Les discussions en coulisses sur la reprise de l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et le groupe P5+1 sont une course saisissante de déclarations. Les parties américaine et iranienne rivalisent pour affirmer ou nier qu’aucune concession n’est nécessaire pour finaliser l’accord.

Les États-Unis par l’intermédiaire de John Kirby, responsable des communications stratégiques au Conseil national de sécurité, ont signalé que Washington considère la décision de l’Iran de faire certaines concessions comme une étape positive dans les négociations pour revenir au JCPOA.

L’Iran a fait des concessions « qui nous ont permis d’arriver là où nous sommes dans le processus... Donc c’est un pas en avant positif », a déclaré Kirby, notant que les parties étaient « plus proches maintenant que nous l’étions il y a seulement deux semaines ». Pourtant, « nous ne sommes pas encore arrivés », a dégoisé Kirby, notant que « beaucoup de lacunes subsistent ».

Téhéran a ensuite formellement démenti qu’il faisait des concessions. Dans ce bras de fer, il est clair que Washington et Téhéran se battent non seulement pour obtenir des concessions réelles, mais aussi pour commercialiser chaque formule obtenue comme une grande victoire.

Cela explique la guerre de déclarations et de contre-déclarations, de démentis et d’assurances de concessions dans les négociations. Entre les deux, il semble plus urgent pour les médiateurs européens d’accélérer la signature des accords afin de faire face à la crise énergétique attendue l’hiver prochain ou du moins de limiter ses énormes répercussions attendues.

À lire le déroulement de ces négociations, on constate que l’Iran a pu faire plier l’actuelle administration américaine à ses conditions, comme l’exigence de retirer le CGRI de la liste américaine des organisations terroristes, qui a longtemps été une carte de négociation occupant les milieux politiques et les médias américains.

Les négociateurs iraniens savaient dès le début combien il serait difficile de faire passer cette demande. Mais ils ont également reconnu que la retirer de la liste des demandes à négocier apporterait d’énormes avantages et serait considéré comme une concession importante dans les négociations. Et c’est à peu près ce qui s’est passé.

Téhéran a bien utilisé l’atmosphère de la crise ukrainienne, conscient de la pression psychologique et morale exercée sur les médiateurs européens qui espèrent ramener rapidement le pétrole iranien sur les marchés mondiaux pour combler une partie du déficit énergétique causé par la guerre et envoyer un signal positif aux marchés pour aider à faire baisser les prix.

Des fuites dans les médias américains soulignent les incitations économiques que le gouvernement américain a mises en place pour ramener l’Iran dans l’accord. Israël estime que l’Iran recevra une centaine de milliards de dollars par an s’il revient dans l’accord. La Maison Blanche veut une signature qu’elle présente comme un sursis à la menace nucléaire iranienne.

Maintenant, les deux parties, iranienne et américaine, se disputent pour présenter la signature de l’accord comme une victoire politique au niveau national.

Le gouvernement américain s’efforce de présenter la signature comme un grand succès qui lui est propre et de réparer les torts causés par l’administration Trump, qui s’est retirée de l’accord en 2018, tandis que l’Iran, de son côté, annoncera qu’il a réussi à briser la volonté des Américains et à les persuader de faire des concessions et de lever les sanctions.

Certes, les deux parties ont cherché ces derniers mois une porte de sortie pour sauver la face. Aucune des deux parties n’était en mesure d’affronter les conséquences d’un échec. Ni l’administration Biden n’a de stratégie alternative efficace pour faire face à la menace nucléaire iranienne, et Téhéran ne peut plus supporter les conséquences des sanctions américaines maximales.

Une question importante demeure ici. L’administration Biden peut-elle convaincre ses adversaires et ses détracteurs d’une éventuelle formule mutuellement acceptable pour relancer l’accord nucléaire ? La réponse est probablement non.

Parce que malgré les efforts inlassables des Américains pour absorber la colère et le rejet israéliens d’un retour à l’accord sous sa forme actuelle, la déclaration d’Israël selon laquelle il ne respectera pas l’accord limite la capacité de la Maison Blanche à promouvoir l’accord comme sa réussite politique.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré : « Israël n’est pas contre un accord. Nous sommes contre cet accord, parce qu’il est mauvais. Parce qu’il ne peut pas être accepté tel qu’il est écrit actuellement ».

« Sur la table en ce moment, il y a un mauvais accord. Il donnerait à l’Iran cent milliards de dollars par an. Cet argent ne permettra pas de construire des écoles ou des hôpitaux. Ce sont cent milliards de dollars par an qui seront utilisés pour saper la stabilité au Moyen-Orient et répandre la terreur dans le monde ».

« Cet argent financera les gardiens de la révolution. Il financera les Basij qui oppriment le peuple iranien. Il financera davantage d’attaques contre les bases américaines au Moyen-Orient. Il sera utilisé pour renforcer le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique ».

« Nous avons été clairs avec tout le monde : si un accord est signé, il n’oblige pas Israël. Nous agirons pour empêcher l’Iran de devenir un État nucléaire ». Le problème avec cela est que l’Iran lui-même fournit la preuve de la solidité de la position d’Israël. Les récentes attaques des milices pro-iraniennes contre les troupes américaines dans l’est de la Syrie en sont un exemple.

Cela rend la tâche de la Maison Blanche de faire valoir ses arguments au niveau national pénible, voire impossible.

Un défi pour la Maison Blanche est que le Premier ministre israélien Yair Lapid ne peut pas accepter la formule d’un accord rejeté par ses prédécesseurs, à un moment et dans un environnement d’instabilité politique intérieure et de compétition intense à l’approche des élections parlementaires prévues pour le premier novembre.

Cela intervient au moment même où Biden veut prendre de l’avance et sauver les chances des démocrates lors des élections législatives de mi-mandat.