Les leçons des plus grandes croissances économiques des 40 dernières années

La croissance est le plus grand moyen connu d’amélioration dans la vie de l’ensemble des populations. Une croissance économique forte signifie toujours une plus grande prospérité pour tous les citoyens.

Quelques règles à savoir :

Une croissance économique constante de 10% entraine un doublement du pouvoir d’achat en 7 ans.

Une croissance économique constante de 5% entraine un doublement du pouvoir d’achat en 14 ans.

Une croissance économique constante de 1% entraine un doublement du pouvoir d’achat en 66 ans.

Le taux de croissance de la France est de 1.2%.

Voici quelques exemples les plus significatifs :

Exemple 1 : La Chine : les ZES (Zones Economiques Spéciales) et FTZ (zones de libre-échange).

30 années à 25,8 % de croissance en moyenne de 1980 à 2010. …

En 1980, les secteurs d’état sont démantelés dans des zones économiques spéciales sous l’impulsion de Deng Xiaoping ou le renoncement à l’idéologie égalitariste et l'abandon du Marxisme écnomique deviennent la norme.

Ces zones bénéficient d'une autonomie totale et ont proposé aux entreprises étrangères des conditions préférentielles (droits de douane faibles, libre rapatriement des investissements et des bénéfices, pas d’impôts pendant les 10 premières années d’implantation, puis impôts très faible avec statut d’extra-territorialité pour les cadres qui viennent travailler.



Shenzhen, Guang Zhou, Zhuhai, Shantou, Xiamen sont 5 exemples des 15 grandes ZES de la chine.

L’exemple de Shenzhen la plus emblématique, est passé d’un village pêcheurs en 1980 à une mégapole grande comme la Belgique et cœur économique de la chine. Aujourd’hui c’est 10 millions d’habitants, 28 000 usines de plus de 100 personnes dont les fameuses usines de Foxconn ou 400 000 personnes travaillent. L'entreprise Tawannaise Foxconn emploie 1,2 million de salariés dans les zones spéciales de Chine sur ses 1,3 million de salariés dans le monde.

En 2013 une étude basée sur les revenus déclarés par les entreprises des ZES chinoises indique que le revenu moyen annuel des travailleurs de ces ZES est entre 12 800€ et 22 000€ selon la ZES, sachant qu’en chine une grande partie des revenus sont au noir ou « non-déclarés », de nombreux chinois qui fabriquent vos produits quotidiens sont plus riches que de nombreux Français qui croient encore que la Chine est un pays de bas salaires généralisés.

-Comment les chinois en sont arrivés là ? La liberté économique capitaliste à l’intérieur de mégapoles. La réhabilitation de la notion de profit, la fin de la planification de l'économie par l’état. Et un slogan pour le faire admettre "Il est glorieux de s'enrichir".

Exemple 2 : Hong Kong : fin des droits de douane et des taxes sur les revenus extérieurs.

65 années à une moyenne de 7% par an entre 1951 et 2016.

Hong Kong ne prélève aucun droit de douane et n’impose aucun quota. Il n’y a pas de restrictions sur la propriété étrangère et les étrangers peuvent investir dans une entreprise locale et détenir jusqu’à 100% du capital.

L'impôt sur les revenus tirés des activités hors de Hong Kong est de 0%, il n'y a donc aucun impôt sur les sociétés dans ce cas. Seules les entreprises exerçant à Hong Kong sont soumises à l'impôt société local de 16,5 %.

Hong Kong au fil des ans est devenu le centre d’une activité de services liés à la finance, la logistique, le conseil et le commerce sur les marchés internationaux entre les entreprises du monde entier et l’Asie dont la Chine ou Taiwan.

Le pays est devenu avec sa croissance la deuxième économie planétaire, après les Etats-Unis, mais devant le Japon, l’Allemagne et l’Angleterre.

Hong Kong en 1950 est le refuge des chinois des secteurs marchands chassés de leurs métiers par le communisme planificateur de la Chine continentale. Le pays étant trop petit et enclavé, pour assurer des débouchés, et d’une industrie textile naissante, le gouvernement protectoral choisit de tout miser sur l’import-export et décide l’abrogation de nombreux droits de douane.



- Comment Hong-Kong en est arrivé là ? Le choix du libre-échange par la déréglementation douanière.

Exemple 3 : le Chili : Système de retraite et secteur marchand restauré.

6,5% de moyenne pendant 34 ans avec des pointes à 8,7% dans les années1990.

De 1981 à 2014 une croissance ininterrompue.

