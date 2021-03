Les MORTS-VIVANTS de la COVID

Début 2020, un virus inconnu traversait les frontières pour envahir le monde. Un virus venu de Wuhan ou d'ailleurs, un virus naturel ou artificiel, nous ne le saurons jamais avec certitude.

Il allait faire la Une jour après jour des médias mainstream qui avaient flairé le providentiel filon et rendu presque inaudibles les autres actus qui nous auraient apporté un bol d'air et une diversion apaisante. Ils l'ont exploité avec énergie et frénésie jusqu'à inoculer le poison de la peur dans les esprits ; peur sournoisement entretenue avec la complicité du gouvernement qui n'a pas non plus ménagé ses efforts voyant qu'il y avait là une bonne carte à jouer.

Peu à peu, le pouvoir a inlassablement tissé sa toile dans laquelle beaucoup se sont laissé capturer comme on tombe dans un piège, celui de la peur, avec une étonnante facilité. Cette angoisse paralysante s'est infiltrée profondément dans leur tête à coup d'infos mensongères, trompeuses, alarmistes et de décisions stupides et disproportionnées.

La peur est un mécanisme naturel de défense et de protection. Elle correspond à un signal d'alarme contre un danger, une menace. C'est aussi une réaction subjective destinée à mettre en place une réponse adaptative. Elle devient une émotion négative quand elle est excessive car elle fait perdre tout discernement, elle annihile la raison, la logique et le bon sens. Elle induit une violence psychologique conduisant à la mise sous emprise. Au final, elle peut se transformer en habitude, en manière de vivre. Prenons un exemple : celui du port du masque.Il est collé au visage de certains dans n'importe quelle circonstance comme ils portent une casquette ou un bonnet sans plus penser à sa signification et à son utilité.

La peur peut aussi être collective à l'échelle d'une population. Elle est maintenue par les pouvoir politique et médiatique et a un effet boule de neige dévastateur. Les politiques maîtrisent à la perfection ce mécanisme qui favorise la soumission à l'ordre dominant et ils l'instrumentalisent par la même occasion. Cette recette miracle a fait ses preuves à toutes les époques.

Mais la peur ou l'affolement n'envahit pas tout le monde fort heureusement. Elle s'explique par le fait qu'elle a des bases neurobiologiques mais aussi par la personnalité et le vécu de chacun.

Dans notre société, il ya d'un côté ceux que je nomme les passifs et de l'autre les réactifs. Les premiers ont adopté la soumission car préférant la sécurité ( du moins ce qu'ils croient) et la protection par faiblesse ou apathie. Ce qui m'amène à penser que la soumission se résume à un choix tout simplement. Les réactifs ont une vision dynamique de la vie et leur résilience les pousse à défendre et préserver leur autonomie, leur bien-être et leur libre arbitre.

L'apparition du virus a amplifié la fracture de la société pour dresser un mur difficilement franchissable entre ces deux groupes de personnes, chacun ayant choisi son "camp". Pour faire un raccourci je dirai les pour et les contre. Cetta cassure est même présente sur le plan narratif avec l'emploi de termes tels que : complotiste, conspirationniste, rassuriste, alarmiste, obscurantiste... qui nous opposent les uns aux autres. Et témoigne du refus d'écouter l'autre et de lui donner la possibilité et même le droit de s'expliquer.

Revenons à cette peur qui a engendré une soumission assumée par les passifs. Cette aliénation, cet asservissement sont bien un choix : c'est aujourd'hui l'expression la plus immédiate de la liberté individuelle. C'est là que réside le paradoxe. Arrivé à ce stade, le pouvoir n'a plus besoin d'user de contraintes, de pressions caractéristiques des régimes autoritaires et totalitaires, ni même de persuasion car la servitude a pris racine et a prospéré. Dans cet état les individus ne se sentent pas responsables et s'inscrivent dans l'obéissance qui devient la norme.

Le mode libéral d'exercice de l'autorité suit ce schéma avec une réussite sidérante. Ces passifs finissent par adopter de nouvelles attitudes ou par modifier leurs motivations de façon à ce qu'elles soient en adéquation avec le comportement que les gouvernants attendent d'eux.

La démonstration est faite que la soumission est un choix délibéré. Voilà pourquoi les réactifs se heurtent à tant de difficultés pour les ramener sur la voie de l'indépendance morale, de l'émancipation pour rompre le joug si puissant de l'autorité.

Dans le Contrat Social, JJ Rousseau rappelle que "l'homme est né libre mais que partout il est dans les fers". Cette phrase n'a pas perdu de sa véracité et de sa force. L'homme est partout contraint d'obéir aux lois qui définissent pour lui le permis et l'interdit. L'Etat seul à revendiquer le monopole de la violence légitime s'adresse aux citoyens pour leur signifier qu'ils doivent se soumettre.

Partant de là, les libertés d'expression et d'action ont donc des limites. Ce qui nous amène encore au concept des deux "camps" : la faculté de réagir des uns et des autres devant la pandémie. La capitulation volontaire comme mode de vie ne peut pas être une option, la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 est là pour nous le rappeler. Au contaire, elle doit être combattue et éradiquée car nuisible pour la démocratie. L'individu ne peut avoir en tête qu'il est normal d'obéir en toute circonstance et surtout lorsqu'il est confronté à des mesures liberticides qui impactent toute la société. Si c'est le cas, c'est qu'il choisit d'être dans l'acceptation de décisions anti-démocratiques qui lui sont préjudiciables ainsi qu'à sa descendance. Il a pourtant le droit et le devoir de se révolter pour la liberté, l'égalité, la fraternité.