Les méfaits du wahhabisme sur les musulmans

A l'article " L'islam n'a rien apporté à l'humanité ", Marie Barat répond :

"Rien, vraiment rien ? " - " Et l’architecture ; les nombreux mots de la langue arabe passés en occident ; la géniale invention du zéro, (terme signifiant au départ le vide...) ; l’algèbre avec l’idée de remplacer l’inconnue par x, qui permettra la résolution d’équations ... et j’ajouterai les algorithmes !"

Marie Barat a raison : l'intitulé de l'article aurait dû être " Les arabes n'ont rien apporté à l'humanité : ils sont un poids mort qui pèse sur elle " ! ... en parlant bien entendu des arabes de la péninsule arabique, les autres étant faussement assimilés aux arabes parce qu’arabophones !

Certains confondent l'islam avec les arabes, jusqu'à parler de civilisation "arabo-musulmane" ; terme réducteur, véhiculé par des occidentaux trahissant leur manque de curiosité ou leur paraisse intellectuelle sinon leur manque de culture, pour amalgamer tant de peuples disparates sous ce vocable ; pour la simple raison qu'ils sont musulmans et pour certains, arabophones ; la langue arabe étant celle du Coran et parfois celle du conquérant !

Ce qui laisse croire que les arabes d'Arabie sont les producteurs de cette civilisation tant admirée, puisque le peuple arabe désigne bel et bien celui de la péninsule arabique ! D'ailleurs les arabes sourient quand ils entendent d'autres se revendiquer arabes, eux qui cultivent la pureté de leur ethnie et méprisent celles des autres !

La civilisation que l'islam a engendrée, est le fait des peuples conquis à l'islam !

Toutes ses merveilles, on les doit en réalité au génie créatif des Perses, des Afghans, des peuples d'Asie mineure, des peuples de l'ancienne Byzance, des espagnols de l'époque andalouse, des berbères d'Afrique du Nord ... qui ont apporté leur savoir dans tous les domaines qui ont fait de la civilisation musulmane ce qu'elle fut : les sciences, les technologies, la médecine, l'architecture, l'astrologie, les mathématiques, la philosophie, la sociologie, l'agriculture ...

Autrement les arabes d'Arabie qu'avaient-ils produit d'utile à l'humanité ? Certes leur poésie anté-islamique est une merveille. Mais autre que le commerce, ces bédouins au tempérament farouche, primitif et guerrier, pratiquaient la razzia !

De nos jours ils ne font rien de plus : ils vendent leur pétrole et consomment tout ce que les autres peuples produisent. Et nostalgiques des razzias d'antan, ils veulent conquérir le monde par la diffusion du wahhabisme qui assure à leurs monarques leur trônes ! Les Tunisiens en savent quelque chose : ils ont vu comment Ghannouchi et ses "Frères" les razzient ; puisqu'ils considèrent la Tunisie comme un butin de guerre !

Les Frères musulmans, concurrents des Ibn Saoud, reprennent à leur compte le wahhabisme, idéal pour conquérir le pouvoir politico-religieux. Ils se sont inspirés des Frères wahhabites dont se sont servis Lawrence d'Arabie et les Ibn Saoud pour prendre le pouvoir et que le roi Ibn Saoud a fini par exterminer, devenus trop vindicatifs et donc dangereux pour son trône.

Si les peuples « arabo-musulmans » ont fini par se libérer de leurs colonisateurs occidentaux pour devenir des nations libres et indépendantes et rattraper leur retard civilisationnel, ils vont retomber très vite dans un nouveau colonialisme, pour subir cette fois-ci la domination des bédouins d’Arabie et leur obscurantisme !

Le drame des peuples « arabo-musulmans », est que des gisements de pétroles furent découverts chez les arabes de la péninsule arabique ; autrement dit, sur les terres des bédouins !

Or au lieu que la manne générée par les revenus du pétrole serve aux bédouins à se développer pour rejoindre les nations civilisées ; c’est tout le contraire qui va se produire : Ils se sont mis à exporter leur culture et leurs « savoirs » dans le monde, jusqu’en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique !

Et pour répandre le wahhabisme qui fonde leur model sociétal, barbare et sauvage et qui ne reconnaît pas la civilisation des autres nations ; ils ont dépensé des milliards de dollars pour imposer leur civilisation archaïque au monde entier !

Après tant d’années et de milliards dépensés, ils ont réussi à tisser une toile de relais entre centres « culturels » et centres cultuels essaimés dans le monde entier, pour diffuser le wahhabisme !

