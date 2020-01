Les luttes de classes en France

« Peut-on parler d’un retour de la lutte des classes ? »

C’est la question qui, depuis un an, est parfois posée sur les chaines d’intox. La lutte des classes serait d’un autre âge et elle aurait disparu avec... on ne sait plus très bien... Avec la chute de l’URSS au siècle dernier ? On n’en a aucune preuve, évidemment. Mais, puisque le modèle occidental a triomphé, on peut dire que la société s’est apaisée et que les gens ne veulent rien d’autre que consommer.

Cependant, il est parfois nécessaire de se rassurer un peu. Alors on organise des « débats » que l’on peut intituler : « Faut-il avoir peur de ceci ? » ou « Faut-il craindre cela ? ». Et l’on fait semblant de se poser des questions.

Mais les images ont montré que les classes laborieuses pouvaient se montrer dangereuses.

Les « médias » sont bien un « reflet du monde », mais « un « reflet de sa fausse conscience ». Dans « l’ancien monde », les « débatteurs professionnels » pouvaient afficher une certaine diversité. Certains avaient une sensibilité de gauche, mais ne remettaient jamais en question la société de marché. S’ils évoquaient la lutte de classe, c’était comme un mauvais souvenir.

Dans le « nouveau monde », ce ne sont plus que des ébats entre intervenants qui ont tous voté Macron (ou Fillon) au premier tour de la présidentielle. Ils sont d’accord sur l’essentiel et ça se voit. Et ce « nouveau monde » est aussi celui qui, avec constance et obstination, aura provoqué, le retour de la lutte des classes.

Dès lors, il n’est plus possible pour un Apathie ou un Barbier[1] de s’en sortir par une pirouette avec une citation de Warren Buffet : « It's class warfare, my class is winning, but they shouldn't be. »[2]. Il leur faudra faire un effort de réflexion et découvrir que cette notion de lutte des classes n’est pas une invention de Karl Marx : il l’a découverte dans le monde qui était le sien et, accessoirement dans une Enquête d’Adam Smith : « Quelquefois les maîtres font entre eux des complots particuliers pour faire baisser au-dessous du taux habituel les salaires du travail. Ces complots sont toujours conduits dans le plus grand silence et dans le plus grand secret jusqu'au moment de l'exécution. »[3]

Oui : le père des sciences économiques modernes sombrait parfois dans le « complotisme ». Mais ce sujet ne sera pas abordé sur les chaines d’intox.

Les « débatteurs professionnels », qu’on présente comme économistes, éditorialistes, élus ou anciens élus, entrepreneurs, experts, universitaires, etc..., ne sont, pour la plupart, que des commissaires politiques du parti dominant. Ils préfèrent dire qu’ils sont du « parti du bon sens », voire du « cercle de la raison ». Ils sont surtout « du bon côté du manche » et sont rétribués par leurs employeurs pour défendre leurs intérêts communs. Ils ont le sentiment d’appartenir un peu aux élites intellectuelles de la nation, puisque les véritables élites les emploient comme salariés.

Ils se voient comme des « cadres très supérieurs » dans une « société spectaculaire-marchande » qui les ravit toujours. Ils sont en effet affectés à la « branche proprement spectaculaire de la vente, de l’entretien et de l’éloge des marchandises »[4], et, parmi ces marchandises, la propagande de leurs employeurs. Et ils sont donc, selon les critères d’Orwell, des membres de ce « Parti intérieur », chez qui « l’hystérie de guerre et la haine de l’ennemi sont les plus fortes ».[5]

La situation réelle les oblige parfois à rencontrer des « prolétaires » ou « vrais gens », des gilets jaunes et des syndicalistes, ainsi que des élus des partis d’opposition. Alors ils se réservent de désigner parmi ces gens-là ceux qui appartiennent au « parti du bon sens » ou au « cercle de la raison ». Les autres seront disqualifiés comme « extrémistes » ou « radicaux ».

Dans la séquence des gilets jaunes, les commissaires politiques ont prétendu distinguer des « vrais gilets jaunes » (qui s’en tenaient au problème des taxes) et des « faux gilets jaunes » (qui « parlaient politique »).[6] La séquence de la grève contre la réforme des retraites a été plus difficile pour eux. Ils en ont été vite réduits à répéter que cette réforme était une promesse de campagne. Et, pour clore le débat, pensaient-ils, ils finissaient par conclure que la remettre en cause revenait à remettre en cause la légitimité du président.

Cependant cette légitimité est déjà mise en cause pour une majorité des Françaises et des Français, même s’ils demeurent légalistes. Les commissaires politiques le savent bien, puisque, en 2017, ils parlaient eux-mêmes de « casse du siècle » et de « hold-up » électoral. Evidemment ils se gardent d’en faire un étalage public. Mais le président élu a lui-même contribué à la mettre en doute dès le 16 septembre en déclarant à ses troupes : « Vous n’avez qu’un opposant sur le terrain : c’est le Front national. Il faut confirmer cette opposition, car ce sont les Français qui l’ont choisie ».

Qu’il souhaite offrir une revanche à La Pen, ce n’est un secret pour personne, parce qu’il semble encore persuadé de l’emporter. Mais est-il encore pour beaucoup de gens un rempart contre le fascisme ?

Le fascisme est-il autre chose qu’une « défense extrémiste de l'économie bourgeoise menacée par la crise et la subversion » ? Un « état de siège dans la société capitaliste, par lequel cette société sauve, et se donne une première rationalisation d'urgence » ?[7]

Un « fascisme à la française » n’est jamais parvenu au pouvoir sans le secours de l’Allemagne. Mais la bourgeoisie française a, dans son ensemble, toujours préféré Hitler au Front Populaire. Et Adolphe Thiers, pour devenir un « personnage providentiel et « inévitable » »[8], n’hésita pour rétablir l’ordre à massacrer les affreux communards (avec la bienveillance de l’armée allemande). Le commissaire politique Jean Guarrigues ne s’y est pas trompé, qui signe un portrait de lui intitulé : Massacreur ou archange.[9]

Qui sera en 2022 le candidat naturel de la classe dominante au titre de « personnage providentiel et « inévitable » » ? Qui de La Pen et du Macron sera choisi par les classes possédantes comme « massacreur ou archange ? Comme le visage d’un « fascisme à la française » ?

Les années trente reviennent, mais pas seulement sous la forme d’un populisme qui serait contraire à l’idéal européen. Avec le retour des luttes des classes se profile aussi le retour d’un parti de l’ordre économique dominant, qui se flatte d’être conforme à un héritage européen. Et la défense de cet ordre-là, c’est la défense à tout prix du caractère sacré de la propriété privée illimitée et la répression par la force de toute contestation de ce dogme.