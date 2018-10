Les luttes des crasses en France : Entre coups bas et coups tordus macroniens, quel avenir pour la France insoumise ?

Résumé :

L’émergence de la France insoumise lors de la dernière élection présidentielle a permis de rassembler 19,58% de l’électorat, soit plus de 7 millions de personnes, dont une majorité d’ouvriers et d’employés. Elle a aussi rompu les amarres avec le PS sur une question essentielle comme celle de l’appartenance à l’OTAN et a écrabouillé “de gauche” ce même PS, ce qui a constitué à signal extrêmement positif, a fortiori dans une Europe dont les peuples sont tentés par les impasses de droite et d’extrême droite. Elle a également permis à un espace politique populaire, progressiste et relativement euro-critique de continuer à agir dans notre pays, contrairement par exemple à la situation de l’Italie. Cela rappelle que notre pays a encore de solides ressources contestataires, même si cet essai demande à être transformé. Certes, depuis quelque temps, une certaine force d’inertie se faisait sentir au sein du mouvement des insoumis et tendait notamment à enterrer le “plan B” de sortie de l’UE et de l’euro. Stendhal disait qu'”il faut secouer la vie sinon elle vous ronge”. Heureusement le pouvoir s’en charge, et après l’inquiétude générale de voir JLM accepter le rôle d’adversaire et non d’ennemi qu’Emmanuel Macron lui avait proposé à Marseille en septembre dernier, force est de constater que M. Mélenchon se retrouve désormais dans une configuration sans retour possible où, comme le dit le Cyrano d’Edmond Rostand, « on n’abdique pas l’honneur d’être une cible ».

En l’état actuel des choses, et deux semaines après les perquisitions, nous noterons les trois phénomènes suivants :

1) Même s’il y a bien un “système” juridico-médiatique à l’oeuvre capable de bien des coups tordus, il ne s’agit pas d’une affaire aussi dévastatrice que l’affaire Fillon. La France insoumise peut même à terme sortir renforcée de ce bras-de-fer.

2) La chute de JLM dans les sondages avait précédé son fameux coup de colère, lequel était, quoi qu’on en pense, nécessaire pour remobiliser autour de sa personne et éviter un éparpillement de ses partisans.

3) La conclusion de ces deux prémisses est le probable maintien de la direction de la France insoumise au prix d’une déport à gauche, permettant le retour du “plan B”. Le spectre d’un “compromis historique” sur le dos du plan B et du nécessaire affrontement avec le MEDEF semble désormais s’effacer. La France insoumise permet le renforcement d’une force tribunicienne dans l’affrontement majeur, celui entre le capital et le travail. Force qui ne peut néanmoins se passer de s’ancrer dans un front plus général où les communistes ont un rôle majeur à jouer, celui des “4 sorties” (UE, euro, OTAN, capitalisme). A tout le moins, le malaise de certains “bobos” face aux actions de Mélenchon pourrait ne laisser comme choix à ce dernier de s’appuyer sur les seules éléments solides, les éléments populaires.

Deux semaines après les événements, il n’y a eu guère que les amis de B. Hamon et de P. Laurent pour n’exprimer qu’une solidarité en demi-teinte. On les a vu donner en effet le coup de pied de l’âne en espérant capitaliser sur la colère de JLM au nom d’un irénisme et d’une bien-pensance assez représentatives de leur personnel dirigeant actuel. En revanche, on a pu constater – à l’exception bien entendu de la macronie – un relatif consensus dans la classe politique pour reconnaître que les perquisitions contre la France insoumise du 16 octobre dernier étaient exagérées, disproportionnées, voire scandaleuses, a fortiori si on les compare à l’incurie lors d’autres affaires (Benalla, Pénicaud, Ferrand, Kohler ou Nyssen et même Macron).

Le procureur Molins, qui avait classé sans suite les plaintes d’Anticor contre La République en marche, a mobilisé une centaine de policiers dans le cadre d’une simple enquête préliminaire. Pour des faits identiques en matière d’assistants parlementaires concernant le Modem, François Bayrou, Françoise de Sarnez et leurs amis, n’avaient subi aucune perquisition.

Les perquisitions contre la France insoumise ont été principalement commentées dans le cadre institutionnel du manque flagrant d’indépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif, comme dans l’Affaire Fillon.

Le problème n’est pas uniquement institutionnel ou juridico-technique, comme ce à quoi une certaine droite, victime elle aussi de ce dysfonctionnement mais défendant le système en général, pense pouvoir réduire l’affaire.

