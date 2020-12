Les Musulmans se réveilleront-ils pour prendre en main leur destin, à l’instar des pays développés ?

Malik bin Dinar, que Dieu ait pitié de lui, dit :

Je suis entré à Bassorah un jour et j'ai trouvé que des gens s'étaient rassemblés dans la Grande Mosquée priant Dieu de la prière de midi à la prière du soir, ils n'avaient pas quitté la mosquée, alors je leur ai dit ce qui ne va pas avec vous ?

Et ils ont dit :

Le ciel a attrapé son eau et les rivières se sont asséchées, et nous avons prié Dieu de nous arroser, alors il est entré avec eux. Ils prient Dohr et font des supplications, Asr et prient, Maghrib et font des supplications, et soupent et prient ... et le ciel ne pleuvra pas.

Ils sont sortis et ne leur ont pas répondu.

Il (Malik bin Dinar) dit : Puis chacun d'eux est allé chez lui et je me suis assis dans la mosquée, et je n'avais pas de maison.

Puis un homme (noir) est entré.

(Schnauzer) signifiant petit nez.

(Abjar) ce qui signifie un gros ventre.

(Il a deux haillons) Il a couvert ses parties intimes avec l'un et a rendu l'autre responsable de lui en raison de la gravité de sa pauvreté.

Il a prié deux rak'ahs (sens en français prosternations) et n'a pas tardé.

Puis il a tourné à gauche et à droite pour voir qui que ce soit, mais il ne m'a pas vu.

Il leva les mains vers le baiser et dit :

Mon Dieu, mon seigneur et mon seigneur J'ai enfermé le pays de votre pays pour discipliner vos serviteurs.

Alors je te demande, oh, douce, qui je suis,

Yamen ne connaît pas sa création de lui mais la générosité.

Que l'heure les arrosait à l'heure.

Malik dit : « Quand il a baissé les mains, le ciel s'est assombri, les nuages sont venus de partout, et il a plu comme les bouches de la proximité ! »

Malik dit : J'ai été étonné par l'homme, alors il a quitté la mosquée et l'a suivi, et il a continué à marcher entre les ruelles et les sentiers jusqu'à ce qu'il entre dans une maison.

Quand le soleil s'est levé, j'ai suivi les chemins jusqu'à ce qu'ils atteignent le signe. Et puis, voici, c'était une maison de pitié qui vendait des esclaves...

Alors j'ai dit : « Hé, je veux t'acheter un esclave. »

Alors il m'a montré le long, court et notable

J'ai dit : Non, non, avez-vous quelqu'un d'autre ?

Le marchand d’esclaves a dit : je n'ai personne d'autre à vendre.

Malik dit :

Alors que j'étais à l'extérieur de la maison et que je n'avais pas vu de cabane en bois à côté de la porte, j'ai dit : y a-t-il quelqu'un dans cette cabane ?

Le marchand d’esclaves a dit : Celui qui y est n'est pas apte. Vous voulez acheter un esclave, et celui qui est dans cette hutte ne convient pas.

J'ai dit : je le vois !!!

Il l'a fait sortir pour moi, et quand je l'ai vu, je l'ai su.

C'était donc l'homme qui priait hier à la mosquée.

J'ai dit au marchand : je l'achète ... et il m'a répondu : Peut-être que vous dites que l'homme m'a trompé ... cela ne sert à rien ... ce n'est bon à rien.

Et quand il s'est installé en moi dans ma maison, le serviteur a levé la tête vers moi et m'a dit : Monsieur, vous ne m'avez pas acheté.

Si vous voulez de la force, quelqu'un est plus fort que moi.

Et si vous voulez du prestige, quelqu'un est plus pompeux que moi.

Et si tu veux l'engin, il y en a qui sont déviés par moi.

Pourquoi m'as-tu acheté ?

J'ai dit : Oh ça, hier, les gens étaient dans la mosquée, et toute la vue a prié Dieu de midi jusqu'à après le dîner, et il ne leur a pas répondu.

Et dès que vous êtes entré et que vous avez levé les mains vers le ciel et que vous avez prié Dieu et stipulé Dieu jusqu'à ce que Dieu vous réponde et réalise ce que vous voulez !

Le serviteur a dit : Peut-être quelqu'un d'autre ? Que savez-vous peut-être un autre homme ?

J'ai dit : c'est toi.

Puis le serviteur a dit : M'avez-vous connu ? Alors j'ai dit :

Oui.