Ce que découvrent effarés les Français, les Belges, les Allemands, les Danois … que leurs pays sont gangrenés par un islam rigoriste, comme ils disent ; et qui n’est autre que le wahhabisme, cette obédience qui dénature l’islam et scandalise les musulmans des autres obédiences, malékite et soufie pour l’essentielles !

Au lieu que les pétrodollars des pétromonarques, dépensés en Occident, servent à aider les « musulmans » à mieux s’intégrer dans leurs pays d’accueil, c’est tout le contraire qui s’est produit !

Car si durant l’époque coloniale des réformateurs tels que Mohamed Abdou, El Afghani, Kawakibi … ont compris la nécessité de réformer l’islam pour sortir les peuples de leur torpeur religieuse qui les avait rendu colonisables, pour se libérer et se développer à fin de rattraper leur retard civilisationnel ; ces réformateurs seront combattus et leurs idées dénoncées par l’égyptien Hassan El Banna et sa confrérie des Frères musulmans fondée en 1928 !

Au lieu d’admettre que si l’Occident est prospère, il le doit au progrès qu’il a réalisé dans les sciences, la médecine, les technologies, la culture et les droits de l’homme ; les Frères musulmans soutiennent que les occidentaux sont décadents et par conséquent leur modèle est à bannir !

Ils ont lancé le slogan que « l’islam est la solution ! » et recommandent le retour à l’islam d’origine, pour retrouver l’époque « heureuse » où l’islam conquérant a connu son apogée : celui de Médine de l’époque de Mohammed.

Et au lieu de reconnaître le retard dans lequel végétaient les peuples « arabo-musulmans » et d’admettre qu’il est consécutif aux retards accumulés dans le savoir, les sciences, la technologie et de façon générale de la culture ; ils prétendent que le problème est du côté des occidentaux, aux mœurs dissolus et non du côté des musulmans !

Ils se sont mis à convaincre les peuples musulmans de leur supériorité sur les occidentaux par le simple fait d’être musulmans !

Ainsi ces « arabes » bien qu’ils aient accumulé des retards sur tous les plans, ont fini par se croire le peuple élu, pour la simple raison qu’il est musulman ! Ce qui n'incite pas le croyant à autre chose que de se contenter d'être un musulman et de porter sa religion en sautoir, la pratiquant de façon ostentatoire ... tout en consommant ce que produisent les autres peuples qu'il méprise par ailleurs ; parce que "koffar" (mécréants). Ce qui semble contradictoire, mais pas pour eux.

Et depuis, l’islam n’a pu être reformé !

Cette notion de peuple « élu » par l’adoption du wahhabisme, s’est transmuée en donne politique de conquête, que les pétromonarques vont répandre d’abord en Afrique du Nord puis en Afrique noire et en Asie ; et par la suite dans le monde, Occident compris, par le biais de ses ressortissants de confession musulmane et de celui des immigrés en provenance de pays « arabo-musulmans » dans un but d’hégémonie, à défaut de colonisation pure et simple !

Ainsi l’immigré de confession musulmane, plutôt que de chercher à s’intégrer, le wahhabisme l'en dissuade en le persuadant de sa supériorité sur l’occidental, par le simple fait qu’il soit musulman !

Alors pourquoi l’immigré chercherait-il l’intégration dès lors que le wahhabisme le convainc que la population d’accueil ne vaut rien ? Que les occidentaux sont des cochons, des mécréants ; et qu’il leur est supérieur, puisqu’il est musulman ! Et qui sont les cochons ? Ce sont les peuples évolués à qui ces immigrés demandent asile et du travail !

Ingratitude doublée d'une schizophrénie incommensurable.

Et pour mériter le paradis et les houris que lui promettent les pseudo-imams wahhabis, il suffit de devenir martyr en entraînant dans sa mort celle d'un maximum de "koffars" !

Et voilà comment l’immigré remercie son pays d’accueil qui lui assure une vie meilleure qu'elle ne l'était dans son pays d’origine, assure sa sécurité et celle de ses enfants, le soigne et éduque ses enfants … , par le mépris et le refus de la citoyenneté ; jusqu'à y semer la mort !

Voilà ce que produit le wahhabisme sur les musulmans : immobilisme, fatalisme puisqu'Allah pourvoit à tout ; doublé d'une stupide arrogance, puisqu'ils se croient supérieurs aux autres parce que adeptes de cette obédience sectaire !

Blog de l'auteur : https://latroisiemerepubliquetunisienne.blogspot.com/2018/12/le-wahhabisme-et-ses-mefaits-sur-les.html ;