D’autres pistes sont à suggérer, et notamment un durcissement du pouvoir contre toute opposition populaire, infléchie particulièrement dès Hollande, et la loi El-Khomri et ses 2000 syndicalistes persécutés (certains pour jets de confetti). C’était en 2016. Pour 2018, on en serait à 7300 (cf. émission L’heure de l’mettre de Radio Campus Lille, bientôt en ligne sur IC-site). Dans un contexte mondial de fascisation, comme l’atteste le Brésil, il faut insister sur le fait que le pouvoir détient l’intégralité des contacts, des courriers internes, des plans de bataille d’une des principales forces d’opposition.

Il faut aussi bien sûr parler des perquisitions réalisées au siège de simples syndicalistes, y compris pendant les 5000 perquisitions réalisées durant l’état d’urgence, et pour des résultats peu probants contre la menace islamiste, dont les complices autoproclamés siégeaient au Quai d’Orsay (cf. Fabius “Al Nosra fait du bon boulot” et les récentes déclarations de M. Sergueï Lavrov au sujet de ce dernier).

Il faut imaginer la souffrance de ces familles ouvrières et populaires perquisitionnées dont personne, même à gauche, ne parle. On peut se représenter la rage au ventre de ces syndicalistes qui jouent leur boulot, leur famille, leur vie et se voient humilier par la police devant leurs propres enfants. JLM a eu raison de rappeler l’inviolabilité des parlementaires, qu’il est d’autant plus justifiée d’invoquer quand ledit parlementaire va, comme il l’a fait, en première ligne prendre et donner les coups. Mais il faut aussi rappeler que c’est au nom d’une cause non moins sacrée que cela se fait, celle de la défense du peuple.

L’ère Macron a vu un infléchissement dans les coups tordus, dont l’affaire Benalla donne l’ampleur. Nous sommes face à un pouvoir qui se permet tout, presque tout, surtout depuis Hollande. Du soutien à al-Nosra à la junte fasciste de Kiev. Et continue sous Macron, issu du précédent règne, d’encadrer drastiquement le droit à manifester. L’armada déployée contre la FI était à la mesure de ces changements, inégalée, et pour une affaire somme toute minime.

Le bouillonnement d’action dans divers secteurs (hospitaliers, EHPAD, Essence, retraités, SNCF, Energie…) ainsi que le mouvement social du printemps 2018 démontre une colère sourde et profonde dans tous le pays. Le recours à la barbouzerie montre que le pouvoir ne se sent pas légitime et craint par dessus tout un début d’insurrection populaire que les forces habituelles ne parviendraient pas suffisamment à contenir.

I. Ne demandez pas le programme

Un article remarqué de l’avocat Régis de Castelnau, écrit à chaud après les perquisitions mais s’appuyant sur une bonne connaissance des affaires, et intitulé non sans humour “Demandez le programme” annonçait qu’on devait s’attendre, vu le contexte répressif, à une cascade de “révélations” comme dans l’Affaire Fillon.

Il est certes probable que cette affaire, telle qu’elle se présente, débouche sur l’ouverture d’une information judiciaire et la saisine d’un juge d’instruction et aussi, comme le remarque l’avocat :

“des mises en examen spectaculaires avec des qualifications sonores, de celles qui enjolivent les manchettes, « escroqueries en bande organisée, détournement de fonds publics en réunion, blanchiment de fraude fiscale etc. etc. ». Soit pour des gardes à vue fatigantes dont les durées seront fonctions des qualifications et pourront aller jusqu’à 96 heures… Nouvelles perquisitions bien sûr chez les mêmes, avec des écoutes téléphoniques tous azimuts.“

Mais si l’on peut lui savoir gré à l’avocat d’avoir montré la réalité d’un système médiatico-judiciaire, pour ce qui est du fond des affaires, comparaison n’est pas raison.

Pour l’instant, même si l’on voit aux thématiques abordées que les médias n’ont reculé devant aucun procédé, la pêche est mince.

Les fuites dont se sont servis les enquêteurs de Mediapart ont eu vent d’une caisse de proportion équivalente à celle d’une buvette de grand parti après une fête de l’huma, 12 000 euros, soit, comme l’a noté un journaliste, 1/5 d’un costume de Fillon payé par Robert Bourgi.

L’obsession de Mediapart – et M.Edwy Plenel l’a redit dans une video postée avec lui et son équipe -, est que révéler des détails d’ordre intime permettrait d’aboutir à un conflit d’intérêt. Si cela est avéré et si cela est même prouvable à moins de tomber dans des procédés de presse de caniveau, on voit mal comment la requalification du tandem militant Chikirou/JLM en couple Chikirou/JLM changerait tant la donne que cela.

