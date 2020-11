Les jours d’après… The Great Reset

Le Great Reset est construit sur l’infusion actuellement massive de la peur sur les masses et est entretenue par une menace permanente, telle celle d’un virus incontrôlable qui muterait et tuerait sans discernement : S’en suit des injonctions sanitaires telles que le confinement, l’isolement social, la perte d’emploi et autres désagréments masqués ; Histoire de bien parachever cette campagne, il y aura l’obligation de vaccination annuelle et gare à ceux qui y seront réticent, car pour ceux-là ce sera le bannissement. Afin de parachever le serrement du garrot, on doublera par une surenchère des menaces climatiques bien réelles celles-ci.

Si on y ajoute un « ennemi commun », disons ? Les islamistes terroristes idiots utiles, ou ceux désignés à la vindicte comme islamo-gauchistes, on obtient ainsi le cocktail parfait d’un contrôle total souhaité et accepté par une majorité de citoyens apeurés comme des lapins pris dans le faisceau des phares d’une voiture la nuit. Le Discours de la servitude volontaire de la Boétie revisité version 2.0 est d’actualité ! Tout cela orchestré en sous main par une distillation médiatique ciblée qui engendre de la culpabilité individuelle et du chantage compassionnel à « sauver des vies » à « sauver le climat » « à respecter les règles éditées de respect de la santé d’autrui » et à « protéger nos enfants » ; Alors, quand les règlements font loi, que l’ordre n’est plus que force de l’ordre, les libertés se meurent et les peuples entrent en esclavage plus ou moins volontairement.

Depuis le 911, et son accouchement du Patriot Act, tout tend vers un resserrement et un contrôle de la pensée. Ne pas s’y plier presque 20 ans plus tard fait de vous un passéiste, ou au pire un complotiste, qu’il faut faire taire ! La pensée unique est devenue l’unique pensée de la doxa et ne pas s’y conformer c’est se mettre au ban de la société, devenir un hors la loi et sur une période plus ou moins longue voir sa vie entièrement saccagée par le rouleau compresseur oligarchique. Nous sommes très loin du « être ou ne pas être », car, aujourd’hui « ne pas être » est devenu la seule option… Sinon ? C’est la disparition !

Le Great Reset a planifié via ses relais depuis quelques décennies la destruction contrôlée de l’économie réelle et la disparition de la classe moyenne occidentale. Ce Reset, organise aussi l’immigration sud/nord, la métissassions des peuples, le nivellement vers le bas de l’instruction, la disparition des nations et pousse son rêve nihiliste de transformer chaque humain, excepté une petite élite, en esclaves assignés à résidence toute une vie. C’est le retour version planétaire du bon vieux paternalisme du 19ème siècle ; l’homme bête de somme trime pour un quignon de pain et doit dire « merci mon maitre ! » tout en courbant l’échine, comme dans « Le Meilleur Des mondes ».

Il faut admettre tout de même « qu’ils » sont forts !

C’est une partie d’échec en version planétaire qui se joue ; Le roi blanc ne pourra en aucun cas être mat ! (c’est la sous-règle invisible). Toutes les pièces en face ne sont que des pions, n’avançant que d’une case… Donc, cette partie avant d’être jouée est perdue par avance, juste une question de temps et d’un coup fatal. Nous y sommes bien profonds dans ce final count-down !

En 1er, contrôler « les puissants » qui ne sont que les serviteurs zélés au service du dark power. Les parlementaires font passer les lois et sont tenus par la main par les lobbies qui vous veulent du bien ! Puis une fois ces lois d’exceptions votées, les rendre permanentes au nom de la guerre froide, du terrorisme ou de la pandémie qui menace ! Mettez là-dessus beaucoup d’argent venant des fonds de pension histoire de corrompre, et énormément de perversions sexuelles, organisées par des factotums des plaisirs interdits (l’affaire Jeffrey Epstein) qui très certainement a enregistré les ébats salaces des grands de ce monde histoire de les faire chanter ; Et ainsi vous obtenez la civilisation cloaque dans laquelle nous barbotons actuellement. Un monde « trou noir » dont le champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement et qui s’effondre sur lui même... En second, abêtir les populations à coups d’appauvrissement de l’instruction, de jeux TV débilitants et de « Smartphone » crétinisant, en y ajoutant une propagande à rendre jaloux Goebbels. Après trois générations de ce traitement, on peut en voir les stigmates : Un déficit d’attention chronique et généralisé, l’impossibilité pour la plupart de construire une pensée cohérente et structurée, enfin et surtout et l’impossibilité grâce à des docteurs en science du comportement d’utiliser les trois parties du cerveau que compose notre cervelle. Deux seulement sont à l’ouvrage et mises à contribution : le reptilien responsable des comportements instinctifs et primaires et le limbique, celui qui s’émeut et gère le centre des émotions. Il suffit donc d’appuyer là où ça ressent pour titiller l’émotionnelle, l’instinctif qui malheureusement fait fi du discernement, de la compréhension et de la critique ; A la poubelle le néocortex centre du rationnel… Avec une telle ablation, ceux qui au contraire ne sont QUE cortex , tirent les ficelles et conduisent l’humanité là où ils veulent. Et ce n’est pas quelques petits rigolos comme moi qui les arrêteront… Je vais être nettoyé ainsi que mes semblables à la vitesse de la lumière, puissance au carré (m2) ou bien rejeté hors de la société organisée. Un outlaw du moyen âge qui ne pourra passer l’octroi et croupira dans le monde d’avant, qui ne pourra se réfugier dans les murs protecteurs de la citadelle ; Le monde du dehors, le monde des out et indésirables. En référence à ce monde, la ville de Détroit qui n’a plus aucuns services publics, pompiers et police incluses et qui est livrée au pillage et aux gangs. La loi c’est moi ! Tout en pointant son arme !

Il y a une société qu’il faut observer afin de bien comprendre où « ils » veulent en venir : La Chine. Il n’y a jamais eu un miracle économique chinois, car depuis 1949 et la révolution communiste de Mao, la dialectique du parti n’a pas dévié d’un iota. Contrôler chaque individu dans ses moindres mouvements, émotions, ressentis, opinions et appliquer la règle ! Tant pis pour la casse, car quelques millions de moins qu’est ce que cela représente sur un milliard et demi ? Il faut nourrir le moloch pour cette chimère de devenir la première puissance économique du monde. Le peuple chinois sait qu’il est surveillé par des dizaines de millions de caméras, qu’il y a la 5G pour resserrer l’étau, qu’il est noté comme bon ou mauvais citoyen sur ses mouvements et actions détectés par l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, il sait qu’il doit travailler dur, avoir peu d’enfant, qu’il ne doit pas avoir de pensées et d’actions déviantes, que « la collectivité » prime sur sa propre vie… Ou bien sinon ? D'abord des forces d'interventions sans état d'âme, (se rappeler la place Tiananmen), des drones qui lancent des gaz toxiques, des culs de basse fosse pour disparaitre. Si ce chinois ne comprend pas, il y a La machina qui l’écrasera dans des camps de rééducation ou tout simplement par la peine de mort ou ses organes seront éparpillés à la vente comme à l’équarrissage.

Un parti unique, une armée surpuissante, une police au dessus des lois, une masse devenue atone et une opposition qui doit émigrer… N’est-ce pas le rêve de tout oligarque ?

Ce que je raconte dites vous n’est pas Covid de sens… Pensez-y fortement et éventuellement, en ayant le sursaut salutaire avant la cuisson finale.