Ces années de croissances seront appelées le « miracle économique du jaguar ».



En 1979 le système de retraite par répartition est défaillant. Les cotisations sont détournées par des fonctionnaires corrompus dans un contexte ou ils sont nombreux à être défavorables pour des raisons politiques à la dictature en place, et sapent volontairement l’économie. L’état a du mal à payer les retraites. Sur les propositions d’un anodin ministre du travail de l’époque « José Pinerai », il est mis fin aux systèmes de retraite par répartition et le système est remplacé par un système de "compte épargne individuel" qui assure pour la retraite un retrait mensuel inaliénable de son épargne, et cas de décès, le solde du compte-épargne aux ayants droit.

Le niveau de retraite, n’est plus déterminé par la corporation ou l’arbitraire d’un système d’état, mais par la somme d’argent qu’il a mis de pendant ses années travaillées sur son compte épargne-retraite individuel.

L’effet inattendu sera une pour le pays une incroyable élévation du niveau de vie général. Les fonds de pension créés pour le système de retraite Chilien sont contraints d’investir 90% de leurs ressources dans des entreprises Chiliennes, et associé à la privatisation du secteur autrefois collectivisé, ont engendré un dopage qui industrialisera le pays et en fera le pays le plus fiable et le plus riche économiquement du continent. Aujourd’hui encore le Chili a un endettement faible et une richesse par habitant élevée comparé à tous ses pays voisins. La note du Chil depuis cette époque est restée AA (comme la France) par Finch. L'agence de notation.

- Comment le Chili en est arrivé à une telle croissance ? Le choix de l’assurance retraite par fonds de pension.

Exemple 4 : la Russie : La Flat-Tax

6,7% de moyenne pendant 6 ans

Entre 2001 et 2007, la Russie a connu une croissance économique moyenne de 6,7 %.

A la fin des années 90 les russes font le constat que les recettes de l’impôt progressif au fil du temps est devenu une usine à gaz. La dette du pays est insoutenable. Les seuils de progressivité et la discrimination que cela implique est de moins en moins accepté. La progressivité encourage la bureaucratie, l’optimisation fiscale complexe, le travail au noir, et le recouvrement est devenu complexe.



Janvier 2001, la Russie dérèglemente sa fiscalité, devenant ainsi la première grande économie à adopter un impôt au pourcentage uniforme. Un taux d'imposition forfaitaire unique de 13% est adopté.



La Flat-tax a transformé la mentalité des individus. Elle a normalisé l'acte de payer ses impôts. Elle a brisé le sentiment de certains individus à se sentir spoliés et encouragé l’envie de s’enrichir et libéré la consommation qui a provoqué un boom économique. La réduction drastique de la dette qui en fait encore à partir de cette époque un pays très peu endetté.

En 2013 un acteur-entrepreneur Français très connu a demandé à bénéficier de ce système attractif et mille fois moins complexe que le code des impôts Français.

- Comment la Russie a réussi à avoir un taux créé de croissance élevée ? Le choix de la simplification par la déréglementation fiscale.



Qu’en conclure ?

Qu’en France, la mise en place de la dérèglementation fiscale et la Flat tax unique sans n’a pas été essayé.

Qu’un système de retraite par épargne-retraite individuel ou l’état n’intervient pas n’est pas à l‘ordre du jour en France alors qu’ils se mettent en place partout ailleurs.

Les droits de douane sont toujours élevés et complexe, que les profits réalisés à l’étranger sont toujours fiscalisés, que l’investissement étranger vers les secteurs marchand n’est pas favorisé.

Que ce n’est pas demain la veille que nous aurons une croissance forte, puisque notre classe politique ne veut pas sortir de l’interventionnisme de l’état et tout diriger de la vie à la mort de nos concitoyens….

La croissance de la France est en 2016 classée 136 ème du monde sur 176 pays décomptés. C’est-à-dire dans les derniers.

Le Ministre des Finances de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, a demandé à un marchand ce que le gouvernement pourrait faire pour promouvoir la croissance des affaires. Il répondit : « Laissez-nous faire, laissez passer les grains", (l’état taxait le commerce des grains et semences). La société à cette époque, avec 25 millions d'habitants, vivait de famine en crise de subsistances ».

À partir du moment où la liberté a été instaurée (la révolution Française supprime définitivement les douanes intérieures), la famine ne fut plus après jamais qu'un lointain souvenir de la royauté…

Même l’histoire se mêle aux exemples qu’il est nécessaire de déréglementer et sortir de l’interventionnisme d’état.