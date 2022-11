Les locataires ne se bousculent pas pour voter !

L'agitation est au niveau maximal dans les états majors des associations pouvant présenter des listes aux élections des représentants des locataires.

Ces élections se déroulent tous les quatre ans et seules peuvent présenter une liste, les associations siégeant à la Commission nationale de Concertation, au Conseil National de l'habitat ou au Conseil national de la Consommation.

Cette disposition légale a écarté du scrutin des centaines d'associations locales indépendantes, beaucoup créant du lien social et permettant l'existence d'un dialogue régulier entre les bailleurs et les locataires.

L'enjeu de ces élections est politique en terme de représentation même si les représentants des locataires pèsent peu dans les conseils d'administration mais l'enjeu est surtout financier ; les associations qui recueillent au moins 5% des suffrages exprimés reçoivent du bailleur chaque année durant le mandat une somme équivalent à 2 € par logement et ceci proportionnellement au résultat obtenu.

Cela représente une manne financière importante.

Il n'y a rien de choquant si cela permet aux associations de locataires d'être très présents en assurant des permanences.

Malheureusement des associations n'assurent pas ce service et en plus demandent aux locataires pour tout accompagnement le règlement d'une cotisation....ce qui n'est pas acceptable.

Peu de locataires votent à ces élections car ils n'en perçoivent pas l'intérêt .

A TMH, trois Moulins Habitat, il y a eu 5 listes en présence et une participation de 11%, ce qui montre l'état de la mobilisation.

A qui la faute ?

Il existe très peu de panneaux d'affichage accessibles aux associations de locataires dans les halls des immeubles donc il n'y a aucun espace où l'information peut transiter.

Mieux, parfois les bailleurs font arracher par leurs gardiens des affichages sauvages mais propres ( avec de la pâte à fixe). Nous connaissons cela en Seine et Marne de la part des Foyers de Seine et Marne faisant arracher des avis de distributions alimentaires gratuites.

Il arrive aussi que des bailleurs utilisent toutes les voies possibles pour interdire à une liste de se présenter aux élections.

C'est ce qui s'est passé pour les Foyers de Seine et Marne, la liste du CNAFAL (Conseil National des Associations familiales laïques) a été invalidée par le directeur général, se transformant en censeur suprême, oubliant que seule la commission électorale peut prendre une telle décision.

Ce directeur général a prétexté une dette de loyers, inexistante d'ailleurs ;

Smina Kernoua, tête de liste, très appréciée par les locataires pour son énergie à les défendre a porté plainte contre le directeur général pour faux et usage de faux.

Un article est paru sur le Parisien, l'affaire fait grand bruit, un appel au boycott des élections est lancé et beaucoup de locataires de Fontainebleau et d'ailleurs, scandalisés ont refusé de voter.

Les élections vont-elles être annulées !?

Si elles ne le sont pas, la seule association présente sur le terrain, active, luttant contre les expulsions locatives sera contrainte de continuer comme avant, elle n'aura pas de local mis à disposition car non non représentée et sera contrainte de continuer à recevoir les personnes dans les cafés ou dans la rue.

Rien ne nous empêchera de continuer à agir même sans moyen et nous ne lâcherons rien !

Jean-François Chalot