qu’une représentation religieuse (la Cène) figure dans une cérémonie organisée par un État qui met la laïcité au centre de son dispositif législatif. Comme le dit l’article de la loi de 1905, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Est-il cohérent de demander au contribuable de payer cette représentation ? Bon, hey ! Circulez ya rien à voir, on est en France, marde quoi !

Comment conclure à propos d’une telle folie gaspilleuse ? Que cette bourgeoisie entraine notre pays dans le fossé, et qu’elle préfère cette caste néfaste, qu’après elle, il n'y a que le déluge avec lequel, le cheval d’argent de l’apocalypse, galopant sur la Seine, foule de ses sabots la Cène. Nous avons tous honte, nous les français, devant le monde entier… Sauf « eux »

Georges ZETER/juillet 2024

Vidéo : The Paris Woke Olympics are TOTAL failure at every level | Redacted w Natali and Clayton Morris.