Les mollahs d’Iran et le coup d’envoi des négociations

Les derniers jours ont prouvé que la nouvelle administration américaine et le trio européen (Grande-Bretagne, Allemagne et France) ont été soumis au chantage et aux menaces iraniennes, malgré les « termes » qu’ils avaient déclarés comme que beaucoup pensaient refléter la réserve de l’administration à donner aux mollahs un chèque en blanc sur l’accord nucléaire.

Ces dernières heures, le rythme des mesures occidentales visant à satisfaire les mollahs avant la fin du délai qu’ils ont donné aux Etats-Unis pour revenir à un accord nucléaire s’est accéléré.

La dernière « bousculade » occidentale vers Téhéran fut l’approbation par les Etats-Unis de prendre part aux discussions entre l’Iran et les puissances internationales pour relancer l’accord nucléaire. Ned Price, porte-parole du département d’État, a déclaré que les États-Unis avaient accepté l’invitation de l’Union européenne à participer à des pourparlers avec l’Iran.

Le diplomate européen Enrique Mora, qui a proposé d’engager le dialogue, a déclaré que « c’est un moment crucial » pour l’accord. Ce qui est remarquable ici, c’est que l’Iran lui-même n’a pas répondu officiellement à la proposition européenne de reprendre les pourparlers.

Il s’est même tourné vers un nouvel épisode de chantage et de marchandage à travers un tweet du ministre iranien des affaires étrangères. Mohammad Javad Zarif a déclaré que son pays ne respecterait pas entièrement l’accord tant que les sanctions américaines ne seraient pas levées.

Une première lecture de ce qui s’est passé montre que l’administration Biden a été soumise à une pression iranienne qui s’est accélérée et accrue ces derniers jours. Le gouvernement iranien a menacé d’empêcher les inspections internationales de ses sites nucléaires dans les jours à venir si les Etats-Unis ne levaient pas leurs sanctions.

Les États-Unis et leurs alliés européens (Grande-Bretagne, France et Allemagne) ont rapidement appelé l’Iran à s’abstenir d’empêcher les inspections. Ils se sont contentés de lancer un avertissement commun, se contentant de dire que ce serait « dangereux. »

Ce qui est clair dans ces développements rapides, c’est que les prémices indiquent que l’administration Biden n’est pas suffisamment préparée pour gérer une crise avec un adversaire manipulateur et fourbe que la plupart des responsables de l’administration sont supposés connaître bien.

Ils ont une connaissance suffisante de la psychologie des mollahs et de leurs méthodes de fuite, de contournement des obligations, de gain de temps et de perte de force pour les autres parties, surtout depuis l’arrivée de l’envoyé spécial américain pour les affaires iraniennes Robert Malley. Malley a été l’architecte de l’accord nucléaire de 2015, en tant que membre clé de l’équipe de négociation d’Obama.

La balle est maintenant dans le camp américain et européen. Les mollahs sont devenus meneurs de jeu, enfermant les puissances occidentales dans un coin critique, après que les positions aient changé.

Les mollahs, qui se trouvaient sur une défensive misérable et peu enviable, sont passés à l’offensive il y a quelques semaines. Leurs tactiques de négociation ont rapidement changé.

Ils ont réussi à passer d’un scénario à l’autre grâce à des menaces persistantes et croissantes de réduire les engagements nucléaires, et de faire allusion à l’option de se doter d’une bombe nucléaire, comme l’a fait remarquer le ministre iranien de la sécurité Mahmoud Alavi, en avertissant que la pression continue de l’Occident pousserait Téhéran à l’autodéfense, par exemple à la poursuite d’armes nucléaires.

Il s’agit d’une menace iranienne soigneusement calculée, et qui a peut-être laissé une impression forte sur la nouvelle équipe présidentielle américaine. En réalité, les mollahs ont gagné un avantage rapidement et surprenamment sur les puissances occidentales notamment. Quelle que soit le prochain geste pour ces puissances, leur soumission à la pression iranienne restera un facteur influent dans les prochains stades.

Dans un article précédent, j’ai mis en garde contre le danger de la politique du bord de l’abîme que les mollahs savent jouer dans toutes les négociations avec l’Occident.

J’ai également mis en garde contre la réticence et la complaisance du trio européen face au comportement incendiaire de l’Iran. Mais l’Occident répète encore ses erreurs. Il a seulement recours à la politique de la carotte avec les mollahs.

Ces derniers sont revenus à leur langage grossier depuis la fin du mandat de l’ancien président Trump. Ils sont pleinement conscients que le président Biden a fait de la diplomatie la seule et ultime option pour traiter avec un régime qui ne réagit pas à la rationalité diplomatique tant qu’il est en mesure de réaliser des gains stratégiques majeurs.

C’est ce qui ressort de la déclaration d’Amir-Abdullahian, assistant du président du Conseil de la Choura iranienne. « Nous n’attendrons certainement pas les réunions, les photos et les promesses vides de sens de la Maison Blanche et du trio européen, » a-t-il déclaré, avertissant contre le retrait du protocole additionnel de l’AIEA après l’expiration du délai pour l’élimination des sanctions contre l’Iran.

De plus, les expériences de négociation avec d’autres puissances voyous montrent que le bâton et la carotte doivent aller de pair.

Pourquoi l’administration américaine s’incline-t-elle inopinément face aux pressions et aux menaces iraniennes ? Cette question intrigante inquiète de nombreux observateurs, qui craignent que les concessions se poursuivent, comme ce fut le cas auparavant.

Les mollahs ont profité de la période de transition aux États-Unis pour amasser ce qui pourrait servir de base à des concessions mutuelles dans le cadre des négociations prévues. Parmi cela, le retour aux taux d’enrichissement de l’uranium stipulés dans l’accord nucléaire, et l’abandon de la production d’uranium au réacteur d’Ispahan. De même pour le scénario de se doter d’une bombe nucléaire.

Les négociations porteraient sur le retour des mollahs à l’accord nucléaire qui existait avant la sortie des États-Unis, et non sur des questions clés comme l’expansion de l’influence de l’Iran, son rôle régional et l’engagement des pays voisins dans toute négociation future.

Ma conclusion est que le plus grand obstacle à la gestion de crise avec les mollahs d’Iran réside dans l’absence de scénarios diplomatiques alternatifs. La mollahcratie n’est pas un régime naturel et rationnel capable de réaliser l’intérêt de s’en tenir à la diplomatie pour gérer cette crise sensible. C’est un système qui se nourrit de crises.

Il lui est difficile de vivre normalement car il n’a pas d’autre projet que l’expansionnisme militaire, qui dévore toutes les ressources du peuple iranien pour financer ses armes et ses milices au service de son idéologie sectaire.