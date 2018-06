Les migrants sont des héros. Nos héros sont dénigrants

"



Cette stratégie clivante est perdante. Les politiques et les medias doivent faire preuve davantage d’équité dans le traitement de l’information, prendre du recul et de la hauteur par rapport aux fait divers clivants au risque de nourrir le sentiment de frustration et l’injustice dans un société française qen recherche d’apaisement. «

Vœu pieux !

Aucune probabilité de réalisation !Les médias aux ordres, sont là avant tout pour que les souchiens



acceptent et s’adaptent à l’invasion dont les dirigeants ont besoin !

Le but du jeu n’est pas la paix, mais la disharmonie, la guerre, l’affrontement, car ils savent que les allogènes importés ont été élevés à la dure, et savent combattre, tandis que la population locale est maintenue volontairement depuis des décennies, dans une attitude de bisounours soumis, donc l’issue est programmée d’avance : la population locale sera éliminée, remplacée par des hordes islamiques, car quand un esprit se soumet à l’islam, il peut accepter toute soumission à n’importe quoi d’autre, pourvu qu’il ait un imam délirant, du hallal et une mosquée !

Le soumis islamique n’est pas exigeant :un peu de thunes, quelques putes blanches et des écrans plats, seront un plus qui affermira leur fidélité et soumission !

C’est une volonté de retourner au féodalisme, que les populations locales accepteront mal, suite au développement auquel elles sont habituées, tandis que les populations attardées des »shit holes", accepteront de fermer leur gueule,e t de servir l’élite pour beaucoup moins cher et avec des revendications minimes !

Ce n’est pas plus compliqué que ça !

voilà pourquoi on glorifie le jeune malien, et bientôt on stigmatisera le jeune Marin, pour racisme !

Adishatz

H/