Les migrants se noient mais c’est nous qui sombrons

Hey, les gens ! Le RN a un nouveau héros. C’est le gars Grégoire, alias « Greg la punchline ». L’homme du :



- « Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique ! »... phrase balancée au détour d’une question au gouvernement sur les migrants et les conditions de leur sauvetage en Méditerranée, par un député de gauche et noir de peau.

Faut reconnaître qu’elle est nickel, sa répartie. Elle est tip top. C’est concis, ça va à l’essentiel et ça s’embarrasse pas de métaphores foireuses. Au singulier ou au pluriel, on s’en fout. Toute la subtilité est là en fait. S’adressait-il au député noir de la France Insoumise ou aux migrants sur leurs barcasses en perdition ? Peu importe, les électeurs du RN ont eux, bien saisi le sens double du message. Quelle que soit la réponse, elle leur plaît. La dédiabolisation ça va cinq minutes mais il est bon de temps en temps, de revenir aux fondamentaux.

Si j’osais paraphraser Gregounet ce serait un truc dans le genre : « qu’il(s) retourne(nt) en Effennie ! ». Un p’tit quart d’heure nostalgie avec les bonnes vieilles vannes de pépé Jean-Marie, ça fait du bien par où ça passe, non ?

Le ripolinage du FN, devenu RN pour mieux faire oublier justement JMLP, le coup du « j’adore les chats » de Marine, plus tous les tristes guignols des chaînes en continu invitant à qui mieux mieux les tenants du Grand Remplacement, notabilisés malgré leur systémique obscénité, respectabilisés par tous les laquais de Bolloré : les Praud, Mabrouk, Hanouna, Brunet, Bastié. ceux-ci décernant à tour de bras des brevets d’honorabilité à des identitaires minables se rêvant en éditorialistes de Fox News, voire en Président de la République Française.

La quasi unanimité scandalisée des autres partis représentés à l’Assemblée, les reportages effarouchés des chaînes et des radios mainstream sur le racisme assumé du député encravaté, tout ça, l’électorat de base du RN, ça le conforte dans son soutien à MLP. Sur les réseaux sociaux phagocytés par ces braves gens, la phrase de Grégoire fait plutôt figure de litote. Les forums de Valeurs Actuelles, du Figaro et autres torchons à la gloire de la Civilisation Chrétienne bruissent de commentaires faisant la part belle aux « bateaux qu’ils faut couler », de « migrants qui n’ont qu’à se noyer » et de « surtout faut pas leur apprendre à nager » entre diverses insultes et menaces pour ceux qui tentent de sauver quelques naufragés. De fait, le « qu’il(s) retourne(nt) en Afrique » en devient presque bienveillant. On imagine tous ces gens qui se sont barrés de chez eux, entendant l’injonction de Grégoire, tout d’un coup demander au capitaine du zodiaque rafistolé au chewing gum, de faire demi-tour et envoyer par mail une demande de remboursement aux passeurs. Comment ça y’a pas d’assurance annulation ? Nous auraient-on dupés ? Ah mais ça ne va pas se passer comme ça, messieurs les passeurs ! Vous n’avez pas fini d’entendre parler de... gloub gloub gloub...

Bref, leur Civilisation Chrétienne dont ils se gargarisent est aux antipodes des préceptes fondateurs du christianisme. Je serais Djizeuss, je ferais un peu la tronche sur ce coup là, lui, qui était plutôt vénère envers les marchands du temple.

Résultat ? Grâce à Grégoire de Fournas, le RN grapille encore des points et des électeurs. Car l’attirance pour ce parti, de gens légitimement en colère, pour cause de déclassement, de sentiments d’abandon et d’insécurité, d’inégalités flagrantes en matière d’emplois, de salaires et d’ascenseur social définitivement « out of order », découle directement de la martingale du bouc émissaire joliment décoré au racisme le plus crasse. C’est toujours plus facile et moins risqué de s’en prendre à plus pauvres et plus africains que soi que demander des comptes à des milliardaires se gavant sur la bête. Une martingale dont le RN a fait son éternel fond de commerce, non pas frontalement comme avec le FN mais tacitement et discrètement avec quelques rappels tonitruants bien venus comme celui de Grégoire de Fournas.

Car l’électeur RN se fout du social, en accord avec Marine et ses potes qui ont toujours voté dans le sens du grand patronat. L’électeur RN se fout du droit des femmes, de celui des homosexuels et ça tombe bien, même avec une cravate, les députés RN sont dans le même trip. L’électeur RN n’aime ni les Arabes ni les Noirs. Il n’aime pas les migrants qui viennent lui piquer ses allocs et il aime de moins en moins l’état de droit qui libèrerait des assassins, entretient une ribambelle de politiques tous pourris sauf au RN et qui passe son temps à faire chier le bon Français avec l’écologie, les droits de l’Homme et le manque de liberté d’expression qui fait qu’on peut même plus insulter les p…, les b…, les j…, les n… et les s… sur les réseaux sociaux. Orban, Trump, Poutine et Bolsonaro deviennent les idoles des meetings RN. C’est dire si de Fournas est ton sur ton avec ceux qui l’ont élu à l’Assemblée.

Quand on aura viré tous les Arabes, clandestins ou pas, en particulier et les étrangers en général il n’y aura plus de délinquance, plus de drogue, plus de meurtres, plus de viols, plus de pédophilie, plus d’incestes, plus de francocides zemmouriens.

Il y aura du boulot pour tout le monde et des salaires mirifiques. Dans ce contexte, je ne vois vraiment pas pourquoi la dégueulasserie intrinsèque de la phrase Grégorienne leur causerait un problème, aux électeurs RN, alors que ça les met en joie.

Onéchénou !!!