Il a dit : Tu t'es assuré de moi ? Alors j'ai dit : Oui.

Malik dit : Par Dieu, il ne s'est pas tourné vers moi par la suite, mais est tombé devant Dieu en se prosternant, et a prolongé la prostration, alors je me suis penché sur lui et l'ai entendu dire :

(Associez-vous au secret, que le secret est apparu --- je ne peux pas supporter la vie après qu'il soit connu) L'âme débordait de son créateur !

Quel secret est son secret, quel secret est notre secret ?

Et dans quelle mesure a-t-il atteint la sincérité, et comment est notre sincérité ? !!

Oh mon Dieu, cache notre nudité et sécurise notre beauté

Oh mon Dieu, faites de nous vos purs serviteurs pieux cachés !

Ce message dans ce que rapporte Malik bin Dinar (que Dieu ait pitié de lui) est très enrichissant, très profond et très parlant. La pensée dans ce que rapporte l’auteur sur la prière des fidèles dans une mosquée et la pluie qui ne vient pas est lourde de sens.

Ici l’auteur de cette narration métaphorique exprime en réalité la situation d’une grande partie de l’humanité dont essentiellement les peuples musulmans. En effet, puisque l’idée de ce qu’il narre ici se joue dans une mosquée, et la scène porte sur le plus grand nombre de musulmans qui prie. Et combien même les gens se rassemblent dans la Grande Mosquée et prient Dieu de la prière de midi à la prière du soir, et ne quittent pas la mosquée. Et la pluie ne vient pas, c’est que cela pose problème à ceux mêmes qui prient.

« Et qu’ils prient Dohr et font des supplications, Asr et prient, Maghrib et font des supplications, et soupent et prient ... et le ciel ne pleuvra pas. Ils sont sortis et Dieu ne leur ont pas répondu. »

Bien sûr, et dit en clair, si la pluie ne tombe pas, ce n’est parce qu’elle ne tombe pas, mais c’est parce qu'elle ne pouvait tomber, et celui qui la fait tomber c’est le Créateur, donc Dieu. Et le fait que la terre reste sèche malgré les prières collectives, on doit penser que Dieu n’est pas satisfait des Musulmans. C’est une possibilité sinon pourquoi la pluie ne tombe pas. On peut penser que ce sont les conditions météorologiques qui sont contraires à la chute des pluies et que les fidèles musulmans prient Dieu pour leur apporter le bienfait de la pluie qu’elle joue dans la culture du blé, qui est d’une importance vitale pour la nourriture des hommes. Sans la pluie, c’est la famine qui risque de frapper les populations.

Aussi la prière à Dieu n’est qu’un « rappel » aux hommes des lois divines qui régissent la vie ici-bas. Et « prier » c’est reconnaître l’essence de Dieu qui est en toute chose, et que nous vivons et existons par ce miracle de Dieu qui nous a fait naître et nous a rendu vivants.

Mais les Musulmans, s’ils reconnaissent la puissance et les bienfaits que leur donne Dieu, il demeure qu’ils ne font pas assez pour plaire à Dieu, et ainsi recevoir la récompense divine. La « Pluie » est un bienfait qu’il donne aux hommes. Et le fait qu’il l’accorde ou ne l’accorde qu’à la fin parce que elle est nécessaire à la vie sur terre est un message très profond. En fait le message que veut transmettre Malik bin Dinar (que Dieu ait pitié de lui) ce n’est pas la pluie dans le sens propre du mot mais la pluie de la connaissance, la pluie de l’ijtihâd, la pluie de la science, la pluie de la technique, la pluie de la technologie, et une pluie scientifique toujours renouvelée et en essor.

L’ijtihâd n’est pas seulement l’effort, le travail de réflexion que les oulémas ou muftis et les musulmans entreprennent pour interpréter les textes fondateurs de l'islam et en déduire le droit musulman ou pour informer le musulman de la nature d'une action (licite, illicite, réprouvée…), il concerne aussi l’effort de réflexion de comprendre les lois qui régissent le progrès de la science. Et leurs applications dans la vie des êtres humains dans son quotidien qui d’année et d’année bouleversent leurs existences et les inscrivent dans un processus fondateur et refondateur de leur mode de vie. Et ce à l’instar de tous les efforts que font les autres peuples du monde.

