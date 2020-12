Les Labos avouent les limites de leurs vaccins : Faut-il envisager sérieusement la préférence à donner à des traitements ?

Le Dr Sandra Fryhofer a déclaré que les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna nécessitent deux doses et elle se demande si ses patients reviendront pour une deuxième dose en raison d’effets secondaires potentiellement désagréables après le premier coup.

Les deux sociétés ont reconnu que leurs vaccins pouvaient induire des effets secondaires similaires aux symptômes associés au Covid-19 (en dehors des cas necessitant une hospitalisation) , tels que des douleurs musculaires, des frissons ,des maux de tête et une forte fièvre.

ASTRA ZENECA avoue que son vaccin n’a été efficace que pour les moins de 55 ans.

PFIZER : des congélateurs spécifiques nécessaires, vaccination à la Bachelot dans des gymnases ; Moderna : possible en officine avec des frigos

Et c’est sur ce dernier point que Moderna se démarque de Pfizer. Ce dernier nécessite -70°C, une température bien plus basse que les congélateurs standards, et qui a forcé le groupe à développer des containers spécifiques, remplis de glace sèche, pour expédier les doses.

Alors que celui de Moderna est conservé à -20°C, ce qui nécessitera le maintien de la chaîne du froid de l’usine jusqu’aux pharmacies. Ensuite, ce vaccin, qui se fait en deux injections séparées de quatre semaines, pourra être stocké décongelé dans un réfrigérateur (2 à 8°C) pendant 30 jours. On ignore encore la durée de la protection conférée par le vaccin, ce que seul le temps révélera.

POUR LES DEUX/ DES EFFETS SECONDAIRES COLOSSAUX

Alors que les États-Unis se préparent à distribuer les vaccins contre le coronavirus à partir de décembre, des médecins alertent sur les « effets secondaires difficiles ». Ils réclament que les responsables de la santé publique et les fabricants de médicaments avertissent le public afin qu’il sache à quoi s’attendre et ne craigne pas la deuxième dose.

Lors d’une réunion avec les conseillers des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains, le docteure Sandra Fryhofer s’est interrogée : ses patients reviendront-ils pour la deuxième dose du vaccin s’ils observent des effets secondaires difficiles ? Dans tous les cas, « nous devons vraiment sensibiliser au fait qu’il ne s’agira pas d’une promenade au parc », a-t-elle déclaré. Ses propos ont été rapportés par la chaîne américaine CNBS.

Des participants aux essais des vaccins de Moderna et Pfizer avaient témoigné de leur expérience en septembre dernier. Après avoir reçu l’injection, ils ont ressenti une fièvre élevée, des courbatures, des maux de tête, de l’épuisement et d’autres symptômes désagréables.

ASTRA ZENECA/ FACILE DE VACCINER MAIS PAS EFFICACE POUR LES PLUS DE 50 ANS

Le vaccin élaboré par le groupe pharmaceutique AstraZeneca et l’université d’Oxford fait maintenant l’objet de nombreux questionnements de la part des experts. Il s’est avéré qu’il n’a bien fonctionné qu’auprès des groupes de participants les moins âgés, a rapporté le Mirror le 26 novembre.

Suite aux premiers essais cliniques, les fabricants ont reconnu une erreur majeure dans le dosage du vaccin reçu par certains participants à l’étude, ce qui a engendré une efficacité de 70% seulement. En fait, le produit a affiché de meilleurs résultats à faible dose (90%) qu’avec deux doses complètes (62%).Or, le Mirror a révélé de nouveaux détails : les participants du groupe le plus restreint (moins de 3.000 personnes sur 24.000), qui a reçu une petite dose et a enregistré un taux d’efficacité de 90%, avaient tous moins de 55 ans.

Il est maintenant à redouter que ce soit l’âge des participants qui ait fait paraître le vaccin plus efficace. Car les vaccins déclenchent généralement une réponse immunitaire moins puissante chez les personnes âgées, alors que ce groupe est le plus susceptible de développer des formes sévères du Covid-19 et a le plus besoin d’être vacciné, précise le quotidien britannique.

En outre, les problèmes liés au vaccin AstraZeneca pourraient retarder de plusieurs mois la vaccination de la population britannique et faire grimper les coûts de plusieurs centaines de millions de livres, calcule le Mirror.

Les fabricants du vaccin russe Spoutnik V, efficace à 95%, ont proposé au laboratoire britannique de combiner leurs deux vaccins pour en augmenter l’efficacité.

LES TRAITEMENTS ACTUELS/ MOINS CHERS, CONNUS, SANS DANGER ET PLUS FIABLES

Les informations suivantes proviennent de revues scientifiques, pas de Liberation ou du Monde, elles peuvent donc être vraies :

La plupart des travaux publiés indiquent que la CQ / HCQ est probablement efficace contre l’infection Covid19, presque 100% en prophylaxie et les cas de gravité légère à moyenne, et 60% dans les cas d’infection tardive.

Le pourcentage de travaux positifs est plus important si les travaux menés dans le cadre d’un conflit d’intérêts probable sont exclus de la liste.

Le résultat est conforme à l’analyse mise à jour fournie en ce qui suggère une efficacité élevée de CQ / HCQ dans les traitements précoces et une efficacité inférieure et des résultats controversés uniquement pour un traitement tardif.

Statistiquement, 100% des études de traitement précoce sont positives, les études de traitement tardives sont mélangées à 70% d’effets positifs, 78% des études de prophylaxie pré-exposition sont positives et 100% des études de prophylaxie post-exposition rapportent également des effets positifs.

L’âge, facteur principal de la COVID-19 sévère/mortelle, explique que les résidents des EHPAD, âgés et/ou comorbides, soient à risque. L’ivermectine (IVM), anti-parasitaire, a montré une activité antivirale anti-SARS-CoV-2 in vitro (étude australienne). La moxidectine (MOX) pourrait aussi être intéressante (demi-vie longue). Lors d’une épidémie de gale en EHPAD où les résidents ont reçu de l’IVM orale, nous rapportons son impact sur la Covid-19 survenue en parallèle.

Sur la base des recherches existantes et de son analyse des résultats thérapeutiques utilisant une trithérapie de médicaments, il dit que le COVID-19 pourrait être traité en 6 à 10 jours, le virus disparaissant chez les personnes infectées. Des essais cliniques sur ce traitement ont été réalisés dans plusieurs pays, dont le Bangladesh et la Chine. En Chine, la bithérapie innommable (bien qu’utilisée légalement à l’IHU azithromycine et hydroxychloroquine) serait efficace à 96,3%, et la trithérapie ajoutant l’Ivermectine (approuvée par la FDA) à 100% .

Il peut être utilisé en combinaison avec le zinc et l’antibiotique Doxycycline pour tuer le COVID-19.

