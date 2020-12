« Les médecins c’est la santé » : Comment contrer Big Pharma et consorts

Et si ces peuples du monde entier exigeaient de leurs dirigeants, des organisations de santé de leurs pays, et de l'OMS, que toute la lumière soit faite sur les médicaments et tout ce qui gravite autour ?

- Les Labos,

- Leur Lobbying,

- L'argent qu'ils versent à qui que ce soit et pourquoi.

Et si ces mêmes peuples exigeaient aussi la justification - claire et sans recours aux jargons, habituels rideaux de fumée (ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire se trouvent aisément) - des décisions des agences de contrôle des médicaments, etc., ce serait une belle attitude de judoka.

Vous savez ce gars de soixante kilos (ici, les peuples hébétés par la propagande sur la dangerosité effrayante de virus) sur qui se précipite un colosse de cent vingt kilos (ici, Big Pharma et ses alliés corrompus ou idiots utiles). Mais, oh ! surprise, le frêle petit gars esquive la charge et use de l'élan de la brute pour la précipiter sur le mur de derrière où elle s'écrase lamentablement.

Ne rêvons pas !

Nul, ou presque nul espoir que les peuples se révoltent et s'allient spontanément. La Propagande se chargera d'en ruiner toute velléité.

Il faudrait pour que cela réussisse des démarreurs intègres ayant la confiance des peuples.

Il faudrait pour cela une mobilisation des médecins (1) intègres de tous les pays, médecins intègres infiniment plus nombreux que les corrompus, n'en doutons pas, mobilisation d'abord nationale, puis internationale.

Cette mobilisation se ferait sur l'exemple de toutes ces ONG dont on connaît l'efficacité qui leur a permis des victoires dans le développement des droits de l'Homme, du mariage pour tous, de la PMA, etc.

D'abord créations d'une association par pays, puis création d'une association chapeautant les associations nationales pour coordonner leurs actions, et créer une solidarité apte à réagir mondialement aux coups portés, fussent-ils localisés.

Les médecins, si mal traités par les politiques (et par exemple leur ministère de tutelle en France), ignorent par honnêteté l'immensité de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs sont à la hauteur du besoin d'écoute sanitaire, de soins attentifs qui sont immenses et plus grands que jamais dans les populations. Un slogan "Le médecin, c'est la santé" son jingle en est tout prêt, tous le connaissent.

Ce ne sont pas les politiques, ni les grands laboratoires qui satisfont ces besoins. Ce sont les médecins qui, nombreux et muets, laissent la parole la plupart du temps aux moins intègres d'entre eux.

Que ces associations se constituent. Qu'elles prennent la parole. Qu'elles affichent dans chaque salle d'attente cette parole, car d'abord massivement diffusée sur la Toile, elle ne tardera pas à être censurée par ces bienfaiteurs de l'Humanité que sont Facebook, Twitter..., et le message passera, et les peuples comprendront.

Et, bon gré mal gré, les politiques s'exécuteront, et enfin Big Pharma et ses odieux séides seront mis en échec.

------------------------------------

(1) 226 000 médecins en France dont 102 000 libéraux.