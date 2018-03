La preuve est rapportée que les députés de la France insoumise ne veulent pas "s'opposer" au gouvernement car leur priorité et leur réélection et que JLMélenchon soit au second tour de la présidentielle 2022 si possible contre le FN ! OR pour cela il faut que le gouvernement ECHOUE. Donc pas question d'abroger ne loi qui va l'amener dans le mur.. Peu leur importe que les Français en souffre ..

Les journalistes vont-ils enfin poser la bonne question aux élus de la France insoumise ?

Certains citoyens commencent à dire que la seule chose qui intéresse les députés France insoumise n'est pas la défense des Français défavorisés, de l'intérêt général et du service public, mais bien leur réélection en 2022 et que le parti soit au second tour de la présidentielle (et si possible contre le FN).

Ils estiment que la preuve a été apportée à l'occasion de leur niche parlementaire "annuelle" du 1er février 2018...

En effet, à cette occasion, la France insoumise n'a pas fait ce qui était pourtant en son pouvoir pour permettre aux citoyens opposés aux réformes de pouvoir imposer un référendum d'initiative citoyenne (RIC) pour tenter d'abroger une loi estimée injuste, ou de faire donner force de loi à une proposition alternative de l'opposition ou de citoyens compétents dans un domaine (ex : le nouveau code du Travail publié en 2017 chez Dalloz, par 22 professeurs de droit du Travail).

Ce constat est affligeant, quand on sait que la France insoumise s'est fait élire en 2017 avec dans son programme le référendum d'initiative citoyenne. Sans compter que le député Eric COQUEREL le 2 août 2017, sur "Radio insoumise", avait promis de faire déposer une proposition de loi dès septembre (ici à 55:35) et que 83% des Français y sont favorables (sondage IFOP Focus n° 158 d’avril 2017).

La condition sine qua non, pour que soit envisageable un “succès" France insoumise en 2022 est l'échec (le plus flagrant possible) du gouvernement. Pour la France insoumise, il ne faut donc surtout pas que les citoyens disposent du RIC et puissent ainsi empêcher le Gouvernement de faire de mauvaises réformes.

Cette logique électoraliste met en évidence des incohérences incroyables dans les discours de la France insoumise, que pourtant aucun journaliste ne prend la peine de relever. La dernière d'actualité vaut pourtant son pesant d'or :

En Suisse, le 4 mars 2018, à l'occasion d'un référendum d'initiative citoyenne lancé par l'UDC (un parti nationaliste), les citoyens ont voté NON à la privatisation de la radio TV suisse, à 77%.

Or, le même jour le député France insoumise, Alexis Corbières, affirme haut et fort au "Grand rendez-vous d'Europe1 le 4 mars 2018", que les Français sont majoritairement contre la privatisation de la SNCF. "Personne ne veut voir privatiser le train" (ici à 9:55) mais il ne dit évidemment pas un mot du RIC qui se déroule en Suisse et du NON (massif) à la privatisation annoncé par tous les sondages !

Pas un des journalistes présents ne l'a interrogé sur la question…

Étonnant, non ?