Rappelons qu’il s’agit d’une des campagnes les plus longues et les moins chères et que Mme Chikirou est une spécialiste en communication respectée à l’étranger et à des tarifs parfois inférieurs à ses concurrents. Certes on peut regretter – sans perdre de vue que des professionnels apportent un savoir-faire différent des amateurs – un certain manque d’égalité de traitements entre simples militants et prestataires, mais c’est surtout la France insoumise dans son ensemble que cela regarde.

Rappelons que dans l’affaire Fillon, il y avait tout au contraire soupçon de travail non produit.

Sur les colonnes de Sputnik, Jacques Sapir, dont nous ne partageons pas les orientations politiques générales mais dont nous pouvons apprécier le caractère informé de ses articles, a récemment bien fait de souligner qu’il s’agit là de dérives dans l’interprétation des lois de 1988-1990 sur le financement de la vie politique dont la vocation est de contrôler la réalité des dépenses et de vérifier qu’elles ne sont pas minorées afin de ne pas excéder le plafond autorisé. L’esprit de la loi n’a jamais consisté à contrôler la manière dont un parti dispose de fonds. De plus, contrairement à la campagne de Macron il n’apparaît pas qu’il s’agirait de dons interdits.

Et M. Sapir d’ajouter, quant à l’affaire des assistants parlementaires :

« Les assistants, et tout le monde le sait, travaillent pour des députés européens qui sont membres de partis. Il est logique et naturel qu’ils aient aussi des attributions dans les partis pour lesquels ils travaillent en définitive. Nous ne sommes pas là dans le cas reproché à François Fillon, ou la réalité du travail peut être mise en doute. De plus, les députés européens sont élus au scrutin de liste et non au scrutin uninominal d’arrondissement. Cela implique un engagement du parti qu’ils représentent bien plus important que pour les députés de l’Assemblée nationale. »

Il faut donc rappeler l’article 4 de notre constitution sur la liberté d’organisation des partis politiques. D’autant que, entre-temps, l’ensemble des documents internes, les fichiers des adhérents et des donateurs ont été confisqués en toute “légalité”.

Certes, il est à escompter que les plaintes déposées contre le secret de l’instruction seront mises au panier. Certes, une contre-offensive sur le plan juridique semble exclue, comme l’a bien montré le juriste Paul Cassia, rappelant que la loi du 9 mars 2004 (article 14) renforce l’article 75 du CCP et permet de se passer de l’assentiment de la personne chez qui la perquisition a lieu. L’absence de procès verbal ne semble donc pouvoir être invoqué comme cause de nullité (cf. Paul Cassia, Mediapart, « Perquisitions France insoumise » : la faute du parquet, Mediapart, 21 octobre 2018).

Néanmoins, si l’on ne peut escompter une fin rapide de l’opération médiatico-judiciaire, celle-ci ne devrait pas avoir le même impact que pour l’Affaire Fillon. Le cirque médiatique continuera mais aura du mal à révéler grand-chose de plus. Enfin, pour l’instant, Le Canard enchaîné n’a pas… enchaîné sur ces révélations. Ce qui me semble un signe, vu qu’il était pourtant l’un des vecteurs privilégiés des scandales de l’Affaire Fillon.

II. Les raisons de la colère

Indépendamment de la question un peu secondaire de savoir si Mélenchon a su toujours trouver le ton juste dans cette affaire, l’important est de noter que la façon dont les médias présentent, à coup de sondages, sa colère comme dévastatrice relève d’une simple “manip”.

Comme le note la militante (très à gauche) de la FI Brigitte Pascall, un sondage Ifop/Paris Match du 10 octobre 2018 le créditait déjà de 8 points en moins, un autre sondage Kantar-Sofres-One Point du 4 octobre 2018, où il perdait 4 points. Elle y voit deux causes : 1) la rencontre pour le moins malencontreuse à Marseille entre JLM et Macron 2) le rapprochement avec d’anciennes personnalités du PS.

Sans préjuger de l’ampleur de ces phénomènes, nous ajouterions volontiers 1) le désaveu cinglant infligé à M. Djordje Kuzmanovic au sujet du mouvement Aufstehen alors qu’on voit bien qu’il y a enfumage médiatique général qui vise à traiter Corbyn d’antisémite, Wagneknecht de raciste et Mélenchon de caractériel 2) les déboires du “Média”, quelles qu’en soient les causes et l’interprétation que les sympathisants de JLM en font.

En tout cas, ce n’est pas le coup de gueule de Mélenchon qui démobilise dans les milieux populaires, mais son louvoiement ces dernières semaines dans le cadre de la campagne des européenne vers la droite, où le refus – typique de la sociale-démocratie – de mettre en cause la légitimité de Macron. Le rôle des communistes est d’être très clairs sur ces questions.