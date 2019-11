Les manipulateurs de vérité

Ils ont détourné les mots de leurs sens pour mieux contrôler les pensées et manipuler les opinions. Le but étant de faire culpabiliser tous ceux qui ne pensaient pas comme eux, révélaient leurs mensonges et de fait, allaient à l’encontre de leur politique élitiste qui n’est autre que d’enrichir la caste des dirigeants et leurs pantins, dont ils font partie, au détriment des populations. Pour cela, ils doivent sans cesse distiller la peur en parlant d’insécurité dans le but de sectariser et morceler la société en clans afin de les monter les uns contre les autres et les désigner comme responsables des fractures sociétales qu’ils ont eux-mêmes initiés. Prenons quelques exemples à la mode :

1 °) Recherche de la vérité ou complotiste : Celui qui pose des questions qui dérangent afin d’éclaircir des zones d’ombre est qualifié de complotiste. Ils nous servent leurs vérités prémâchées, celles qui les arrangent et qu’il est interdit de remettre en cause. Le simple fait de s’interroger sur celle-ci vous classe dans la catégorie de fous, des farfelus. Quand des lanceurs d’alertes tels Julian Assange ou Edward Snowden font enfin éclater des vérités, ils sont condamnés à mort par l’establishment. Interdit de vous poser des questions sur le 11 septembre 2001. Interdit de s’interroger sur certaines périodes de l’histoire qu’ils ont gravées dans le marbre et écrites dans les livres. Interdit de vous poser des questions sur les attentats et leurs circonstances étranges telles, les preuves bizarrement retrouvées ou les moyens employés. Ne pas remettre en doute leurs explications sur l’incendie de Notre Dame et sa rapidité avec laquelle il a ravagé le monument et qui d’après les experts en charpente est plus que bizarre. Interdit de remettre en cause la décision des juges concernant la lenteur et l’absence de condamnations des politiciens mis en cause. Vous l’aurez compris, si vous n’adhérez pas totalement et sans restriction à leurs explications, leurs thèses, vous êtes un complotiste.

2 °) Le vrai démocrate est populiste : Le vilain mot que voilà, populiste ! Défendre les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous, quelle que soit sa position sur l’échelle sociale. Être pour la démocratie directe afin que tous les citoyens aient à nouveau la parole et le droit de décider de leur destin. Être pour que le peuple puisse décider de ses lois et du choix comme de la révocation de ses élus et bien, tout cela fait de vous un populiste et un dangereux réactionnaire anarchiste, car dans la tête de nos chers dirigeants et de leurs serviteurs, le peuple est une masse idiote sans cervelle et le citoyen trop débile et inculte pour savoir ce qui est bon pour lui. Le Gaulois est réfractaire au changement et le gilet jaune est forcément un casseur raciste, antisémite, homophobe et j’en passe… Enfin, quoi qu’il en soit, le populisme chez nos élites cristallise toutes les tares possibles alors, il faut le faire taire et pour cela, télévision, matraque et flashball !

3 °) La casse sociale ou la réforme : Celle-là c’est ma préférée tellement elle fonctionne bien dans les cerveaux. Le terme de réforme, ce n’est plus l’idée d’amélioration qui en est originellement associée, mais n’importe quelle transformation, pour peu qu’elle épouse les contours des intérêts du capitaliste et de l’enrichissement personnel de ses représentants. Détruire la solidarité en supprimant les aides aux plus démunis et dans le même temps exonérer les plus riches, solder les biens de la nation aux petits copains afin d’améliorer leur quotidien, démembrer les services de santé et de l’éducation nationale sous le faux prétexte d’efficacité, détourner l’argent des retraites et de la sécurité sociale vers des montages financiers, favoriser l’émigration afin d’exploiter l’émigré, démonter le Code du travail et réduire les salaires en fabricant des travailleurs pauvres et précaires, reculer l’âge de la retraite qui créera de nouveaux sans-emplois et dans un même temps réduire les droits et les indemnités chômage, voilà sous le vocable réforme les beaux changements positifs pour le pays et ses citoyens, qu’ils essayent de nous faire avaler.

4 °) L’islamophobe est raciste : Critiquer l’islam et vous êtes qualifié de sale raciste envers le monde arabe ce qui est, vous en conviendrez, pure hérésie. Premièrement parce que les Arabes (même si c’est la majorité) ne sont pas tous musulmans et deuxièmement, parce qu’en France et jusqu’à preuve du contraire, nous sommes dans un pays laïc ou la critique des religions est autorisée voir, en ces temps de revendications excessives, de plus en plus nécessaire. Pour rappel si besoin, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Voilà nous y sommes, c’est clair ! « Pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Alors quand des imams intégristes prêchent la haine de la civilisation occidentale à l’abri dans leurs mosquées, quand des quartiers complets sont sous loi islamique, quand des prières bloquent des rues et empêchent la libre circulation des biens et des personnes, quand la république est obligée de se courber devant les demandes spécifiques (horaires, vestimentaires, alimentaires ou territoriales) à ce type de croyance et enfin, quand ces représentants mettent les lois de leur religion au-dessus des lois de la république alors, il est un devoir que de dénoncer et combattre ces excès afin de préserver la société et sauvegarder sa tranquillité sans être qualifié pour autant de raciste. Bien sûr ce chapitre est valable pour toutes les religions, quelles qu’elles soient…

5 °) L’antisioniste est antisémite : Nous abordons là un sujet hypersensible parce qu’il concerne une grande majorité de nos soi-disant élites qui sont sous influence sioniste et pratiquement entièrement dédiées aux services de la politique expansionniste et envahissante des dirigeants actuels d’Israël. Soyez révoltés contre cette politique et défendez les Palestiniens qu’on déloge, à qui on vole leur terre et occupe leur pays et vous serez désignés comme antisémite. Ce qui est un non-sens complet, car un Palestinien est un Sémite et que vous n’avez rien contre les juifs en général, mais uniquement contre les ignobles décisions de leur gouvernement. Mais vous l’avez compris, vous traiter d’antisémite et au besoin s’abriter derrière l’horreur de la Shoa afin de vous faire culpabiliser, voilà les méthodes qu’ils s’autorisent et qui leur permettent toutes les déviances possibles.

6 °) Si tu n’aimes pas la Gay Pride tu es homophobe : Ils se sont battus pour avoir le droit de s’aimer tranquillement et sans se cacher, ce qui est normal et que l’on peut aisément comprendre. Cependant, lors de leur défilé, sous prétexte de liberté ils ne vous affichent pas leur sexualité, mais ils vous la balancent en pleine gueule comme un défi avec des attitudes pour le moins provocatrices en ayant l’air de vous signifier à vous, les vieux cons d’hétéro, que désormais c’est eux la norme et qu’il faudra vous y faire alors, bloquer les rues avec une plume dans le cul c’est normal, c’est le progrès et la théorie du genre. Personnellement, je pense que toutes les attitudes trop ostentatoires desservent plus la cause qu’elles ne la servent et finissent par provoquer des rejets. Ils devraient méditer cela, mais évidemment, le fait de le signifier fait de vous un horrible homophobe.

Vous avez dans ce petit article une liste non exhaustive des détournements linguistiques principaux en vogue chez nos élus et nos médias. Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup d’autres, mais le plus important et le principal, c’est que nous sommes de plus ne plus nombreux à ne pas être dupe de leur maquillage grammatical à des fins malhonnêtes. En conclusion puis je leur rappeler que la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dans l’article 19 mentionnait ceci : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »