Le régime qatarien continue de parier sur les médias en tant que fer de lance de sa politique étrangère, qui consiste à s'immiscer dans les affaires d'autres pays sous prétexte de liberté d'expression et autres slogans sélectifs auxquels le régime qatari ne croit pas lorsqu'il s'agit d'autres pays. Il n'y a pas de liberté d'expression ou d'information quand elle est spécifique au Qatar ou même à un pays allié à la Turquie, l'Iran et d'autres régimes et gouvernements qui coopèrent avec le régime qatari.

Doha a conscience que le « soleil » d'Al Jazeera s’est éclipsé et que ses téléspectateurs l'ont abandonnée après que ses mensonges et fausses affirmations ont été prouvés. La chaîne n'a plus aucune influence sur le monde arabe. Ces dernières années, le pari s'est tourné vers la recherche de chaînes alternatives qui bénéficient de généreuses dépenses pour attirer le public qui a délaissé Al Jazeera. Ces chaînes se sont répandues entre Londres et Istanbul, certaines sont affiliés à l'organisation terroriste des Frères musulmans, et certaines sont des sympathisants de l'organisation portant des noms et des adresses différents !

Pour que ces nouvelles chaînes n’échouent pas dans leur mission, le Qatar parie sur un nouvel investissement dans les médias en mettant en place une ville médiatique chargée d'attirer des médias pro-qataris du monde entier à Doha, avec financement et accueil complets de la part du Qatar !

La loi portant suer la création de la nouvelle cité médiatique qatarie indique que le régime de Hamdeen parie encore et insiste sur sa ligne politique hostile à ses voisins des pays du CCG et du reste des peuples et des pays arabes. Au lieu d’Al Jazeera et de ses sœurs en Turquie et en Grande-Bretagne, le Qatar recourt à la reproduction et au clonage de ces expériences médiatiques ratées et au lancement de davantage de ces chaînes dans l’espace arabe afin de favoriser le chaos, les troubles et la confusion dans la vie des peuples arabes.

Le Qatar est conscient du fait que le schéma de chaos créatif n’a pas donné les résultats escomptés avec ses sponsors régionaux et internationaux et qu’il doit donc recourir à de nouveaux stratagèmes, ce qui signifie que nous ferons face à une nouvelle série d’absurdités qataries et que la cessation de ce sabotage reste insaisissable et qu’il est difficile de construire toute prédiction quant à sa fin. Il y a encore plus d'investissements pompés dans les artères de schémas de chaos et de complots qui sont perpétrés contre le CCG et les pays arabes.

Au lieu des chaînes de sédition, le Qatar se transforme en un e administration d’un système à part entière de frénésie médiatique sous le nom de Qatari Media City, confirmant que la prochaine étape sera le théâtre d’un chaos plus intense qu'avant : l’école d’Al Jazeera se répandra dans de nombreuses chaînes sous différents noms. Certains vont profiter de la liquidité et des avantages financiers substantiels qui seront dépensés par le Qatar sur les chaînes qui seront accueillies à la nouvelle ville des médias !

Le Qatar entend attirer de nouvelles chaînes pour mettre en œuvre son programme et ses objectifs par le biais de nouveaux mécanismes, schémas et formes. Il existe également d'autres objectifs, tels que neutraliser certaines chaînes en les incitant à établir leur siège au Qatar ou en poussant d'autres à embellir l’image du régime qatari.

Toutes les preuves confirment que le Qatar mise sur sa survie en dehors de son incubateur stratégique de base, tant dans le CCG que dans sa région arabe vitale et naturelle. Il y a un processus consistant à "effacer" l'identité nationale du pays, que le régime mène de manière délibérée, quelles qu'en soient les conséquences, aux plans stratégique et financier. La richesse et les ressources du peuple qatarien frère sont dépensées dans des batailles avec lesquelles il n’a rien à voir, sauf qu’elles réalisent les caprices et les objectifs de ce régime, centrés sur la propagation du chaos et des troubles dans notre Golfe et la région arabe.

La nouvelle Cité médiatique qatarie confirme l'idée de renforcer le rôle des médias qataris et de miser sur davantage d'outils médiatiques que le régime poussera vers l’arène du conflit, ce qui mérite une pause de la part des sages du Qatar pour enrayer l’impulsivité de ce régime imprudent et maintenir les liens qui subsistent entre le Qatar, Etat et peuple, et ses frères du Golfe et arabes.