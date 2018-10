Les Mollahs iraniens et l’Affaire Khashoggi

La crise du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a attiré l'attention des médias internationaux ces deux dernières semaines. Il est remarquable que cette question soit arrivée à temps pour les parties régionales, en particulier l’Iran, qui ont relativement disparu des journaux. Les médias ont cessé de s'intéresser aux développements de la détérioration rapide de l'économie iranienne et aux conditions de vie des Iraniens.

L’Iran n’a pas réagi à la crise de Khashoggi ; pour le moment, les gains stratégiques de cette crise lui ont suffi. Il a perçu le problème comme une difficulté pour l’Arabie saoudite et a continué à surveiller la position turque face à la crise et à la manière dont elle la gérerait et en sortirait. Le régime iranien veut tirer parti de cette crise quelle que soit l'issue des enquêtes sur l'affaire Khashoggi.

Le régime des mollahs est également à l'aise parce que l'affaire a attiré l'attention de l'administration du président Trump ces derniers jours. C’est une occasion précieuse pour les mollahs de rompre avec la pression américaine trois semaines avant l’entrée en vigueur des sanctions contre le pétrole iranien.

En général, l’Iran est absent de l’ordre du jour américain depuis la fin de l’Assemblée générale des Nations Unies. C'est une situation qui convient au régime des mollahs, qui mise sur la division de la communauté internationale, le conflit entre les puissances régionales et internationales et la préoccupation par d'autres problèmes qui limitent leur capacité à travailler ensemble contre le projet expansionniste de l'Iran au Moyen-Orient.

Tout conflit entre la Turquie et l'Arabie saoudite ou une tension dans les relations stratégiques entre Riyad et Washington sont dans l'intérêt du régime des mollahs. Mais les relations américano-saoudiennes sont certainement plus solides que de sombrer dans un piège de tension, comme l'a souligné le président Trump. Les énormes intérêts stratégiques entre pays ne sont pas sujets à des crises faciles à résoudre. C'est le rôle de la diplomatie et de la négociation dans les relations internationales.

Les déclarations du secrétaire d’État américain Mike Pompeo sont l’une des manifestations les plus importantes du calme discours politique américain sur l’Iran ces derniers jours. Les Etats-Unis ne participeront pas au financement de la reconstruction de la Syrie tant que les forces iraniennes seront sur le territoire syrien, a déclaré Pompeo lors d'un entretien avec un groupe de pression pro-israélien, ajoutant que les Etats-Unis s'engageaient à poursuivre les travaux sur l'isolement de l'Iran, louant l’imposition "des sanctions les plus sévères de l'histoire" et citant le fait de faire sortir l'Iran de la Syrie comme une responsabilité du gouvernement d'Assad. Ce gouvernement n'obtiendra pas un dollar de Washington à moins que les forces iraniennes ne soient à l’extérieur du territoire syrien, a-t-il déclaré.

La déclaration de Pompeo implique que l'Iran peut toujours être présent en Syrie. Le régime iranien qui pille des milliards de son peuple continuerait à investir des ressources pour ses intérêts en Syrie. Le fait que les États-Unis aient refusé de financer la reconstruction signifie beaucoup, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de contribution des entreprises américaines à la mise en œuvre des plans de reconstruction, mais offre également à l'Iran et à d'autres pays une occasion de partager des intérêts stratégiques en Syrie.

L’Iran doit être pressé de retirer ses forces de la Syrie. Les forces américaines resteront en Syrie tant que les forces iraniennes seront hors des frontières de l'Iran, mais Washington veut-il vraiment que les troupes iraniennes quittent la Syrie ? Certains sceptiques pensent que les États-Unis eux-mêmes ne veulent pas perdre la légitimation de leur présence sur le territoire syrien.

Personne ne s'attend à ce que les États-Unis participent à la reconstruction de la Syrie sous le mandat du président Trump. Il refuse complètement de supporter des charges supplémentaires et est très sensible à l'implication des États-Unis dans des responsabilités financières et sécuritaires supplémentaires. Il avait déjà annoncé le retrait immédiat des plans de reconstruction de la Syrie. Les commentaires de Pompeo n’ajoutent rien de nouveau à la position américaine sur l’Iran.

En outre, la reconstruction coûterait entre 250 et 400 milliards de dollars, mais l’attente de 10 à 15 ans pourrait rendre l’Iran et le régime syrien plus calmes face aux menaces de l’administration américaine, car le calendrier de reconstruction pourrait obliger tout le monde à poursuivre sa. stratégie à long terme jusqu'à ce que Trump quitte ses fonctions.