Les manifestations, ça suffit !

@cettegrenouille-là



@Lampion ben ouais, me revoilà. Mais il y a des trucs qui me restent en travers du gosier...

@la grenouille, maintenant :

« à discréditer les manifestants »

Vous devriez relire l’article à tête reposée...

« qui n’est autre que celui de l’UE, qui n’est autre que celui de l’oligarchie euro-atlantique, de ses soutiens et de ses complices politiques. »

Vous voulez nous entraîner vers quoi ? (soviets ? république populaire ? état islamique ?, clans congolais ?)

« le peuple se trouvera les chefs dignes de conduire sa lutte, les moyens et les méthodes d’organisation, les outils appropriés »

Vous lisez les commentaires des autres participants ? ou il n’y a que votre avis qui compte ?

notamment :

« partir en ordre dispersé sans autre objectif que de désarçonner un cavalier maladroit et dangereux en levant les fers ne sert effectivement à rien, à terme, sinon à se voir monté le lendemain par un autre, plus émérite (cf 1848 et 1871) » et je rajouterais 1917, 1933, 1936, etc...

« il convient de trouver une issue. », « Libre à chacun d’apporter sa contribution à la bataille collective selon ses possibilités, ses préoccupations personnelles », « au défrichement de nouveaux horizons »

Là je suis tout à fait d’accord (mais pas pour en fin de compte « nourrir » une nouvelle hiérarchie qui nous sucerait le sang)

« des moyens de lutte », « résistance »

avant la lutte vient la définition du : pour QUOI...

la résistance c’est tout ce que veut le pouvoir pour justifier son action répressive et violente.

Une fois que le « pour QUOI » on veut changer est défini, il suffit de le faire. Sans violence, sans animosité. Mais tous ensemble. Et là le 1% et ses sbires resteront le bec pendant, bien bas...