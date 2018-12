Les journalistes sont-ils encore crédibles ?

Devons-nous encore faire confiance à ceux qui nous informent ? Sont-ils réellement neutres ?

Voici la définition de journalisme telle qu'on la trouve aujourd'hui sur le site internet de « Larousse » :

Journalisme : Ensemble des activités se rapportant à la rédaction d'un journal ou à tout autre organe de presse écrite ou audiovisuelle (collecte, sélection, mise en forme de l'information) ; profession du journaliste.

Manière d'écrire, de présenter les événements, propre aux journalistes.

Et voici la même définition telle qu'on la trouve dans un dictionnaire ancien de 1856 intitulé « Dictionnaire national » par Mr Bescherelle.

Journalisme : Néologisme aujourd'hui très usité, que l'Académie n'a cependant pas admis dans son dictionnaire. Ensemble des publications périodiques ; esprit qui anime les journaux ; influence qu'ils exercent sur la société, sur l'opinion publique. Nous venons de voir le journalisme a son berceau (Schnitz.). Le journalisme est la puissance des chemins de fer appliquée à la pensée (Art. ). Ce n'est pas sans fondement qu'on a nommé le journalisme le quatrième pouvoir de l'Etat (id.)

Démocratie et Journaux subventionnés font ils réellement bon ménage ? Sur quels réels critères se base-t-on pour décider d'une subvention ou non ainsi que le montant à attribuer ?

Il existe depuis trop longtemps un intérêt commun entre le pouvoir et certains médias.

Par exemple Gilles le Gendre qui est président du groupe La République En Marche à l'assemblée nationale était aussi avant cela un célèbre journaliste à Europe 1 puis successivement rédacteur en chef du '' Nouvel economiste '', Directeur de la rédaction ''l 'evenement du jeudi '' puis de ''challenge'', il est nommé ensuite président du directoire du groupe '' expension'' et directeur général des rédactions. Il s'oriente ensuite dans le conseil et créer le reseau de consultants indépendants ''Les compagny doctors ''. Il contribue à créer ensuite un observatoire de l'élection présidentielle, dont il est le président .... Rien que ça ...

Prenons aussi Alain Weill qui est créateur et propriétaire de Nextradiotv. Ce groupe comprend RMC et BFM. Depuis 2017 Alain Weill est PDG de SFR une filiale de la multinationale Altice dont Patrick Drahi est le co-fondateur. Sachant qu'Altice est aussi le propriétaire des médias ''L'expresse'' et '' Libération'' entre autres.

Alain Weil est aussi membre du club d'influence ''Le siècle''. D'autres personnes importantes font parti de ce club comme Dominique Strauss Kahn ( ancien ministre des finances et ancien directeur général du FMI), Jean Claude Trichet (ancien directeur du Trésor, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la BCE), Edouard De Rothshild ( banquier et homme d'affaire), Pascal Lamy ( ancien inspecteur général des finances et directeur de l'Organisation Mondial du Commerce), Alain Minc (ancien inspecteur général des finances et président de la société d'autoroutes SANEF), Arlette Chabot (journaliste et animatrice), David Pujadas ( journaliste et présentateur), Jack Lang, Rachida Dati, Francois bayrou, Laurent Fabius .... etc....etc … Vous pouvez trouver toutes ces informations sur wikipedia en tapant ''Le Siècle''.

Nous voyons que tout ce beau monde est intimement lié par des intérêts communs. Patron de grands organes de presses ou autres entreprises mondiales, journalistes, présentateurs, hommes politiques et du monde de la Finance passent leurs soirées ensemble, à la même table, dans des clubs créés spécialement pour eux.

Heureusement internet nous propose une multitudes de moyens de s'informer avec des médias vraiment libres. Certes, il faut se méfier de certains mais lorsque l'on sait se renseigner intelligemment et avec prudence, internet se révèle être une véritable mine d'or pour tout ce qui touche à l'information. Les médias dits officiels, c'est à dire ceux qui sont mis sur le devant de la scène à coups de subventions exorbitantes et amicales (que nous payons avec nos impôts) sont de moins en moins crédibles aux yeux des citoyens qui ont maintenant un outil de comparaison des plus efficaces avec les médias indépendants qui font un travail indispensable. Nous pouvons le dire ouvertement, notre propre argent est utilisé par l'Etat pour subventionner des journaux qui nous mentent sans scrupules et manipulent les informations pour contrôler notre pensée. En bref, nous payons pour être manipulés par toute cette caste d'hommes et de femmes influents qui sont tous amis....Leurs intérêts se font rarement au bénéfice du peuple... N'est-ce pas odieux !!?

Les grands médias à la solde de l'Etat ont réussi, petit à petit, à faire fermer les yeux des citoyens, les médias indépendants grâce à internet, révolutionnent et libèrent la pensée en permettant aux citoyens de se réouvrir, eux-mêmes, leurs propres yeux.

Internet a redistribué les cartes. A nous de gagner la partie !