Or, sur ce plan, et la science dans tous les domaines qu’elle recouvre, et pour ne citer qu’un élément extrêmement simple un cachet d’aspirine, et que l’on a très mal à la tête, et que l’on prenne ce cachet ou cette poudre d’aspirine et eurêka, une demi-heure après, on se sent soulagé. C’est comme si Dieu existait dans ce cachet d’aspirine. Et Dieu, bien évidemment existe dans ce cachet d’aspirine, la science vient de Dieu, à travers la pensée que Dieu a inscrit en l’homme. Sans la pensée, l’homme n’est même pas u néant. Il n’existe pas tout simplement.

Un autre exemple, on voyage par avion, n’est-ce pas un autre prodige, nous volons dans l’air, dans l’atmosphère en centaines de personnes en avion avec des bagages qui peuvent peser des tonnes, n’est-ce pas que Dieu existe dans tout ce qu’a entrepris l’homme dans la découverte des lois aérodynamiques jusqu’à la conception de prototypes simples des ailes en toiles, des ballons à air chaud aux aéroplanes, et aujourd’hui aux Boeings passant par le Concorde. Mais d’où viennent ces réalisations ? De Dieu, bien évidemment ! C’est Dieu qui octroie la science, c’est Dieu qui pense la Science dans la pensée de l’homme, de l’être humain. C’est Dieu qui fait tomber la pluie de la connaissance. Cependant l’homme fait un effort, un grand effort pour découvrir, et Dieu le récompense.

Si nous regardons les Européens, les Asiatiques, ils avancent et pourtant ils ne sont pas musulmans. Ils créent, ils produisent alors que les Musulmans produisent le pétrole et le gaz avec la science des Européens, des Américains, des Chinois, des Japonais… Donc il existe un manque flagrant de connaissance dans le monde musulman. Certes les écoles et universités tentent d’enseigner la science découverte depuis les éléments de base des mathématiques et de la physique découvertes par les grecs dans l’antiquité et ensuite les Arabes dans les premiers siècles qui ont suivi l’avènement de l’Islam, il y a 14 siècles, et ont posé les bases des sciences modernes d’aujourd’hui, mais depuis il y a un vide total depuis au moins cinq siècles.

Pire aujourd’hui, les Musulmans sont à la remorque. Sans compter que, depuis la décolonisation, leurs élites sont en faillites. Les abus à tous les niveaux, les spoliations de richesses par les forts sur les faibles, le mensonge est devenu monnaie courante. On comprend alors le sens caché de la pluie qui ne vient pas. Aussi prier certes Dieu est important, quand on prie, on s’adresse à Dieu, on est en silence en pensée avec Dieu. Lorsque l’on récite les versets en silence, dans nos prières quotidiennes, on le prie pour qu’il nous pardonne, qu’il nous dirige dans le chemin du bien, qu’il nous éclaire sur ce qu’on fait, et sur ce que l’on doit faire. L’être humain est créé faible, et il a besoin de Dieu pour vivre, en particulier s’il est pauvre et n’a que Dieu pour vivre. Seul Dieu peut le sauver parce qu’il a été créé par lui, et l’être humain doit son être à Dieu.

Mais pour les peuples musulmans pris dans leur ensemble, prier n’est pas suffisant. Ils doivent s’organiser, regarder le monde comment il est, s’unir comme le font les autres peuples. Comme le font les peuples d’Europe pourtant des grandes puissances économiques. Comme le font les États-Unis dans l’ALENA avec le Mexique et le Canada.

Ils doivent eux aussi faire comme la Russie, l’Europe, les États-Unis, la Chine pour trouver le vaccin contre le Covid-19. Où doivent-ils attendre que ces grands pays trouvent le vaccin et qu’ils le leur achètent grâce à la vente de leurs exportations pétrolières qui sont des richesses que Dieu a entreposées dans leurs sous-sols pour qu’ils puissent vivre.

Or que veut montrer Malik bin Dinar, que Dieu ait pitié de lui, dans l’image qu’il donne des gens dans la Mosquée et l’arrivée de l’homme en haillons qui a prié jusqu’à s’étendre entièrement sur le sol en disant :

« (Associez-vous au secret, que le secret est apparu --- je ne peux pas supporter la vie après qu'il soit connu) L'âme débordait de son créateur !

Quel secret est son secret, quel secret est notre secret ?

Et dans quelle mesure a-t-il atteint la sincérité, et comment est notre sincérité ? !!

