Les mercenaires occidentaux se déplacent d’Ukraine vers Israël

Avec le conflit en Palestine avec Israël, les priorités changent. L’Ukraine n’est plus la raison de vivre pour l’Occident. Israël passe avant. Ainsi, des mercenaires occidentaux ont été transférés d’Ukraine vers Israël pour combattre le Hamas.

Des mercenaires occidentaux, dont des Américains, ont été transférés d'Ukraine vers Israël pour combattre le Hamas, fait savoir Military Watch Magazine. Auparavant, selon le média anglophone, ils étaient stationnés dans la région de Zaporojie et participaient à des combats aux côtés des forces armées ukrainiennes. L’armée israélienne affirme ne pas être informée de leur présence.

Mercenaires US, mais aussi français combattent pour Israël. Selon le journal espagnol El Mundo, avec les combattants sous contrat US, des mercenaires militaires occidentaux, qui se trouvaient en soutien des opérations militaires en cours de l’armée ukrainienne contre les troupes russes ont, également, été redéployés en Israël pour des opérations contre les milices palestiniennes dans la bande de Gaza. Les Forces de défense israéliennes (FDI), affirment, aussi sur ce point, ne rien savoir d'un tel transfert. À cette annonce, le député français,Thomas Portes, a publié sur X : « Suite aux révélations du journal espagnol El Mundo indiquant que des mercenaires français seraient actuellement aux cotés l’armée israélienne pour participer aux opérations militaires, j’ai ce matin saisi la Procureure de la République de Paris afin qu’une enquête soit ouverte ».

Le nombre des mercenaires US, qui combattent du côté ukrainien, ainsi que leur rôle varie considérablement. En général, les combattants étrangers peuvent être divisés en trois catégories : les membres anciens et actuels d'armées et de services de renseignement étrangers, que le Washington Post a qualifié de « réseau secret » de la CIA en lui attribuant un « rôle important dans l'effort de guerre » ; des combattants mercenaires envoyés par diverses sociétés militaires privées ; des volontaires du monde occidental qui participent aux combats pour des raisons idéologiques.

Le transfert de mercenaires d’Ukraine vers Israël est facilité par le conflit qui a éclaté au Moyen-Orient. Ce conflit a détourné l’attention occidentale du front ukrainien. De plus, l’intensification des combats entre les forces israéliennes et les milices libanaises du Hezbollah menace de détourner davantage l’attention occidentale de l’Europe de l’Est. Les rebelles libanais disposent de capacités bien supérieures à celles du Hamas. Les combats entre Israël et le Hamas ont commencé le 7 octobre alors que les forces ukrainiennes se remettaient d’une offensive ratée de plusieurs mois qui avait perdu des dizaines de milliers de combattants.

L’échec de l’offensive coûteuse de l’armée ukrainienne, organisée en grande partie grâce à des fonds occidentaux, ne devrait que renforcer les appels à une réévaluation de l’aide supplémentaire à destination de Kiev. La nécessité d’armer et de soutenir en priorité Israël a déjà détourné les États-Unis pour un financement supplémentaire de la campagne militaire ukrainienne.

Base US en Israël. Il a été, selon Military Watch Magazine, confirmé que des officiers supérieurs et des drones américains étaient impliqués dans le soutien aux opérations israéliennes. Et, la participation d’unités terrestres américaines contre les forces du Hamas a été largement rapportée. Les États-Unis auraient, également, pris des mesures pour étendre leur base militaire de la zone 512 dans le désert israélien du Néguev, à moins de 30 kilomètres de la bande de Gaza.

The Intercept a même rapporté que « cette base américaine est une installation radar qui surveille le ciel pour détecter les attaques de missiles contre Israël », mais que « lorsque des milliers de roquettes du Hamas ont été lancées, le site 512 n’a rien vu – car il est concentré sur l’Iran ».

D’après The Times of Israel, cette base US existe depuis 2017 et elle est « située à l’intérieur de la base aérienne de Mashabei Sadeh de l’armée de l’air israélienne, à l’ouest des villes de Dimona et Yerucham ».



Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : https://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5437