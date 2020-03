Les migrants, l’Europe, la honte

Ce qui se passe actuellement à la frontière entre la Grèce et la Turquie est une honte pour les Turcs, une honte pour les Européens, et surtout une honte -de plus- pour l’Humanité.

On a beau jeu de crier au scandale, au chantage inadmissible, de faire les humanistes de façade, mais en vérité l’Europe ne prend toujours pas ses responsabilités, en n’accueillant pas et en ne protégeant pas les réfugiés qui fuient des situations que nous avons du mal à ne faire qu’imaginer.

Encore pire : avec la guerre en Syrie qui reprend, avec le corona virus et la peur des musulmans, nombreux sont ceux qui voient aujourd’hui « les migrants » comme un danger, comme des « barbares » prêts à nous envahir ; croyant ainsi justifiée la théorie complotiste du « grand remplacement »… c’est une honte, je ne sais pas quoi dire de plus. Des femmes, des enfants…

Alors on va bien sûr me dire « t’as qu’à les prendre chez toi puisque tu es un humaniste », ou « mais il y a sans doute des terroristes dans le tas », et puis « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », et encore « je suis pas raciste mais.. » et blablabla…

Sauf que tout cela c’est des conneries, des excuses malsaines, des excuses puantes. La vérité c’est que nous sommes des lâches, et qu’à la résistance aux fascistes nous préférons la collaboration. Il faut le dire : quand notre président préfère protéger les frontières plutôt que de protéger les réfugiés, alors ces migrants, qu’on laisse crever depuis toutes ces années, sont de fait par « nous » considérés comme des êtres inférieurs qui ne méritent pas qu’on les accueille.

Si je veux accueillir tout le monde ? oui ! Ces migrants sont quelques millions sans doute, et alors ? Notre taux de fécondité est paraît-il trop faible, et nous manquons de cotisants pour nos retraites… laissons-les entrer, répartissons-les dans toute l’Europe ; expliquons-leurs nos règles et manière de fonctionner en Europe et, au lieu de dépenser de l’argent pour les faire repartir (le coût moyen d’un retour égale les 14000 euros je crois) on va les aider à s’intégrer. Et puis ils dépenseront leurs sous ici, et il pourront travailler, puisqu’il paraît que de nombreux postes ne sont pas pourvus… et pourquoi pas à terme soit repartir faire profiter de son expérience dans son pays d’origine, soit devenir Français et en faire profiter nos compatriotes ? Le futur de l’Humanité n’est-il pas le métissage ?

La plupart des êtres humains, même les étrangers et même les musulmans (je précise au cas où) ne désirent dans leur vie que vivre décemment et dignement de leur travail, avec leur famille, sans rêver de tuer ou d’égorger ni des européens ni personne d’autre. Les rejeter ainsi est d’ailleurs le seul risque de créer parmi tous ces gens en souffrance un ressentiment et une haine qui reviendront sans doute -et bien malheureusement- un jour frapper à nos portes.

En attendant nous n’avons pas le droit de nous targuer de « démocratie » ou des « droits de l’Homme » quand on voit ce qu’on laisse subir à nos frères humains. On ne peut pas laisser les pogroms revenir, on ne peut pas traiter les musulmans comme on a traité les juifs bon sang. On ne peut pas ! Ils sont quoi, 5 milions ? Sur une population européenne de 500 millions ? Et on préfère se coucher devant la Turquie, devant la Russie, devant les Etats-Unis, devant le Qatar, devant L’Arabie Saoudite et qui sais-je encore plutôt que d’assumer l’accueil de tous ceux qui fuient la misère et l’oppression…

Ce qui se passe dans cette Europe est inadmissible. Nous devrions tous, collectivement et individuellement, en avoir honte. Et refuser qu’on traite ces gens moins bien qu’on ne traite les animaux (pourtant déjà bien souvent maltraités).

Réfléchissez-y bien : si un jour vous ou vos enfants, à la suite du dérèglement climatique, ou d’une guerre ou d’une épidémie, êtes poussés à partir de chez vous, croyez-vous vraiment que vous comprendriez qu’on vous refuse la première humanité, celle qui consiste à accueillir et protéger son prochain, en l’occurrence vous et votre famille ?

Caleb Irri

http://calebirri.unblog.fr