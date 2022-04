Les marchés et la charia

Aucune civilisation ne peut se passer d’un Dieu qui édicte les règles que l’on doit suivre. Les pays occidentaux vénèrent les marchés et ont adopté une charia avec des règles sociales et relationnelles basées sur un droit-de-l’hommisme ethno-centré.

Qui régente le monde occidental ? Un marché financier permet à des officines de négocier des titres financiers, des matières premières, des métaux précieux ou des produits agricoles à des prix qui reflètent l’offre et la demande. Les marchés en plus de fixer une cotation permettent de collecter des investissements et de transférer les risques par des systèmes d’assurances. Les incessants ajustements boursiers rendus possibles par la spéculation sont censés être efficaces pour amoindrir des écarts de valeurs à court terme. Des transactions effectuées par des algorithmes informatiques en un temps inférieur à quelques microsecondes sont massivement utilisées, elles représentaient en 2009 75 % du volume des négociations d’actions aux États-Unis. Le temps moyen de détention d’une action est estimé à environ 22 secondes.

Les incidents liés à la sphère financière conduisent périodiquement à des répercussions dans l’économie réelle. Il existe cependant une dichotomie entre l’économie réelle et l’économie financière qui n’est que virtuelle, les biens échangés dans cette dernière restent sous la forme de titres et aucune transformation physique n’est faite, aucune énergie n’a à être fournie ou reçue. La valeur de l’ensemble des entreprises cotées en Bourse dépasse d’ailleurs la quantité de richesses créées. L’ensemble des actions cotées en Bourse sur la planète vaut de l’ordre de 100 000 milliards de dollars, soit environ 110 % du PIB global.

Les traders sont moins de 50.000 à négocier les taux des matières premières ou des obligations d’Etat au sein des douze plus grandes banques du monde (Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Crédit Suisse, Deutsche Bank...). Le salaire d’un trader dépend de ses résultats (primes). Un trader débutant débute avec un salaire mensuel de 4 000 à 6 000 €, il peut atteindre par la suite 10 000€.

Pour être trader les études sont relativement longues (a minima Bac+5) sans être parmi les plus prestigieuses. En France, les diplômes d’une École de Commerce ou d’un diplôme d’une École d’Ingénieur, renforcé par une formation en finance, sont en particulier recherchés. Contrairement aux Grandes Écoles considérées comme les voies royales pour accéder aux responsabilités en France, la fonction publique n’est pas un débouché visé.

Des gens non pas ordinaires mais pas non plus extraordinaires ont donc le pouvoir d’assurer la bonne marche des marchés. Selon quels principes ?

Un principe empirique (mais il est possible de le théoriser à l’infini) sous-tend la loi de l’offre et la demande : plus le prix augmente, plus la quantité offerte augmente et plus la demande diminue. Le prix d’un bien est alors considéré comme résultant d’un équilibre.

Une infime fraction de la population achète ou vend des titres avec un seul objectif : en tirer le plus grand gain possible. Le mode de transaction est suffisamment simple pour qu’il puisse être confié à des algorithmes. Le système implique un grand nombre de participants et se prête à un mimétisme irraisonné.

Personne ne peut discerner ne serait-ce que le début d’un objectif intelligent, moral ou rationnel à ces marchés. Ils sont uniquement destinés à fixer un prix à ce qui peut se vendre ou s’acheter, c’est à dire à peu près tout si on fait abstraction de l’essentiel. La vie ou la mort d’une entreprise, la banqueroute d’un pays ou même la légitimité d’une élection populaire dépendent de multiples microdécisions prises par des gens ordinaires pour augmenter leurs gains.

Toutefois, la valeur monétaire est la seule valeur quantitative, chiffrable qui peut être trouvée si l’on ne veut pas procéder à du troc difficilement transposable à une grande échelle, c’est pourquoi elle peut se prêter à une déification.

Toute personne sait que pour diriger un groupe même minuscule il importe en premier lieu de maintenir à tous moments sa cohésion. C’est un type de divin arbitraire qu’il est souhaitable d’utiliser pour éviter les excès trop visibles de la coercition. Les commandements d’un dirigeant même très puissant, même isolé dans un palais, même craint, sont trop emprunts d’oripeaux terrestres, pour qu’ils ne soient pas contestés. Le divin ne peut découler que de l’inaccessible et de l’incompréhensible, les marchés les fournissent. L’action monte, descend, reste stable, il suffit de prendre les décisions qui vont dans le sens désiré sans qu’il soit nécessaire d’en comprendre pleinement les raisons. Rien ne correspond au plus élémentaire bon sens et c’est justement pour cela que les marchés fonctionnent bien : une direction claire est indiquée et elle ne peut pas être contestée. Les marchés ne sont nécessaires que par l’absolue nécessité d’un arbitraire quelconque afin de prendre des décisions cohérentes (et qui peuvent être par ailleurs parfaitement contestables) dans un cadre qualifié de démocratique.

Quelquefois des humains, constatant les dégâts que les marchés imposent, essaient de les maîtriser par le politique. Il faut alors pour que le système soit performant que les interventions humaines ne nuisent pas trop au caractère arbitraire du divin marché. Les choses ne sont pas simples si par exemple on essaie d’introduire un tant soit peu de Liberté, d’Égalité, de Fraternité au sein des logiques des marchés. Inévitablement un autocrate ou un dictateur va en résulter, seule possibilité offerte pour perpétuer le nécessaire arbitraire. De plus, l’Homme fort voulant introduire des valeurs humanistes non chiffrables dans le système de décision, il va inévitablement faire apparaître des dysfonctionnements dans les mécanismes de production. Ces déraillements conduiront à des mécontentements, les mécontentements à des émeutes, ces émeutes sonneront le glas des libertés.

Les marchés servent de divin en prenant les décisions nécessaires selon des critères stupides mais quantifiables. Les marchés sont indispensables aux démocraties sinon elles versent dans des dictatures.

Wall Street Akbar !