Oh mon Dieu, cache notre nudité et sécurise notre beauté

Oh mon Dieu, faites de nous vos purs serviteurs pieux cachés ! »

Et comment après avoir asséché le ciel, Dieu a fait assombrir le ciel de nuages et fait tomber la pluie de la connaissance sur les êtres humains. Et un Musulman le recherche parmi les esclaves et l’achète. L’esclave demande au Musulman pourquoi il l’a acheté. Celui-ci lui répond parce qu’il a fait tomber la pluie. Précisément c’est ce qui manque aux Musulmans. Ils ne sont pas guidés, ils n’ont pas de guide ou s’ils ont des guides, ils sont rares. Par conséquent, ils végètent, et la pluie ne tombe pas.

Cette narration des croyants sur la mosquée et la pluie qui ne tombe pas doit ouvrir les yeux des Musulmans. Se réveilleront-ils les Musulmans ? Seront-ils vraiment indépendants et capable de prendre en main leur destin ? C’est ce à quoi ils doivent s’interroger sur ce qu’ils veulent devenir. Rester ainsi sans pluie ou changer et avancer comme les autres peuples et avoir véritablement leur pluie. Les Chinois sont pourtant communistes, mais ils se sont pris en main, près d’un milliard et demi de Chinois ont sauté le chemin de la pauvreté et ils le sont devenus grâce à la pluie de la science et la lutte contre la corruption.

Dieu les a récompensé, et pourtant les Chinois ne prient pas en Dieu, et pourtant Dieu a fait tomber la pluie de la connaissance et sont devenus la 2ème puissance du monde. Ils le sont devenus grâce à Dieu, car ils sont des êtres humains et tous leurs succès le doivent à leurs pensées, et leurs pensées sont guidées ce qu’ils sont en eux-mêmes comme force créative et déterminée par eux-mêmes. Dieu n’a fait finalement que leur donner ce à quoi ils aspiraient. Dieu n’a pas besoin de leurs prières, les Chinois sont sa création. Les Chinois ont une autre prière qui est agréée par Dieu, celle de produire beaucoup et de vendre massivement à tous les peuples des richesses qu’ils produisent. Et cette production par le peuple chinois est agréée par Dieu, et Dieu ne cesse de faire tomber la pluie de la connaissance sur eux.

C’est ainsi que l’on doit comprendre le message de Malik bin Dinar, que Dieu ait pitié de lui. En fait un message soufflé dans l’esprit de cet homme par Dieu. Les peuples musulmans peuvent-ils comprendre leur état de sous-développés ? Préfèrent-ils rester dans le sous-développement ? Pensent-ils qu’ils sont en voie de développement comme les définissent les Occidentaux ? Les Musulmans drapés dans le sous-développement se font une négation à eux-mêmes sans même qu'ils le sachent. Ils doivent se réveiller et prier dieu pour qu’ils le soient.

Et enlever cette idée négative que j’ai entendue auprès d’un fidèle musulman algérien à qui j’ai posé la question : « Pourquoi Dieu a favorisé les Européens, ou plus simplement les Occidentaux sue le plan de la connaissance, et toutes les découvertes au point qu’ils ont changé le mode de vie de nos existences ? Et donc de la science. » Sa réponse est pour ainsi dire religieusement laconique. « Dieu a donné la science et la puissance sur terre aux Européens… Dieu donnera une meilleure vie aux Musulmans dans l’au-delà, c’est-à-dire après la mort ».

Je l’ai interrogé d’où il tient ce raisonnement, il ne m’a pas répondu. Je lui ai posé une autre question. « Est-ce que quelqu’un est revenu de l’au-delà et amené cette bonne nouvelle pour les Musulmans ? » De nouveau, il n’a pas trouvé à dire.

Il est évident que cela va de soi lorsqu’on ne peut expliquer une situation qui tombe sous le sens. L’être humain se trouve à imaginer, à penser ce qui sied à sa pensée pour trouver une échappatoire, et apporter à soi une tant soit peu autosatisfaction. Alors qu’il n’en est rien, l’être reste « cramponné » à son sous-développement.

Medjdoub Hamed

Auteur et chercheur spécialisé en Economie mondiale,

Relations internationales et Prospective

1. Malik ben Dinar était un savant persan et voyageur. Il a été l'un des premiers musulmans connus à être venu en Inde pour propager l’islam dans le sous-continent indien. Il est mort juste avant l'épidémie de peste qui a causé des ravages considérables à Bassorah en 748-49.