Les médias sans vergogne

Pourtant, la guerre est perdue, même un enfant le comprendrait. Mais comprendre n'est pas accepter. Les USA ne peuvent se résigner à l'idée qu'ils ne pourront plus, désormais, se placer en véritables démiurges, façonnant le destin du monde, et détruisant à loisir les États souverains au gré de leurs intérêts. Et les caniches — tenus tout autant par leur alliance mortifère à l'OTAN qu'à son versant économique, l'Union Européenne — aboient avec leur maître, tirant même sur la laisse pour lui montrer combien ils sont combattifs et fidèles compagnons.

Dans un sursaut désespéré, l'alliance de bric et de broc tente le tout pour le tout, jouant une partie de poker menteur dont les cartes ont déjà été rebattues cent fois déjà, dans l'espoir de faire reculer la Russie, qui campe fermement sur ses positions, sûre de son bon droit. L'affaire Skripal, c'était juste l'échauffement, histoire de voir jusqu'à quel point les médias pouvaient raconter n'importe quoi sans que personne n'y trouve rien à redire ; et de ce point de vue, il est vrai qu'en examinant attentivement l'alignement des médias, on n'aurait pas vu une oreille dépasser.

La première chaîne de radio francophone de Belgique en flagrant délit de mensonge

Pa la voix du journaliste Daniel Fontaine, dans l'émission soir première, et plus précisément lors du journal de 18h, qui lisait son texte :

Elle (la Russie) accuse les casques blancs, l'organisation de sauveteurs Syriens, dans les zones rebelles, d'avoir mis en scène cette attaque chimique, pour les caméras. Pourtant, l'Organisation Mondiale de la Santé, affirme que 70 personnes sont bien mortes, samedi, dans des caves, à Douma. La majorité des victimes présentaient des symptômes d'exposition à des agents chimiques (...)

Écoutant tout d'abord d'une oreille distraite les gazouillements du journaliste se livrant à son activité favorite — la propagande — je n'en crûs pas mes oreilles, tout d'abord. Avait-il bien parlé de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ? L'affaire Skripal nous a montré, s'il le fallait encore, que les journalistes sont passés maîtres dans l'art de la suggestion, ainsi, je pense que bon nombre d'auditeurs/téléspectateurs restent, encore aujourd'hui, persuadés que Sergueï Skripal et sa fille sont morts, empoisonnés par un agent innervant.

Dès qu'il a été disponible sur la plateforme, j'ai été réécouter l'extrait en question, accessoirement accompagné des images tournées par les caméras du studio. Et aux alentours de 18h03, il prononce exactement les mots figurant dans la citation ci-dessus, en prenant un soin tout particulier à articuler Organisation Mondiale de la Santé, comme pour l'enfoncer mieux dans la masse gélatineuse du cerveau de ses auditeurs.

Or Douma, au moment des faits (supposés) était aux mains des rebelles de Jaish al Islam, qui sont parmi les plus fanatiques des rebelles takfiristes ayant combattu le régime Syrien : quelle ONG prendrait le risque d'y avoir une antenne ? Certainement pas les Nations Unies, pas même MSF, pas même la Croix-Rouge.

Je suis donc parti en quête de la dépêche ou du communiqué sur lequel ces affirmations se basaient. Je n'ai pas eu à chercher longtemps, il s'agissait d'un communiqué de l'OMS, daté du même jour, le 11 avril, qui disait ceci :

L’Organisation mondiale de la Santé est profondément alarmée par les rapports soupçonnant l’utilisation de produits chimiques toxiques dans la ville de Douma, dans la Ghouta orientale. Selon les rapports des partenaires du groupe de responsabilité sectorielle Santé, on estime qu’au cours du bombardement de Douma samedi, 500 patients se sont présentés dans les établissements de santé avec des signes et symptômes correspondant à une exposition à des produits chimiques toxiques, en particulier des signes d’irritation sévère des muqueuses, d’insuffisance respiratoire et de troubles du système nerveux central chez ceux qui ont été exposés.

L'OMS précise donc d'emblée que cette information lui est parvenue via « les rapports des partenaires du groupe de responsabilité sectorielle Santé ». En creusant un peu, sur les sites de presse, on comprend que ces « partenaires » sont, nommément :

La Syrian American Medical Society

Les casques blancs

Faut-il préciser que les casques blancs sont à l'objectivité ce que Boris Johnson est à l'honnêteté intellectuelle ? On ne compte plus les manipulations avérées de ces soi-disant sauveteurs, qui ne sont qu'une émanation des services secrets britanniques destinées à donner une apparence de respectabilité à la rébellion. Sauveteurs devant les caméras, terroristes quand les projecteurs sont éteints.

N'est-il pas dès lors pour le moins étrange que la RTBF confonde les casques blancs avec rien moins que l'OMS ? N'allez pas croire une seconde que ce soit une erreur, il s'agissait bien de donner à cette information toutes les apparences de la légitimité, quitte à violer allègrement les règles les plus élémentaires de la déontologie journalistique.

D'ailleurs, l'immense majorité des médias a relayé la même version dans un parfait unisson, ce qui indique, comme dans l'affaire Skripal d'ailleurs, qu'on n'a pas affaire à des dérapages, mais à une manipulation délibérée et parfaitement orchestrée.