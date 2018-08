Les Lords, la Reine & les Femmes

On se plaint tellement des inégalités que, sans le savoir, ceux qui en jouissent usent de la plainte pour, intelligemment, acquérir davantage de pouvoir... L'égalitarisme est radical, ou il ne l'est pas. Sinon, on est un demi-habile.

Un reportage sur France 2, il y a quelques jours, faisaient état de « ladies »1 ayant attaqué en justice la Chambre des lords en raison, disent-elles, de son sexisme. En cause le fait que seuls les hommes, selon des règles traditionnelles, peuvent hériter du titre de lord (avec une notable exception).

Non pas qu'aucune femme ne siège dans cette illustre assemblée : mais s'il y bel et bien des ladies à la Chambre des lords, quoi qu'il en soit, seuls les hommes, précisément les fils aînés, peuvent hériter du titre – dans le cas des « lords héréditaires », c'est-à-dire ceux qui disposent d'une place de droit à la Chambre, sans avoir été nommé par la Reine...

Le problème, dans cette grande ère post-Weinstein, ce n'est pas l'égalité en elle-même au sein de la Chambre des lords... Le problème, c'est qu'on parle d'égalité dans un pays dirigé par un monarque !

Ces pauvres ladies-là savent-elles où elles sont ? Sur quoi est bâti leur régime ? En quoi consiste un titre de noblesse ? Si elles ne sont pas demi-habiles, alors elles devraient appliquer l'égalitarisme jusqu'au bout, à savoir renoncer au titre de lord, dont la possession marque manifestement une inégalité criante par rapport au reste des « sujets » de Sa Majesté. La noblesse est le nom qu'on donne usuellement à une caste qui se distingue, irrationnellement, de l'ensemble de la population d'un pays. Elle détient le pouvoir au nom de la Tradition, où pour des raisons du même style. De sorte qu'au bout du compte, les oligarques russes eux-mêmes passent pour les représentants d'un régime moins injuste, car, par comparaison, ils sont riches et se sont hissés là où ils sont par leur esprit entrepreneurial... À la différence des lords ! Les lords se transmettent, pour la plupart, leur titre de père en fils. Les lords héréditaires jouissent des fruits d'un effort qu'ils n'ont pas fait (quel que soit le point de vue qu'on peut avoir vis-à-vis des monarchies).

Si bien qu'en raison de l'inégalité sur laquelle elle bâtit la Chambre des lords, les égalitaristes ladies devraient y réfléchir à deux fois. Parce qu'au fond, si on applique l'égalité partout et complètement, que restera-t-il après de la Chambre des lords – laquelle, donc, est une instance totalement étrangère au principe d'égalité de nature ?

On pourra, de là, me rétorquer que l'égalité de droit, ça n'est pas l'égalité de nature...

D'accord.

Mais dans ce cas, quid de la Reine ? L'égalité des droits concernent aussi l'égalité, pour chacun, de pouvoir exercer, s'il en a les capacités, et s'il est mandaté par son peuple, la fonction suprême.

Tous les pays, toutes les sociétés, sont nervurés par des irrationalités de ce genre : un monarque, des traditions incongrues, un ordre hiérarchique injustifié... Bref, la grande majorité des traditions et des titres, dans une culture, ne se justifient pas... Elles « sont là » depuis toujours. Et ça n'est pas matière à philosophie.

La question qui se pose désormais est de savoir si, vraiment, ça vaut la peine de les remettre en cause. Car si le totalitarisme écrase toute spontanéité « dans l'œuf », un peu d'ordre, au contraire, fournit les étais grâce auxquels on se repère, on se situe, on se retrouve. En effet, le nord, le sud l'est et l'ouest ne sont-ils pas, au fond, définit bizarrement, sans raison apparente ? Ne sont-ce pas des repères arbitraires avec lesquels on situe un lieu ?

Le paradoxe ici, c'est qu'au regard de l'arbitraire des cartes, des points cardinaux, de même la société l'est tout autant. D'ailleurs, accorder des droits – ou en retirer – plaît légitimement à certains mais déplaît légitimement aussi à d'autres. Et l'irrationnel (donc les traditions) constitutifs d'une société s'effondre comme les moines de carte : si un pilier s'écroule, le reste également. D'où vient le profond inintérêt, pour ceux qui en bénéficient, de faire effondrer un tel système... Quand les ladies veulent « égaliser » l'héritage d'un siège à la Chambre des lors, c'est, en définitive, contre tout leur pays qu'elles protestent ! C'est précisément cette attitude qui donna naissance, quelques siècles plus tôt, à la démocratie, à savoir l'idéologie qui, tôt ou tard, mettra fin définitivement à tout système de privilèges – serait-il « constitutionnel » ou « démocratique ».

Ces gens-là ignorent qu'une société, pour fonctionner, doit reposer sur une série d'éléments irrationnels. Dès lors qu'un d'entre eux est remis en cause, tout s'effondre. On ne peut donc pas être des deux côtés : une telle disposition est impossible, puisqu'il suffit d'effleurer l'irrationnel de la société par une critique pour que tout cet irrationnel, de fil en aiguille, s'écroule entièrement. Et, comme on l'a vu, la quasi totalité des plaintes (pour acquérir du pouvoir) sont légitimes.

Par exemple : dans le film Krampus (2015), de Michael Dougherty, lors même que le jeune protagoniste décide de ne plus célébrer Noël, il est envahi, lui et sa famille, par une kyrielle de monstres (dont Krampus, une espèce de Père Fouettard germanique). Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'à partir du moment où, inutilement, on sape certaines constructions culturelles, notre « Monde » (à savoir nos barrières morales) se détruisent en conséquence. Et les démons qui viennent rendre visite au protagoniste sont la représentation, sous la forme symbolique, des perturbations qui guettent ceux à qui, de façon néfaste, viendraient l'idée de mettre fin aux traditions. Car est-ce vraiment utile de dire à des Indiens Cherokee que leur danse de la pluie est irrationnelle et que, ce faisant, ils perdent leur temps ? Non. Ça ne les rendra que malheureux.

Surtout, on peut reprocher à ses ladies non seulement de « bouger » inutilement les traditions, mais de le faire hypocritement : « égaliser » l'accès à la Chambre des lords ne sert que leurs intérêts, car elles ne voudraient pas étendre cette « égalisation » au reste de la population – ce qu'un égalitarisme probe exigerait en temps normal...

En somme, en peu de mots, une fois encore, on a affaire à un cas ordinaire, c'est-à-dire le brandissement une raison morale afin d'accaparer de la puissance. Et lorsque cette technique n'est pas conscientisée, on appelle ça des « demi-habiles ».

Nietzsche n'avait-il pas déjà diagnostiqué cette pathologie ? Et Pascal avant lui ?

1 On peut retrouver, en substance, en suivant le lien ci-après, les informations de ce reportage : https://www.bfmtv.com/international/royaume-uni-cinq-ladies-attaquent-la-chambre-des-lords-pour-sexisme-1497342.html