Les kleptocrates du Kremlin

Invité récemment à Londres pour la célébration de la révolution d’octobre, le docteur Vyacheslav Tetekin, (« Slava » pour les amis), membre de longue date du parti communiste russe a fait part au journaliste de la BBC, John Foster, de sa position concernant la situation de son parti dans la Russie d’aujourd’hui.

Il estime que le soutien au Parti Communiste de la Fédération de Russie représente actuellement environ 30% du corps électoral. Il a notamment déclaré au cours de cet entretien :

« Notre représentation parlementaire a chuté de manière significative lors des dernières élections de la Douma à un peu plus de 12% - en grande partie à cause d'un système électoral truqué. Mais la vente quotidienne de la Pravda, notre organe officiel, se monte à 80 000 exemplaires et celle de Sovetskaya Rossiya à 120 000. L'intérêt pour les analyses politiques de notre parti est particulièrement élevé chez les étudiants, et les recherches sur les réalisations de l'Union Soviétique se multiplient.

Cela s’explique en particulier par le fait que la vie devient de plus en plus difficile pour tous en Russie, sauf pour les très riches. Les revenus réels ont diminuent pendant les trois dernières années. Vingt-deux millions de personnes vivent dans la pauvreté absolue et luttent pour avoir suffisamment à manger. La moitié de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté.

Or, les gens se souviennent qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a moins de 30 ans, les soins de santé étaient gratuits et universels. L'éducation était gratuite jusqu'à l'université, tout comme la garde des enfants. Les retraites étaient complètes. Il n'y avait pas de chômage. Le logement, l'énergie, le transport et les aliments de base bénéficiaient d’aides de l’état.

On assiste aujourd’hui à une prise de conscience croissante de la dégradation de l'économie russe. Les industries manufacturières russes sont pratiquement mortes. L'économie dépend presque entièrement des industries extractives qui exportent vers l'Ouest : pétrole, minerais, gaz naturel.

En 1990, l'Union soviétique a produit 1000 avions. L'année dernière, nous en avons produit 50. Nos compagnies aériennes louent des appareils aux pays occidentaux. Notre industrie automobile dépend entièrement de la technologie et des équipements importés. Pour l'informatique et les nouvelles technologies, le phénomène est encore plus marqué. Les infrastructures technologiques qui permettaient un développement technique indépendant ont pratiquement disparu.

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles des jeunes Russes se tournent à nouveau vers leur propre histoire et particulièrement vers la période qui a suivi directement la révolution. En 1917, la Russie avait une économie arriérée, en grande partie rurale. En l'espace de seulement 25 ans, l'Union Soviétique a surpassé la plus grande économie de l'Europe, l'Allemagne, à la fois en termes de production et de qualité de sa technologie. C'est en grande partie pour cette raison que l'Union Soviétique a réussi à vaincre le nazisme. "

Interrogé sur la manière dont il perçoit le gouvernement actuel de la Russie et Vladimir Poutine, Slava Tetekin considère que la politique menée ne peut pas être qualifiée de progressiste.

"Poutine s’appuie sur une équipe d'oligarques affairistes kleptocrates qui dépendent de l'Occident pour la vente de leurs matières premières, pour le placement de leur argent et pour la fourniture de la technologie nécessaire à leurs opérations en Russie. Immédiatement au-dessous de lui, pratiquement tous les ministres ont ce profil.

Le gouvernement dépend des oligarques et les oligarques dépendent de l'Occident.

Poutine est maintenant au pouvoir depuis très longtemps. Les 18 ans de sa présence à la tête de l’état dépassent la longévité de Brejnev (1964 – 1982). Il est remarquable de constater à quel point il a lancé peu de défis aux États-Unis pendant cette période qui a vu l'expansion de l'OTAN vers l'Europe centrale, les Balkans et la mer Noire. La Russie a même échoué à s'opposer à l'invasion de la Libye.

Ce n'est que récemment, en Crimée et en Syrie, que la Russie s’est interposée à toute nouvelle avancée américaine, en réponse au le caractère direct avec lequel les Etats-Unis contestaient les intérêts de la Russie.

Mais il y a d'autres facteurs dont nous devons tenir compte, comme la perception d'un déclin de la puissance mondiale des Etats-Unis, d'un glissement vers la Chine et de rivalités économiques entre les Etats-Unis et l'UE.

La Russie vend sept fois plus à l'Allemagne qu'aux Etats-Unis, et achète à l'Allemagne dans la même proportion. Les coûts énergétiques de l'Allemagne et sa compétitivité internationale par rapport aux Etats-Unis dépendent très largement du pétrole et du gaz russes. L'action diplomatique américaine visant à empêcher la construction de nouveaux gazoducs de Russie vers l'Allemagne et les sanctions bancaires imposées aux oligarques correspondent au conflit croissant entre l'UE et les États-Unis sur les quotas d'acier et la fiscalité des entreprises. »

Pour S Tetekin, ces rivalités incitent les occidentaux à soutenir une opposition dire « démocratique » en Russie similaire à celle financée par les États-Unis en Ukraine avant le coup d'État de 2014 : "Les chances de réussite d’un tel projet ne sont pas aussi élevées qu’en Ukraine : elles sont trop marquées par leur idéologie néolibérale. Contrairement à l’époque du coup d'État d’Eltsine en 1991, les Russes ne se font plus d'illusions sur les marchés libres. Ils ont vu en quoi cela consiste et connaissent les conséquences. Cela n’empêche pas que le changement de régime en Russie devient de plus en plus un objectif de l'administration américaine. "

Le Dr Tetekin est actuellement conseiller politique principal du secrétaire général du Parti communiste de la Fédération de Russie, membre communiste de la Douma et a déjà joué un rôle actif dans le soutien au mouvement anti-apartheid en Afrique du sud.