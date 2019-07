Les mollahs d’Iran font marcher tout le monde ?

L’Iran fabrique ses propres chars, missiles et sous-marins en plus d’être membre du club des pays du monde qui s’y connaissent en science nucléaire.

L’Iran a des alliés forts au Liban, en Syrie, en Irak, en Palestine, en Afghanistan et au Yémen, sur qui il peut compter pour combattre dans toute guerre imposée sur Téhéran, même par les USA.

Les députés du parlement iranien sont démocratiquement élus. Le mandat du président iranien dure quatre ans et n’est renouvelable qu’une seule fois s’il remporte les élections, contrairement aux pays arabes qui ont des présidents à vie ou des monarchies héréditaires. Les chrétiens et les juifs sont des minorités reconnues en Iran et ces derniers, qui ont un député au parlement, Siamak Moreh, se disent « en sécurité et respectés ». Leur nombre tourne autour de 15 000 sur 85 millions d’Iraniens et ils possèdent plus de 25 synagogues.

L’Iran subit des sanctions étasuniennes depuis 40 ans sans avoir cédé aux demandes de l’oncle Sam. Il s’en est pris aux USA sur de multiples scènes au Moyen-Orient et a récemment abattu un drone pour lancer le message clair qu’il est prêt à affronter la guerre et ses conséquences s’il le faut. L’Iran est prêt à payer le prix pour défendre son ciel, ses eaux et son territoire. Il ne fera aucun compromis en cas de violation de sa souveraineté, même par une superpuissance comme les USA. L’Iran envoie le message suivant aux USA, à son principal allié Israël et à tous les pays du Moyen-Orient : en cas d’agression, la riposte sera terrible.





Les Etats-Unis sont la seule puissance économique au monde qui ne rembourse pratiquement jamais sa dette nationale. Avec le système de la Federal Reserve américaine comme banque centrale, le gouvernement américain dispose d’une source d’argent avec laquelle il peut financer à la fois ses déficits budgétaires et sa dette extérieure avec de l’argent à volonté sans couverture de valeur réelle. Entre 2000 et 2018, la dette extérieure des États-Unis est passée de 5 628,7 milliards de dollars à près de 21 500 milliards de dollars. Cependant, alors que ce capital a été généré en termes réels par le reste du monde, les États-Unis se sont limités à imprimer de nouveaux billets.

Dans le commerce du pétrole, le paiement en dollars n’est possible en permanence que si les Etats-Unis parviennent à placer tous les pays pétroliers sous leur contrôle total. C’est la principale raison des changements de régime dans les États pétroliers. C’est ce qui s’est passé avec l’Irak sous Saddam Hussein et l’État libyen sous Kadhafi. ─ Sous les yeux de l’opinion publique mondiale, les Etats-Unis poursuivent actuellement un changement de régime au Venezuela de manière délibérée et flagrante et sont en train de préparer la communauté mondiale de manière systématique et avec tous les moyens de propagande à une guerre chaude contre l’Iran.

Mais selon Abdulrahim Moussaoui, général de division de l’armée iranienne, aucune grande puissance n’est autorisée à attaquer l’Iran. Et Moussaoui dit pourquoi :

La République Islamique d’Iran a assuré à maintes reprises qu’elle ne veut la guerre avec aucun pays. L’Iran ne déclenchera jamais une guerre, mais il sait très bien comment se défendre. (...) L’hostilité des États-Unis envers l’Iran est ancienne et fondamentale. L’ennemi est continuellement sur le point de nuire à l’Iran. C’est pourquoi le renforcement de la résistance des citoyens et de la fermeté générale contre les désirs expansionnistes de domination de l’ennemi est d’une importance stratégique.