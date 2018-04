Les lettres classiques : un cursus intéressant...

Les sections littéraires sont, de plus en plus, négligées, mises au rebut alors qu'elles offrent la possibilité à chacun d'enrichir sa culture et d'aborder un domaine particulièrement attrayant qui est celui de la littérature.

Ainsi, les lettres classiques permettent de faire connaissance avec les "humanités", la culture antique, d'apprendre le latin et le grec, langues mortes, dit-on souvent, alors que ces langues survivent et vivent encore à travers bien d'autres langues et notamment le français.

C'est l'occasion, pour les élèves, d'approfondir leurs connaissances en grammaire, d'éudier l'étymologie, de remonter aux sources mêmes de notre culture.

Voir naître la tragédie, la comédie, le théâtre en Grèce, voir apparaître la fable, l'histoire, l'épopée, un des tout premiers genres littéraires, lire Homère dans le texte, et tous les autres auteurs, Aristophane, Platon, Hérodote, lire les écrivains latins : Virgile, Catulle, Sénèque... c'est découvrir le creuset même de toute notre littérature.

Ce retour aux sources n'est-il pas fondamental ? On y perçoit l'essence même de notre culture, tout ce qui la fonde : on comprend mieux l'histoire des genres littéraires, leurs raisons d'être, leur signification profonde.

Comment ne pas percevoir toute la richesse de ces humanités ? Comment ne pas en comprendre l'importance ?

Un autre intérêt de ce cursus : les élèves peu nombreux se retrouvent dans des sections allégées où les classes sont peu chargées, aussi bien en lycée qu'à l'université.

L'enseignement dans ces classes est plus facile : en général, les élèves motivés, sérieux se retrouvent dans une ambiance de travail favorable.

Hélas, ces enseignements sont de plus en plus délaissés : les heures de cours sont souvent mal placées, en fin de journée de 16 heures à 18 heures, les élèves hésitent à s'inscrire, alors que les heures sont si tardives.

Bien sûr, ces disciplines exigeantes réclament des efforts conséquents : il faut apprendre la grammaire latine et grecque mais on peut réviser, ainsi, toutes les règles qui régissent la grammaire française : les temps, les modes des verbes, leurs valeurs, par exemple.

Bien sûr, ces disciplines demandent de la rigueur mais, en ce sens, elles se révèlent particulièrement formatrices et essentielles.

On distingue les lettres classiques, car elles restent, encore, un signe d'excellence : elles permettent d'acquérir les bases de la culture mais, en même temps, elles sont accessibles à des élèves qui travaillent, qui sont volontaires.

Il faut remettre à l'honneur ces filières : elles ont été négligées, on a privilégié, ces dernières années, les mathématiques, au détriment des disciplines littéraires.

Il est bon de le rappeler : les lettres classiques offrent une formation complète, un retour aux sources, une culture de base essentielle.

